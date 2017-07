Business report: Evaluarea OECD: Romania - "stat novice" in materie de guvernare digitala. Comparatii si probleme; Autostrada Bucuresti - Ploiesti: lucrarile continua la intrarea in Capitala fara PUZ de la Primaria Voluntari; Gazele romanesti au inceput sa fie exportate in Vest

Comparatii si probleme. Romania se situeaza pe locul 75 in lume potrivit indexului Natiunilor Unite referitor la guvernarea digitala pe anul 2016 si face parte din grupul grupului de tari novice ("Neophytes Cluster") la acest capitol esential pentru gestiunea publica, potrivit unui raport OECD. Respectiv organizatia ce grupeaza cele mai dezvoltate economii din lume si la care am facut demersuri de aderare. Adica fata de care ar trebui sa demonstram ca meritam sa intram, pe merit, intr-un club select. Inclusiv prin aducerea gestiunii datelor publice la nivelul de eficienta aferent anului 2017. Ori, graficele foarte sugestive prezentate in raportul OECD, ne arata inca foarte departe, atat ca nivel de digitalizare a informatiei publice cat si din perspectiva gradului de penetrare, fata de media UE si clar sub tari reper pentru nivelul nostru de dezvoltare precum Portugalia, Grecia, Ungaria, Cehia sau Slovacia, scrie Curs de Guvernare Lucrarile pe o sectiune din Voluntari a autostrazii Bucuresti - Ploiesti ar putea fi in sfarsit deblocate. Ministerul Transporturilor poate sa emita Autorizatie de Construire fara sa mai astepte PUZ-ul Primariei lui Florentin Pandele. Unul dintre factorii care blocheaza acum lucrarile la ultimii kilometri ai autostrazii Bucuresti - Ploiesti este lipsa Autorizatiei de Construire (AC) pentru o sectiune de 850 de metri din Voluntari, situata intre kilometri 1+600 - 2+450. Pentru obtinerea AC era nevoie insa de PUZ de la Primaria Voluntari, problema nerezolvata nici pana acum, de la emiterea ordinului de incepere a lucrarilor in februarie 2016, potrivit Economica Dupa ani de zile in care Romania a fost presata, ba chiar somata, de UE sa inceapa exporturile de gaze, iata ca acest lucru se intampla. Doua firme au inceput sa duca catre Ungaria cantitati initial mici, dar zilnice. In fiecare zi, incepand cu data de 31 mai si pana in prezent, pe gazoductul Arad-Szeged au inceput sa curga, pe sensul de export catre Ungaria, gaze din Romania. Cantitatile sunt intre 1.800 si 1.900 de MWh, adica necesarul de gaze pentru aproximativ 10.000 de locuri de consum. Exportul de gaze catre vestul Europei este o premiera istorica pentru Romania si un lucru care ni se tot cere de ani buni de catre UE. Romania chiar are un infrigement, temporar suspendat, pentru taraganarea procedurilor si investitiilor care sa permita exportul in cantitati mari catre alte tari UE. "Responsabilii" pentru exportul de gaze catre Ungaria sunt, potrivit presedintelui ANRE Niculae Havrilet, companiile ENGIE, fostul GDF Suez, si trader-ul C- GAZ, noteaza Capital Firmele romanesti au o "imunitate mult mai slaba" in prezent fata de situatia din 2009 in privinta creditelor comerciale neperformante, in cazul in care se aplica socuri similare celor resimtite de mediul de afaceri autohton in anul de criza, arata o analiza realizata de Coface. Principalele riscuri pe plan intern, potrivit Raportului de Stabilitate Financiara al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicat in luna mai si citat de Coface, sunt legate de: legislatia incerta si impredictibila, tensionarea echilibrelor macroeconomice in contextul unei cresteri bazate pe consum si masuri fiscale prociclice (alimentand presiuni inflationiste si deficite externe in crestere), accelerarea preturilor activelor imobiliare, deteriorarea rapida a increderii investitorilor in pietele emergente si mentinerea creditarii modeste in randul companiilor, informeaza NewMoney Datoria publica este sustinuta in principal prim emisiunile de titluri de stat, care au randamente reduse in prezent, dat fiind nivelul de dobanda stabilit de BNR. Exista insa pericole legate de anii urmatori, in conditiile in care cresterea cu un punct procentual a dobanzii majoreaza serviciul datoriei publice cu 1,3 miliarde lei doar pentru 2017. Cresterea finantarii sectorului populatiei din ultimii ani nu a modificat substantial nivelul mare al expunerii institutiilor de credit fata de administratia publica. Detinerile de titluri de stat ale bancilor autohtone si creditele acordate de catre acestea sectorului guvernamental, ca pondere in total active, situeaza Romania pe al doilea loc in Uniunea Europeana la sfarsitul anului trecut. Ponderea se ridica la 22,6%, doar usor mai mica decat in Ungaria, in timp ce media europeana este de 9,2%, conform Capital Tarifele de utilizare si de trecere pe reteaua de autostrazi si drumuri nationale din Romania, respectiv rovinietele, cu o valabilitate de o zi, se vor dubla de la 2 la 4 euro (inclusiv TVA), incepand de marti, 4 iulie, pentru vehiculele destinate transportului de persoane, categoria G, a anuntat luni Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "CNAIR SA informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale si autostrazi din Romania ca la data de 04.07.2017, ora 00:00, intra in vigoare prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 44/2017 pentru modificarea Anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale si autostrazi din Romania", se arata intr-un comunicat CNAIR, potrivit Auto-Bild