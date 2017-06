Business report: Romania atrage doar 0,4% din cele 2,7 miliarde cu care UE finanteaza proiectele de transport. Celelalte state estice si-au adjudecat proiecte de sute de milioane; "Legea oligarhilor din Portul Constanta". FP: statul ar pierde 26 mil euro numai din chirii

Comisia Europeana a aprobat saptamana trecuta, joi, finantari de 2,7 miliarde euro pentru 152 de proiecte in domeniul transporturilor, considerate drept "proiecte-cheie ce sprijina mobilitatea competitiva, curata si conectata in Europa". 0,4% din acesti bani (10,6 milioane euro) vin si in Romania, pentru finantarea a 6 proiecte: 2 studii de fezabilitate si 4 proiecte multinationale, rod al unor politici strategice ale UE, nu al viziunii guvernelor de la Bucuresti. In lista celor 152 de proiecte finantate de Comisia Europeana 6 privesc Romania. E vorba de 2 studii de fezabilitate, care privesc Ministerul Transporturilor (acelasi minister "campion" al studiilor platite si neutilizate in ultimii 5 ani, dupa cum arata in iarna anului 2016 Corpul de control al premierului Ciolos), si 4 proiecte multinationale, potrivit Curs de Guvernare IPTANA, una dintre cele mai mari companii romanesti de proiectare drumuri, cu o experienta de 64 de ani in domeniu, si-a cerut insolventa. Asta dupa ce a acumulat datorii de 35 milioane de lei si a ajuns la pierderi de 3,2 milioane de lei in 2016. Cererea prin care IPTANA solicita intrarea in insolventa a fost inregistrata la Tribunalul Bucuresti pe 16 iunie. In dosar a intervenit si un creditor, Banca Transilvania. Fostul Institut de Proiectari pentru Transporturi Auto, Navale si Aeriene a raportat anul trecut o cifra de afaceri de 10,3 milioane de lei, in scadere fata de 11,9 milioane de lei in 2015, potrivit datelor de la Ministerul Finantelor. De asemenea, in 2016 compania a trecut pe pierderi, iar datoriile sale au crescut la 35 de milioane de lei, de la 31 de milioane de lei in 2015, noteaza Economica Fondul Proprietatea (FP) solicita presedintelui Klaus Iohannis sa nu promulge legea privind administrarea porturilor, pentru "considerente de constitutionalitate, cat si de natura economica" si pentru "impactul economic negativ si privilegiile nedrepte generate in favoarea operatorilor portuari", potrivit unui comunicat al FP. "Nu este dificil sa ne dam seama ca aceasta lege este dedicata oligarhilor din porturi, pentru a mentine in buzunarele lor bani ce altfel ar ajunge la statul roman, daca nivelul chiriilor ar fi setat de mecanismele de piata libera", a declarat Greg Konieczny, CEO si manager de portofoliu al Fondului Proprietatea (FP). Principalele reprosuri aduse noii legi a porturilor, care modifica Ordonanta Guvernului nr 22/1999, sunt: "ingheata chiriile la tarifele minime din prezent pentru urmatorii 10 ani si favorizeaza un numar limitat de operatori portuari care vor beneficia de aceste tarife, scrie Curs de Guvernare Fondul belgian de investitii Mitiska a anuntat achizitia a 11 parcuri de retail din Romania, amplasate langa magazine Lidl sau Kaufland, de la dezvoltatorul ceh cu radacini germane Intercora. Tranzactia ridica valoarea portofoliului romanesc al companiei la peste 100 mil. euro. "Aceasta tranzactie aduce activele companiei Mitiska gestionate in Romania la peste 100 milioane euro", a declarat Luc Geuten, presedintele executiv al Mitiska. Cele 11 centre comerciale functionale vandute, la care se adauga si trei proiecte inca nefinalizate, fac parte din conceptul de strip mall, adica un centru comercial de mici dimensiuni, compus din magazine individuale pe un singur nivel, insiruite, cu intrare direct din zona de parcare, informeaza Capital Doar saptamana aceasta se mai pot depune actiuni in instanta impotriva Primariei Bucuresti pentru dosarele de retrocedare nesolutionate. La nivel national, ANRP a primit, pana in 2013, 53.000 de dosare avizate de primarii. In patru ani, institutia a rezolvat 23.000 de dosare si mai are de solutionat 30.000 pana pe 1 mai 2018, altfel risca procese pe banda rulanta. La acestea se mai adauga alte 30.000 - 35.000 de dosare aflate inca in curs de avizare la primariile din teritoriu. Aliniamentul se continua la vest de DN7, in paralel cu acesta, fiind amplasat intr-o zona colinara pana la kilometrul 6, in zona localitatii Vestem, potrivit NewMoney Volkswagen isi reduce numarul de angajati mai rapid decat era planificat, a declarat Karlheinz Blessing, directorul departamentului de resurse umane, citat de reuters.com. Peste 7.500 de angajati au acceptat ofertele de pensionare anticipata, de cand a fost semnat planul de redresare in noiembrie, aproximativ 80% din din cei 9.300 de angajati care ar urma sa paraseasca compania pana in 2020, a explicat Karlheinz Blessing. Directorul brandului VW, Herbert Diess, a ajuns in noiembrie la un compromis cu sindicatele, prin care se vor realiza economii anuale de 3,7 miliarde de euro iar pana in 2025 se va renunta la 30.000 de angajati ai brandului VW, in schimbul angajamentului de a evita concedierile fortate, scrie Auto-Bild