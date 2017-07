Business report: Impozitul pe cifra de afaceri - o declaratie de razboi in 9 puncte. Razboi cu economia; Prioritate de grad zero: Premierul Tudose si-a luat Delta Dunarii din prima sedinta de guvern; BNR a realizat un profit in scadere cu 84%, anul trecut

Prima tentatie a fost sa incep acest articol cu sintagma "de mult nu mi-a mai fost dat sa vad o ineptie atat de mare..." Imediat mi-am adus insa aminte de subiectul editorialului anterior, si anume impozitul pe gospodarii, impozit la care se pare ca actualul guvern deja a renuntat. Sper ca peste 2 luni sa vorbim si despre acest subiect la timpul trecut si mai sper sa nu mai avem o alta "inventie" care sa ne ocupe timpul degeaba. O sa enumar cateva din argumentele care fac din acest impozit unul extrem de nociv pentru economia romaneasca, argumente care ar fi trebuit sa faca imposibila includerea acestuia in programul de guvernare si mai apoi votarea lui in Parlament. O sa incep mai intai cu argumentele juridice si, apoi, cu cele de ordin economic, scrie Curs de Guvernare. Directorul concernului german Siemens, Joe Kaeser, a afirmat marti ca un parteneriat privind contractele majore in domeniul feroviar reprezinta o posibila alternativa la fuziuni, atunci cand a fost intrebat in legatura cu progresele presupuselor negocieri cu grupul canadian Bombardier, transmite Reuters. Presa a anuntat ca Siemens si Bombardier sunt in negocieri preliminare privind fuziunea diviziilor lor feroviare, noua entitate fiind capabila sa concureze mai bine, pe fondul intensificarii concurentei din China. "Putem lucra impreuna, nu trebuie intotdeauna sa fie o problema majora de fuziuni si achizitii (M&A)", le-a declarat jurnalistilor Joe Kaeser, refuzand sa confirme in mod direct in privinta negocierilor cu Bombardier, anunta Capital. Premierul Mihai Tudose a mutat Delta Dunarii din subordinea Ministerului Mediului in subordinea Secretariatului General al Guvernului. Transferul de autoritate asupra Deltei a fost oficializat in chiar prima sedinta a guvernului Tudose, organizata saptamana trecuta, vineri, si este disimulat intr-o Ordonanta de Urgenta de modificare si completare a mai multor acte normative. Miza trecerii Deltei sub autoritatea SGG - "o aberatie", dupa cum a caracterizat decizia fostul Guvernator Liviu Mihaiu - trebuie sa fie una similara celei de "plimbare" a autostrazilor si a CNADR-ului in guvernul Ponta, de la Transporturi, la Ministerul Marilor Proiecte si inapoi la Transporturi, in functie de portofoliul detinut de Dan Sova, noteaza Curs de Guvernare.



Banca Nationala a Romaniei (BNR) a obtinut anul trecut un rezultat net de peste 124,63 milioane lei, in scadere cu 84% comparativ cu cel din anul precedent, de 783,449 milioane lei, reiese dintr-un raport publicat de institutie. 'Rezultatul financiar inregistrat la 31 decembrie 2016 a fost profit in suma de 124,63 milioane lei determinat, in principal, de inregistrarea unui profit operational in suma de 771,997 milioane lei, cu 14% sub profitul operational al anului anterior (895,164 milioane lei), inregistrarea de cheltuieli cu diferentele nefavorabile din reevaluare aferente activelor si pasivelor in valuta in suma de 646,034 milioane lei, de 5,8 ori mai mare decat suma consemnata la 31 decembrie 2015 si inregistrarea de pierderi nete din reevaluarea constructiilor si terenurilor in suma de 1,327 milioane lei', se arata in document, potrivit Economica. Bentley prezinta noua editie Flying Spur Design Series by Mulliner. Oferind o selectie de cinci seturi de accente de culoare pentru interior si exterior - Mandarin, Pillar Box Red, White, Kingfisher si Azure Purple - aceasta editie limitata propune un nou design elegant si exclusivist pentru limuzina de lux Bentley, creat de Mulliner, divizia de personalizare a constructorului britanic. Mulliner va produce numai 100 de exemplare din aceasta limuzina in editie limitata. Design Series este disponibila pentru toate cele patru modele din gama Flying Spur - V8, W12, V8 S si W12 S. Noua editie Flying Spur Design Edition a fost creata de Mulliner pentru proprietarii Bentley care cauta o interpretare extrema, inca si mai personalizata a performantei, la volanul unei limuzine, arata Auto-Bild. Asa cum oamenii de afaceri se temeau ca se va intampla, Guvernul a anuntat ca va introduce o serie de taxe si va majora unele dintre cele existente, pentru a strange mai multi bani la buget. Efectele ar putea fi insa contrare, dinamitand o economie care nu e atat de puternica cum pare. Cand a spus ca va "flexibiliza" programul de guvernare, dupa demiterea Guvernului Grindeanu in urma unei motiuni de cenzura, nimeni nu se astepta de la coalitia PSD-ALDE sa anunte masuri care sa genereze si mai mult haos decat cele precedente. Oamenii de afaceri asteptau de la noul Guvern angajament pe programe care sa duca la dezvoltarea Romaniei. In schimb, coalitia de guvernare continua sa anunte decizii sau planuri care au pus pe jar toata suflarea din economie, conform Romania Libera Preturile petrolului au crescut luni la maximul ultimelor aproape 4 saptamani, fiind pe punctul de incheia in urcare a opta sedinta de tranzactionare consecutiva. Referinta globala Brent urca cu 1,5%, la circa 49,5 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din 7 iunie. West Texas Intermediate (WTI), de referinta la New York, este in crestere cu 1,6%, la 46,8 dolari pe baril, de asemenea cel mai mare nivel inregistrat din 7 iunie. Daca evolutia se va mentine, ambele cotatii vor incheia in crestere a opta sedinta la rand. Potrivit MarketWatch, acesta ar fi cel mai lung sir de cresteri pentru petrolul West Texas Intermediate din ultimii 7 ani, perioada in care o astfel de performanta a mai fost atinsa o singura data, in decembrie anul trecut, precizeaza Profit