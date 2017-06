Business report: Romania risca sa devina cea mai necompetitiva tara din UE - Bucurestiul, inovator modest; 51% alimente romanesti in rafturile magazinelor: Romania ar putea scapa de infringement; CDR: Schimbarea impozitarii poate compromite cresterea economica

Romania se afla de mai multi ani pe un trend de depreciere a performantelor din inovare si risca sa ocupe pe termen lung ultimul loc in clasamentul european in domeniu. Din cele 226 de regiuni europene analizate in RIS 2017 (Regional Innovation Scoreboard, realizat de Comisia Europeana), opt au cel mai mic scor si intra in categoria "inovatori cu rezultate modeste " (cele mai modeste). Sapte din aceste regiuni se afla in Romania si una in Polonia. Chiar si Bucuresti - Ilfov, care a reusit sa depaseasca media europeana a PIB-ului pe cap de locuitor si este cea mai performanta regiune romaneasca, este tot un inovator modest, dar cu +, nu cu minus, precum toate celalalte regiuni romanesti. Analiza comparativa a scorurilor inregistrate de Romania si alte state din zona, la diversi indicatori, arata clar unde sunt necesare interventii urgente, pentru a nu asista la o accelerata deteriorare a competitivitatii, scrie Curs de Guvernare Romania a transmis in ultima zi raspunsul pe care Comisia Europeana il astepta in urma declansarii procedurii de infringement asupra Romaniei din cauza legii comertului alimentar, asa-numita lege "51% produse romanesti la raft". Dupa ce au solicitat o amanare de doua luni pentru a raspunde intrebarilor transmise de Bruxelle in legatura cu legea produselor romanesti in hypermarket (Legea 150/2016), autoritatile din Romania s-au achitat de obligatii in ultima zi. Surse au declarat pentru economica.net ca Romania a trimis de abia pe data de 16 iunie un raspuns la solicitarea Comisiei. Or, aceasta data era ultima zi in care Romania mai putea trimite raspunsul care ne-ar putea scapa de infringement, conform unui raspuns remis Economica de catre Comisia Europeana in luna aprilie a acestui an, potrivit Economica Propunerile de modificare a sistemului de impozitare pot afecta investitii de amploare si compromite ciclul pozitiv de crestere in care se afla economia romaneasca, avand in vedere stadiul dezvoltarii intreprinderilor romanesti, afirma Coalitia pentru Dezvoltarea Romaniei intr-un comunicat. Potrivit sursei citate, masurile propuse au un impact major asupra economiei romanesti si nu pot fi luate fara consultare publica si analiza de impact al aplicarii lor. "Faptul ca, in procesul de comunicare (a se vedea, spre exemplu, "desfiintarea pilonului II de pensii"), decidentii responsabili se contrazic asupra oportunitatii lor are drept consecinta cresterea neincrederii asupra modului cum au fost fundamentate aceste masuri. Mediul de afaceri anticipeaza ca astfel de modificari au efecte economice profunde si vor provoca transformari de structura in economia romaneasca, prin inhibarea unor tipuri de activitati care astazi sustin cresterea economica a Romaniei", se arata in document, noteaza Capital "Pana la sfarsitul anului vom lansa proiecte de 600 de kilometri de autostrada. Pana acum au fost 93 de kilometri de autostrada si 121 de kilometri de drum de mare viteza. Aici ma refer la Pitesti - Sibiu, Centura de Sud a Bucurestiului, Drumul de mare viteza Pitesti - Craiova", a declarat joi, la iesirea de la audierile din Parlament. "Urmeaza in perioada urmatoare sa lansam sectiunile Suplacu de Barcau - Bors, Suplacu de Barcau - Mihaiesti din Autostrada Transilvania, sectiunile 2,3 si 4 din Sibiu - Pitesti, Centura de Nord a Capitalei la profil de autostrada si Autostrada Montana Targu Mures Ditrau - Targu Neamt - Iasi - Ungheni, proiectare si executie pana la sfarsitul anului", a detaliat ministrul. Acesta a mentionat ca pana la sfarsitul lunii octombrie va fi scoasa la licitatie intreaga autostrada Sibiu - Pitesti, informeaza Economica Operatorul low-cost Wizz Air, cel mai mare transportator aerian din Romania, a anuntat astazi doua rute noi din Bucuresti spre Goteborg, in Suedia, si Nisa, in Franta, ce vor incepe din luna aprilie 2018 de pe aeroportul Otopeni. Totodata, compania va mai aloca inca o aeronava bazei din Bucuresti, ducand numarul de avioane alocate Romaniei de Wizz Air la 23. "Aeronava aditionala Airbus A321 (...), care se va alatura flotei de la Bucuresti in aprilie 2018 (...) va crea noi locuri de munca la Wizz Air si va facilita si mai multe locuri de munca in Romania in industriile turismului, aviatiei si in altele", a spus Owain Jones, chief corporate officer in cadrul transportatorului aerian. De la intrarea pe piata locala, in 2006, Wizz Air a transportat 30 de milioane de pasageri pe rutele din Romania, jumatate dintre acestia avand ca punct de plecare sau sosire Bucurestiul, conform NewMoney Compania canadiana Gabriel Resources a anuntat ca vineri va da in judecata Romania la un Tribunal al Bancii Mondiale pentru ca ar fi inregistrat pierderi de 4,4 miliarde de dolari deoarece Guvernul de la Bucuresti a decis sa nu aprobe exploatarea minei de aur Rosia Montana in urma protestelor de strada, transmite AP. Compania canadiana sustine ca Romania a incalcat "tratatul de investitii acordand licenta si apoi blocand implementarea" proiectelor "fara un proces echitabil si fara compensatii". Jonathan Henry, directorul general al Gabriel Resources, sustine ca firma "a actionat cu buna credinta si a respectat toate cerintele legale si ale autoritatilor de reglementare care se aplica in Romania si in UE", pentru a obtine permisele pentru mina. Compania canadiana a obtinut in 1999 o licenta de explorare pentru proiectul minei de aur Rosia Montana, in care Gabriel Resources detine o participatie de 80,69% iar compania miniera de stat Minvest Deva detine 19,31%, potrivit Capital Codul Rutier se modifica si de vineri se aplica noi reguli care schimba modul de desfasurare al examenului auto. Proba teoretica si proba practica a examenului pentru obtinerea permisului auto vor fi inregistrate video, conform unor modificari la Codul rutier ce se vor aplica incepand de vineri. Masura, ce a fost stabilita de Guvern cu un an in urma prin Ordonanta de urgenta nr. 41/2016, are drept scop asigurarea si verificarea legalitatii examenului de permis auto, conform informatiilor furnizate de Avocatnet.ro. Astfel, incepand de vineri, proba teoretica a examenului pentru obtinerea permisului auto va fi inregistrata video, iar proba practica va fi inregistrata audio-video. Aceasta schimbare era necesara in conditiile in care se doreste asigurarea si verificarea legalitatii examenului auto, scrie Auto-Bild