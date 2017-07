Business report: Paradox romanesc: Somaj oficial mic - dar rata reala de ocupare, mai mica decat in socialism; Cum bate Romania statele nordice la salarizare: Paradoxul - tara cu "cele mai putine salarii mici" are salariile cele mai mici; Dacia Sandero, in Top 10 al celor mai bine vandute din UE

Banca Transilvania, Fondul Proprietatea si Romgaz au fost cele mai tranzactionate companii in primul semestru din acest an, reiese din datele Bursei de Valori Bucuresti (BVB). Astfel, valoarea tranzactiilor realizate cu actiunile Bancii Transilvania s-a ridicat la peste un miliard de lei, iar pretul a crescut cu 12,58%, de la inceputul anului. La Fondul Proprietatea, valoarea totala a fost de 698,03 milioane lei, fiind consemnata o crestere a pretului de 4,4%, iar la Romgaz de 557,7 milioane lei cu o apreciere semnificativa a pretului actiunilor, de 23%. Locurile 4 si 5 sunt detinute de BRD cu 523,7 milioane lei si de OMV Petrom cu 397,8 milioane lei. Din punct de vedere al pretului actiunilor, la BRD a urcat cu 13,47%, iar la OMV Petrom cu 8,62%, informeaza Economica Un consortiu condus de firma franceza Total SA va semna luni un acord de 4,8 miliarde de dolari cu Iranul pentru exploatarea unui zacamant gigant de gaze offshore, prima investitie energetica occidentala dupa ridicarea sanctiunilor, a declarat pentru AFP un purtator de cuvant al Ministerului Petrolului de la Teheran. South Pars, cel mai mare zacamant de gaze din lume, este impartit de Iran si Qatar in Golful Persic. Zacamantul contine 14.000 de miliarde de metri cubi de gaze, sau 8% din rezervele mondiale cunoscute. "Acordul international pentru dezvoltarea diviziunii 11 a zacamantului South Pars va fi semnat luni in prezenta ministrului iranian al Petrolului si a directorilor firmei franceze Total, a companiei chineze CNPCI si a grupului iranian Petropars", a anuntat oficialul de la Teheran, conform Agerpres, citata de Capital Cresterea in cascada a salariului minim in Romania a produs un fenomen bizar - pe care manualele de spacialitate par sa nu-l fi prevazut decat la scenarii extreme. E vorba de reactia economiei la majorarea fortata a minimumului pe economie: angajatorii, siliti sa creasca salariile minime, nu mai pot tine pasul si cu cresterea coresponzatoare a salariilor celorlalti angajati. S-a ajuns, astfel, in situatia ca un numar tot mai mare de angajati s[ se apropie de salariul median : adica, in ciuda faptului ca avem cele mai mici salarii nominale, sa avem cele mai mari salarii mici raportate la salariul median : salariul minim a ajuns la 80% din salariul median - adica, precum in statele nordice! Romania are in acest moment 1,3 milioane de angajati remunerati cu salariul minim pe economie, ceea ce reprezinta peste un sfert din totalul angajatilor. O situatie unica, cel putin in Europa, si care arata un dezechilibru grav in structura salariala a Romaniei, scrie Curs de Guvernare Chiar daca un singur mare retailer alimentar international, Kaufland, a produs singur anul trecut rulaje de peste 2,1 miliarde de euro, micii comercianti luati impreuna genereaza inca cei mai multi bani si au cei mai multi angajati. In schimb, in medie, un IMM ruleaza de peste 700 de ori mai putin decat o companie mare. Comertul (alimentar, bunuri, en gros, en detail etc.) a generat in 2015 afaceri totale in valoare de 331,8 de miliarde de lei (aproximativ 73,7 miliarde de euro), arata o ultima analiza realizata de catre Institutul National de Statistica. Din aceasta suma, 70,9% au fost bani produsi de catre IMM-uri care au ajuns la un numar de peste 171.960, adica 99,9% din numarul total de firme. In medie, un IMM a raportat o cifra de afaceri de 1,9 milioane de lei in timp ce intreprinderile mari au rulaje medii de 785,5 milioane de lei, relateaza Economica. Opel Insignia, cel mai bun model al germanilor, a fost lansat exact in momentul in care drumul Opel se schimba dramatic. Iata primele impresii de la volan cu noul model, motorizat de unitatea turbo pe benzina de 1,5 litri. Lansarea celei de a doua generatii a lui Opel Insignia era unul dintre cele mai anticipate momente ale Salonului Auto de la Geneva. Printr-o nefericita intorsatura a sortii (sau fericita, ramane inca de vazut, pe termen lung), momentul de glorie al germanilor a fost aproape complet amortizat de anuntul preluarii Opel/Vauxhall de catre grupul francez PSA. Noua Insignia devine astfel unul dintre ultimele modele Opel realizate pe o platforma GM, alaturi de Ampera-e, asteptata anul acesta, si de Corsa, prevazuta pentru anul viitor. Indiferent de drumul pe care-l va urma Opel, noua Insignia ramane un model impresionant, care reuseste sa fascineze, atat prin designul eclatant, cat si prin tehnologiile propuse, arata Auto-Bild. Dacia Sandero a intrat in Top 10 european al celor mai vandute masini, dupa cum anunta Jato Dynamics, potrivit ultimelor date statistice colectate de la producatori. Dacia Sandero a intrat pentru prima data in clasamentul select al celor mai vandute 10 modele din Uniunea Europeana, cu cele 20.513 automobile inmatriculate in cele 27 de tari din cadrul UE, reusind sa surclaseze Opel Astra si Citroen C3, asa cum arata noul clasament, cu o ordine schimbata, pe ntru lunamai. Initial, statisticile Jato Dynamics aratau ca Dacia Sandero s-a plasat pe pozitia 12 in luna mai, pe locul 10 fiind compacta Opel Astra, iar pe 11 supermini-ul Citroen C3. In total, in cele cinci luni de la inceputul anului, Dacia Sandero a vandut 83.369 unitati pe intreg teritoriul European, volum care o claseaza pe locul 17, reusind sa depaseasca modele precum Toyota Yaris sau Skoda Fabia. Un al doilea model al marcii romanesti din Top 50 este Dacia Duster, pe locul 32. Celelalte modele, Logan, Dokker si Lodgy nu cumuleaza suficiente vanzari pentru a urca in primele 50 de modele europene, precizeaza Profit. Rata somajului BIM a fost in primul trimestru al acestui an de 5,5%, potrivit datelor comunicate de INS, cu observatia ca, pe categorii de varsta, valoarea cea mai mare s-a consemnat in randul tinerilor intre 15 si 24 ani, respectiv 20,4%. Rata de ocupare a populatiei de 20 -64 de ani fost de 66,2% si ramane semnificativ sub tinta de 70% atinsa in socialism si prevazuta de Strategia Europa 2020. Romania a ramas cu mai putin de noua milioane de persoane in populatia activa, si cu doar ceva mai mult de sase milioane de salariati care sustin functionarea sistemelor sociale de stat (fata de peste opt milioane inainte de 1989). Desigur, ale statului roman. In context, trebuie subliniat ca nivelul relativ redus al somajului fata de media UE (aproape dubla) se datoreaza plecarilor masive la lucru in strainatate, fara de care somajul ar fi fost de patru-cinci ori mai mare, conform Curs de Guvernare