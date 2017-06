Business report: De ce si cat de mult cresc lefurile in estul UE; Cum vede The Economist criza politica de la Bucuresti; Zona din Bucuresti spre care dezvoltatorii isi muta banii. Unde se vor construi birouri si locuinte

In timp ce zona de nord a atras dezvoltatorii de birouri si mai nou, si pe cei de locuinte, prea putine terenuri se mai gasesc vanzare. In zona Aviatiei, spre exemplu, nu mai sunt de vanzare terenuri pretabile pentru proiecte de apartamente. Dezvoltarea zonei Pipera-Aviatiei muta atentia investitorilor spre alte zone unde vor prinde contur noi proiecte de birouri, dar si de locuinte. Terenurile din Bucuresti se tranzactionau in urma cu zece ani ca painea calda, speculantii cumparau si vindeau pentru a obtine profit, asta in conditiile in care cresterea anuala era de circa 50%. "A fost un element de surpriza continua inainte de criza. Eram surprinsi chiar si noi de felul in care cresteau preturile la terenuri; aveam cresteri de aproximativ 50% pe an in perioada 2006-2008. Astazi, este o crestere moderata, chiar optimista daca vorbim de 10%", este de parere Atilla Peli, seful departamentului de dezvoltare si terenuri din cadrul companiei de consultanta imobiliara JLL, potrivit Economica.net In mod obisnuit, in politica, opozitia este cea care incearca sa darame guvernul. Insa politica din Romania este rareori obisnuita, noteaza The Economist, intr-un material despre evenimente recente din tara. In ultimele doua saptamani, partidul de la guvernare a incercat sa-si disloce propriul premier si cabinetul sau. Premierul Sorin Grindeanu a refuzat sa plece. Pe 21 iunie, PSD-ul a reusit, intr-un final, sa treaca o motiune de cenzura impotriva lui Grindeanu si sa-l demita la mai putin de sase luni de la preluarea mandatului, noteaza publicatia care a preluat si declaratia fostului premier Victor Ponta care a numit votul din Parlament "un razboi atomic intre social-democrati si social-democrati". Revista noteaza ca PSD ar fi dorit inlaturarea propriul cabinet din cauza intarzierilor aplicarii unor masuri din programul de guvernare, insa nuanteaza ca demiterea ar fi avut mai mult de-a face cu conflictul dintre liderul PSD Liviu Dragnea si premierul Sorin Grindeanu. PSD a castigat alegerile din toamna cu 46% din voturi, insa Dragnea nu a putut fi numit premier din cauza condamnarii sale penale (cu suspendare) pentru frauda electorala. The Economist reaminteste pe scurt evenimentele legate de Ordonanta 13 si protestele masive din strada care i-au urmat, notand ca aceasta l-ar fi putut scapa pe Dragnea de o eventuala condamnare intr-un alt proces in care este implicat, scrie New Money n ultimul an, salariile din noile state membre ale Uniunii Europene au urcat mult peste rata de crestere a PIB sau peste cea a inflatiei. Care sunt explicatiile si la ce ne putem astepta in viitorul apropiat. Cele mai recente date privind castigurile angajatilor romani arata ca acestia au ajuns in aprilie la o medie de 2.366 de lei pe luna (respectiv circa 522 de euro). Este vorba de o crestere cu 13%, de la nivelul de 2.086 de lei (adica in jur de 466 de euro) in aprilie 2016. Au contribuit la aceasta evolutie majorarea salariului minim pe economie (de la 1.050 la 1.250 de lei la 1 mai 2016 si apoi la 1.450 de lei la 1 februarie 2017), dar si cresterile semnificative de lefuri din domeniul bugetar (astfel, au urcat cu 20% castigurile din administratia locala, cu 50% cele ale artistilor si cu cateva zeci de procente, de la caz la caz, pentru personalul din educatie si sanatate). Ambele masuri au fortat, evident, schimbari de venituri si in zona privata. "Sa zicem ca aveam un angajat cu salariul minim la 1.250 de lei brut si un altul cu 1.450 de lei. Pe cel cu leafa minima am fost obligat sa-l aduc la 1.450 de lei, insa n-am putut sa-l las pe cel cu 1.450 de lei la acelasi nivel, caci el de la bun inceput castiga ceva mai mult pentru ca poate era mai bun, avea mai multe responsabilitati sau avea vechime mai mare. Nu e greu de inteles cum o crestere de genul acesta se propaga la nivelul intregii mase salariale si cum ne cresc costurile", explica Dan Ionescu, patronul unei firme de constructii de langa Bucuresti, citat de Capital Lenovo are ambitii mari cu afacerea de servere, dupa preluarea diviziei x86 de la IBM. Compania chineza a lansat, la New York, cel mai mare portofoliu pentru centre de date din istoria sa, piata pe care vrea sa-si asigure locul sus langa HP si Dell. Lenovo are un centru de dezvoltare cu 150 de angajati in Romania, iar Kirk Skaugen, vicepresedinte Lenovo si presedintele Data Center Group, spune ca firma a analizat serios o extindere. Lenovo a lansat doua noi branduri pe partea de centre de date - ThinkSystem si ThinkAgile - si a iesit cu 14 servere noi, sapte solutii de stocare si cinci noi produse pe partea de retelistica la evenimentul Transform, la New York. (...) Oficialul Lenovo, care a lucrat pana anul trecut pentru Intel, a vizitat Romania in acest an, unde compania are 150 de angajati. "Este unul dintre cele doua centre ale noastre de dezvoltare pe partea de networking - celalalt este in California. Expertiza este foarte puternica. Am cultivat talente acolo, chiar si in vanzari si marketing. Relativ la regiunile cu costuri mai ridicate din lume, este o combinatie potrivita de talent si eficienta de cost", descrie Skaugen afacerea din Romania. Intrebat daca Lenovo are in plan o extindere in Romania, Skaugen a raspuns ca nu poate anunta nimic, dar ca a evaluat serios Romania ca loc de crestere, noteaza profit.ro Audi e-tron Sportback intra in productie din 2019 la fabrica companiei din Bruxelles unde va fi produs incepand cu 2018 si modelul Audi e-tron SUV. Varianta care va intra in productie a modelului electric Audi e-tron Sportback are la baza concept-ul prezentat de germani in martie. In partea frontala remarcam cele 250 de LED-uri care formeaza blocurile optice, dar si sigla luminata in acelasi mod. Oglinzile laterale au fost inlocuite cu camere video, iar jantele vor fi de 23 de inchi. Sub capota se afla un sistem de propulsie electric care produce 320 kW, dar va exista si o versiune care dezvolta 370 kW, echivalentul a 500 CP. In aceste conditii, cele trei motoare electrice il propulseaza pe e-tron de la 0 la 100 km/h in doar 4,5 secunde. Viteza maxima nu a fost anuntata, dar stim ca autonomia va fi de peste 500 de kilometri conform standardului NEDC, relateaza Auto Bild Disparitia a trei sferturi dintre cumparatorii de terenuri din Bucuresti a comprimat puternic volumul tranzactiilor de pe acest sector, de la circa 400 mil. euro cat era in 2007 la aproximativ 100 mil. euro in prezent, potrivit lui Attila Peli, seful departamentului de terenuri din cadrul companiei de consultanta JLL Romania. "Astazi jonglam cu mai putin de un sfert din numarul jucatorilor din 2007. In plus, este mult mai complicat sa faci tranzactii. In trecut o tranzactie dura putin, pentru ca riscul autorizarii si al dezvoltarii era preluat de cumparator. Lucrurile s-au complicat mult pe partea de urbanism si autorizatii. Jucatorii actuali incearca sa impinga responsabilitatea autorizatiilor catre vanzator", spune Peli. Durata medie in care se incheie o tranzactie cu terenuri a crescut de la trei luni, cat era in urma cu zece ani, la 18 luni, potrivit aprecierilor JLL. Blocajul creat in zona autorizarii proiectelor imobiliare a contribuit la lungirea timpului, anunta Capital