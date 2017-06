Business report: Rata inflatiei - estimare de crestere de 5 ori in numai un an! Implicatii; Astaldi repara la un drum national de opt ani, si tot nu e gata. De vina sunt banii putini alocati de CNAIR si disputele cu constructorul; De ce, anual, din conturile OMV Petrom se evapora zeci de milioane de euro

Listarea-fulger a producatorului de echipamente industriale Aages arata ca investitorii de la bursa sunt pregatiti sa finanteze si companii mai mici, nu doar nume grele. Intr-o singura zi, un producator de echipamente industriale din Targu-Mures a reusit sa-i convinga pe investitorii de la bursa sa cumpere intregul pachet de 1,5 milioane de actiuni scos la vanzare printr-o oferta publica secundara. Dupa doua zile, brokerul a decis sa inchida oferta, actiunile fiind deja suprasubscrise cu 268%. Ecuatia unei listari. Daca, la precedentele listari, investitorii institutionali (fie ca vorbim de banci, de fonduri de investitii sau de fonduri de pensii) au fost cei care au "muscat" cele mai mari pachete de actiuni, oferta depinzand practic de disponibilitatea acestora, Aages a fost nevoita sa se bazeze exclusiv pe investitorii individuali, circa 70.000 la numar, scrie NewMoney. Valurile create de disputa politica au acoperit asperitatile economice ce se contureaza tot mai clar la orizont si care au ajuns la scadenta schimbarii radicale de trend. Astfel, estimarea facuta de specialistii BNR vede o crestere a ratei inflatiei de la 0,6% in iunie 2017 pana la 3,05% in iunie 2018, valoare cu care nu ne-am mai confruntat de prin anul 2012. Pentru cei care au uitat cum a evoluat lupta anevoioasa cu reducerea cresterii preturilor in Romania, reamintim seria care ne-a dus, intr-o conjunctura internationala foarte favorabila din perspectiva preturilor internationale ale petrolului, spre valori apropiate de zero ale acestui indicator-cheie pentru stabilitatea economica, informeaza Curs de Guvernare. Compania de Drumuri a amanat de 15 ori termenul pentru depunerea ofertelor la o licitatie lansata anul trecut. "Recordul" a fost atins in cazul procedurii pentru studiul de fezabilitate si proiectarea tronsonului Buzau - Focsani din viitorul drum de mare viteza care va lega Muntenia de Moldova. Fostul guvern tehnocrat a lansat pe 24 noiembrie anul trecut patru licitatii pentru elaborare studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru cele patru tronsoane ale drumului de mare viteza Ploiesti - Buzau -Focsani - Bacau - Pascani. Unul dintre scopurile acestor studii este de a stabili daca cele patru tronsoane vor fi construite ca drum expres sau autostrada, precizeaza Economica. Iesirea din criza si reinceperea cresterii economice se pot observa si in evolutia ascendenta a averii populatiei Romaniei. Din pacate, increderea ramane la niveluri foarte reduse, iar saracia atinge cote alarmante. Avutia neta a romanilor a continuat sa creasca si anul trecut, dar mai mult pe fondul revenirii preturilor activelor imobiliare. Revenirea pe crestere a averii a inceput in 2012, iar anul trecut a avansat cu 9%, pana la un total de aproximativ 220 miliarde euro, adica 11.500 de euro pe cap de locuitor, dupa o apreciere de 7,1% in 2015, conform Raportului asupra Stabilitatii Financiare al BNR. Indatorarea a avut o dinamica mai redusa anul trecut, de doar 4%, ceea ce face ca datoria pentru fiecare persoana sa fie de 1.400 de euro. Activele nefinanciare au avut o contributie importanta la majorarea avutiei, cu o crestere de 11,3%, potrivit Capital. Din luna august 2017, BMW X5 M si BMW X6 M vor fi disponibile intr-o varianta denumita Black Fire Edition care combina designul interior si exterior atractiv cu detalii exclusiviste. Culoarea speciala Sapphire Black metalizat si grila M de culoare neagra a radiatorului cu bare negre reprezinta caracteristica principala a editiei Black Fire. Din pachet mai fac parte jantele M de 21 inchi, din aliaj usor, de culoare neagra. In interiorul BMW X5 M Edition Black Fire si BMW X6 M Edition Black Fire gasim scaunele M multifunctionale, operate integral electric, cu tetiere integrate disponibile standard cu tapiterie de piele Merino si culori contrastante Black si Mugello Red. Remarcam cusaturile contrastante de culoare rosie de pe tapiteria integrala din piele, care include si consola centrala. Decoratiunile interioare stralucesc in finisarea Piano Black, noteaza Auto-Bild. Lucrarile de reabilitare a DN 79 Arad - Oradea, incepute de Astaldi in urma cu opt ani, ar putea sa nu fie terminate nici anul acesta. Si asta din cauza bugetului insuficient alocat pentru 2017, potrivit CNAIR. Italienii de la Astaldi au executat 96% din lucrarile de reabilitare a DN 79 si au ca termen de finalizare luna septembrie 2017. Din cauza bugetului insuficient alocat pentru anul 2017, termenul estimat pentru finalizarea acestui contract de septembrie 2017 nu va putea fi respectat, se explica insa pe site-ul Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), conform Economica Incet, dar sigur, productia OMV Petrom scade, iar din conturile companiei se evapora anual zeci de milioane de euro. Cum contracareaza Petrom o evolutie naturala, dar cu efecte masive asupra rezultatelor financiare si, implicit, asupra celor 15.000 de angajati? "Gradul de epuizare la resursele de petrol este de 90%. Mai avem posibilitatea de a produce hidrocarburi in Romania doar pentru o perioada limitata, respectiv 12 ani la titei si 9 ani la gaze naturale. Atat ne mai ajung rezervele dovedite din zona de onshore (pe uscat, n.r.), fara a mai investi", avertiza in septembrie 2016 Artur Stratan, din pozitia sa de atunci de presedinte al Asociatiei Romane a Companiilor de Explorare si Productie Petroliera (ROPEPCA). Intre timp, diminuarea cantitatilor extrase de OMV Petrom, ca urmare a declinului natural al resurselor, forteaza cea mai mare companie integrata de titei si gaze din sud-estul Europei sa ia masuri de impact pe termen lung, arata NewMoney