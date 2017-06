Business report: Circulatia trenurilor va fi adaptata la conditiile meteo de vreme caniculara; MFP vrea sa atraga economiile populatiei, dar ii va vinde doar prin Trezoreria sa certificatele de trezorerie; Montarea contorului inteligent la curent devine obligatorie. Cine il refuza poate fi deconectat

Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" SA informeaza ca in cursul zilei de astazi, 25 iunie 2017, viteza de circulatie a trenurilor va fi redusa in anumite intervale de timp cu 20-30 km/h fata de viteza normala de circulatie, pe sectiile de circulatie din Banat, Oltenia, sud-vestul Transilvaniei si local in Muntenia, unde se vor inregistra temperaturi de 37 de grade, conform informarilor transmise de ANM. Masura este obligatorie pentu siguranta traficului feroviar si, de asemenea, este aplicata de toate administratiile de cale ferata deoarece, in astfel de perioade, temperatura inregistrata la nivelul sinei poate depasi 50 de grade C. Astfel, in cursul acestei zilei personalul de intretinere va efectua revizii suplimentare pe intreaga retea feroviara, prin verificarea directa ale caii, masurarea si inregistrarea permanenta a evolutiei temperaturilor in sina etc., iar in anumite intervalele orare viteza de circulatie a trenurilor de calatori si de marfa se va reduce cu 20-30 km/h fata de viteza normala de circulatie, astfel incat traficul feroviar sa se desfasoare in depline conditii de siguranta, scrie Economica. Prima emisiune de certificate de trezorerie dedicata populatiei se va derula prin unitatile teritoriale ale Trezorieriei statului, in ultimul trimestru din acest an, potrivit Strategiei de administrare a datoriei publice 2017-2019, publicata, joi, de Ministerul Finantelor Publice (MFP). MFP incearca, astfel, sa atraga o parte (mica) din surplusul de lichiditati de pe piata, in conditiile in care persoanele fizice manifesta aversiune pentru blocarea banilor pe termene lungi. Certificatele de trezorerie au maturitati de cel mult un an, in timp ce disponibilitatea medie persoanelor fizice de blocare a economiilor se reduce la perioade de trei - sase luni, potrivit administratorilor de investitii. Totusi, in ciuda maturitatii mai mari (doi ani) a celei dintai emisiuni de titluri de stat pentru populatie de anul trecut, aceasta a avut un mare succes. Cererea a fost de 7,3 ori mai mare decat oferta de 100 de milioane de lei, relateaza Curs de Guvernare. La cererea distribuitorilor de electricitate, ANRE schimba ordinul privind contorizarea inteligenta a romanilor, in sensul aproape a obligarii lor la a accepta noile dispozitive. In cazul celor care refuza noul contor, distribuitorul are posibilitatea de a-I taia lumina Sase milioane de familii din Romania vor trebui sa accepte, pana in 2020, montarea noilor contoare inteligente pentru masurarea consumului de energie, pe care le vor plati tot ele. Potrivit unui proiect de ordin recent al Autoritatii pentru Reglementare in Energie, consumatorii nu pot refuza distribuitorilor montarea noilor contoare, riscand deconectarea. Practic, acestia sunt obligati sa fie de acord cu schimbarea vechilor contoare cu unele noi, toata operatiunea, ca si noul dispozitiv, urmand sa fie platita tot de clienti. In precedentul proiect de ordin, dar in aceasta primavara, nu era stipulata obligativitatea consumatorilor de a-si da acordul pentru schimbarea contoarelor, noile prevederi fiind introduse in urma consultarilor cu distribuitorii, arata Capital. Alianta Renault-Nissan intentioneaza sa lanseze in urmatorii ani servicii de transport de tip car-hailing si servicii de rezervari de automobile fara sofer, deoarece producatorii auto vor sa-si extinda activitatea si dincolo de producerea si vanzarea masinilor, se arata intr-un material autonews.com. Ogi Redzic, vicepresedintele aliantei, responsabil pentru conectivitatea vehiculelor si servicii de mobilitate, a afirmat ca vehicule electrice produse de Renault-Nissan vor putea fi conduse fara sofer "cu certitudine in urmatorii zece ani. "Credem ca oportunitatea majora pentru noi este in domeniul automatizarii, a vehiculelor electrice, a serviciilor de transport de tip car-hailing si a rezervarilor de automobile fara sofer", a declarat Redzic intr-un interviu, citat de Auto-Bild. Prin portul Midia se realizeaza acum circa 45% din traficul anual cu titei al Romaniei. Iar importanta lui ar putea creste odata cu exploatarile de titei si gaze din Marea Neagra, dar mai ales cu legarea la "Drumul Matasii". Aflat initial sub controlul Ministerului Agriculturii, portul Midia era, pana in 2000, un centru pentru comertul cu peste si animale vii. "Aici a fost initial o dana pescareasca. Mai erau animale vii, producatorul de ingrasaminte chimice Fertilchim si o dana militara", ne povesteste, aratand in jur, Ioan Taus (foto), directorul general al Midia Maritime Terminal (MMT). Aceasta este compania care asigura bratul logistic pentru exportul si importul de marfuri petroliere ale grupului kazah KazMunaiGaz International, fostul Rompetrol Group, cumparat de kazahi de la Dinu Patriciu in 2007. Portul era insa in paragina, pentru ca flota de pescuit era in faliment, iar fabrica de peste nu era terminata, ci ramasa din 1978 la un grad de constructie de 25%, noteaza Romania Libera Sapte state Est- Europene, printre care Bulgaria, Cehia, Ungaria sau Slovacia au inaintat parlamentarilor europeni un nou set de propuneri ce vizeaza relatia dintre retaileri si furnizorii lor. Se doreste eliminarea unor taxe, plata intr-un anumit interval de timp, dar si crearea unui mecanism prin care preturile sa poata fi monitorizate de la poarta fermei la raft. Dupa ce au atras atentia asupra posibilitatii alimentelor cu dublu standard de calitate in Estul Europei fata de cele comercializate in Vest, oficialii mai multor state din Estul Europei au expus in fata Parlamentului European viziunea lor cu privire la solutiile pe care Europa le-ar putea lua pentru a combate practicile comerciale nelioale in cadrul lantului de aprovizionare cu produse alimentare. Bulgaria, Cehia, Ungaria, Letonia, Lituania, Slovacia si Slovenia au prezentat saptamana aceasta in cadrul Comisiei pentru Agricultura din Parlamentul European o serie de recomandari informale cu scopul de a contribui la crearea unui cadru legal european care sa reduca practicile comerciale nelioale (UTP) si sa intareasca puterea de negociere a fermierilor in raport cu retailerii, precizeaza Economica