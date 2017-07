Business report: Premiera pe autostrazile din Romania: licitatie de drum nou care n-a fost contestata; Preturile apartamentelor au crescut accelerat in primele sase luni; S-a demarat licitatia pentru Centura Capitalei la profil de autostrada

Premiera la autostrazi. Castigatorul licitatiei pentru finalizarea Podului peste Somesul Mic, de la Gilau, nu a fost contestat. Contractul urmeaza sa fie semnat in urmatoarele trei saptamani.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere nu a primit pana acum nicio contestatie la licitatia pentru Nodul Gilau, a declarat pentru Economica Alin Serbanescu, purtator de cuvant al CNAIR. Potrivit lui, contractul cu firma declarata castigatoare urmeaza sa fie semnat in urmatoarele trei saptamani. Economica a relatat in premiera ca italienii de la Tirrena Scavi au fost selectati pentru finalizarea Podului peste Somesul Mic de langa Cluj - Napoca. Acesta va lega tronsoanele Gilau - Nadaselu si Gilau - Campia Turzii din Autostrada Transilvania.Suma medie solicitata pentru apartamentele noi si vechi, scoase la vanzare in tara, s-a majorat cu 6,7% in prima jumatate din 2017, pana la 1.120 de euro pe metru patrat util, fata de 1.050 de euro, cat era pretul la sfarsit de 2016, arata o analiza a portalului Imobiliare.ro. Doar in luna iunie, avansul a fost de 0,5%. Cu o singura exceptie, locuintele noi s-au scumpit mai mult decat cele vechi, in primul semestru. O crestere de doua cifre - cea mai mare din cele sase centre regionale monitorizate - a avut loc in Cluj-Napoca. In ciuda unei tendinte initiale de temperare, pretentiile vanzatorilor au consemnat un salt important spre jumatatea anului, in special pe segmentul nou. La polul opus, cea mai redusa marja de crestere a fost inregistrata in aceasta perioada in Bucuresti. Cu un plus de 10% la sase luni, Clujul si-a reluat locul in clasamentul national al celor mai mari cresteri de pret, arata NewMoney Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a transmis site-ului de licitatii publice (SEAP) anuntul de participare pentru procedura de achizitie publica privind proiectarea si executia centurii de Sud a Bucurestiului, la profil de autostrada, care va face legatura intre A1si A2. Conform CNAIR, noul tronson de centura va fi construit la profil de autostrada si va avea o lungime de 52 de km. "In valoare de aproximativ 580 de milioane de euro, acest proiect va permite descongestionarea circulatiei in zona de Sud a Bucurestiului si va asigura traficul rutier de tranzit. Proiectarea acestui segment de autostrada ar urma sa dureze 12 luni, iar executia 30 de luni, dupa atribuirea contractului. Termenul limita pentru depunerea ofertelor va fi de aproximativ trei luni", a precizat CNAIR, potrivit Capital. Noul Ford Tourneo Custom se remarca prin designul frontal subliniat de grila radiatorului cu cinci bare cromate si le ofera clientilor un habitaclu luxos care iese in evidenta printr-o asezare unica in segment a celor sase scaune individuale posterioare care pot fi dispuse in format conferinta: locurile de pe al doilea rand pot fi intoarse la 360 de grade cu spatele la sensul de mers. Cel mai mare model din gama Tourneo a fost complet reconstruit pentru a oferi un nivel superior de rafinament si sofisticare subliniat de materialele de calitate, de confortul imbunatatit si de izolarea fonica deosebita, dar si de cele mai noi tehnologii imprumutate din gama de autoturisme Ford, cum ar fi Limitatorul de viteza inteligent si pachetul multimedia SYNC 3, scrie Auto-Bild. Un singur lucru functiona bine in Romania la capitolul "absorbtie a fondurilor europene"- platile directe acordate agricultorilor. Era si simplu: nu era nevoie de proiecte - simpla dovada a proprietatii asupra terenului. Acum, aceste plati au un viitor incert : o schimbare de filosofie in acordarea subventiilor va muta banii de la subventionarea terenului (unde Romania sta, fara sa faca nimic, cel mai bine) la subventionarea lantului "teren-farfurie" (adica acolo unde Romania sta cel mai prost). Dezbaterile de la nivel european indica faptul ca Politica Agricola Comuna va fi foarte curand restructurata din temelii iar bugetul alocat subventiilor agricole va fi redus substantial dupa 2019, anunta Curs de Guvernare Firmele romanesti au o "imunitate mult mai slaba" in prezent fata de situatia din 2009 in privinta creditelor comerciale neperformante, in cazul in care se aplica socuri similare celor resimtite de mediul de afaceri autohton in anul de criza, arata o analiza realizata de Coface. Principalele riscuri pe plan intern, potrivit Raportului de Stabilitate Financiara al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), publicat in luna mai si citat de Coface, sunt legate de: legislatia incerta si impredictibila, tensionarea echilibrelor macroeconomice in contextul unei cresteri bazate pe consum si masuri fiscale prociclice (alimentand presiuni inflationiste si deficite externe in crestere), accelerarea preturilor activelor imobiliare, deteriorarea rapida a increderii investitorilor in pietele emergente si mentinerea creditarii modeste in randul companiilor, relateaza NewMoney Constructorul austriac PORR are unda verde pentru finalizarea nodului Turda, blocat anterior de o plantatie de arbori - minune Paulownia. Situat la intersectia dintre doua autostrazi si un drum national, acesta va fi cel mai spectaculos nod rutier din Romania, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, care a postat imagini de pe santier. Dupa indelungi tergiversari si blocaje birocratice, plantatia de Paulownia din nodul Turda este istorie. Cel mai spectaculos nod rutier din Romania, parte a lotului 4 al Autostrazii A10 Sebes-Turda (constructor Porr), a intrat acum in linie dreapta, anunta Asociatia Pro Infrastructura, precizeaza Economica