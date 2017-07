Business report: Romanii, campioni europeni la consumul de mancare si bautura; Avertisment pentru calitatea cresterii. Romania - Involutie la productivitatea resurselor intre statele UE; Rata de inactivitate a femeilor este in Romania cu 76% mai mare decat in randul barbatilor

Grupul ungar OTP Bank a depus pentru Banca Romaneasca o oferta cu aproximativ 40 de milioane de euro mai buna decat cea avansata de Banca Transilvania, astfel ca este aproape de a semna preluarea bancii, procedura de selectare a cumparatorului nefiind inca finalizata, au declarat pentru Profit.ro surse apropiate tranzactiei. Banca Romaneasca a fost scoasa la vanzare la inceputul anului de catre grupul bancar NBG - National Bank of Greece. NBG este actionar majoritar la Banca Romaneasca, cu o detinere de 99,279%. Vanzarea Bancii Romanesti se inscrie in strategia de reorganizare a NBG, ce vizeaza renuntarea la o parte din activele din Balcani, inclusiv la operatiunile din Romania, si concentrarea pe activitatile de pe piata locala. Pe langa operatiunile din Romania, NBG va renunta la mai multe active din Serbia, Albania si Cipru. In luna mai, vicepresedintele OTP, Laszlo Wolf, a estimat ca NBG va anunta in prima jumatate a lunii iulie daca a acceptat oferta grupului maghiar, scrie Profit.ro Romania ocupa a doua pozitie in Europa, dupa Turcia, din punct de vedere al cresterii, dar si al potentialului de crestere al consumului de mancare si bautura din restaurante, unitati fast-food, cafenele, ceainarii si gelaterii, conform unui studiu al companiei de consultanta imobiliara Cushman & Wakefield. Proprietarii de restaurante si cafenele din Romania sunt cei mai castigati de pe urma avansului salariilor de peste 10% pe an de care s-au bucurat romanii. Evolutia economica pozitiva a Romaniei a condus la cresterea acestei piete. In Europa, anul trecut au fost cheltuiti echivalentul a 796 mld. euro pe mancare si bautura, in conditiile in care ritmul mediu de crestere al acestui sector din ultimul deceniu a fost de 4,2% pe an. Pentru urmatorii 10 ani (2017-2026), consultantii Cushman & Wakefield estimeaza un ritm mediu de crestere de 4,9% pe an. Spania, Marea Britanie, Italia, Germania si Franta au fost cele mai mari cinci piete pe sectorul mancare si bautura in 2016, in conditiile in care in Spania, liderul pietei de profil la nivel european, s-a consumat de 120 miliarde euro, reprezentand 15% din consumul la nivel european, relateaza Capital E.ON si MOL vor dezvolta, in Romania, o retea nationala de 40 de statii de incarcare a vehiculelor electrice, au anuntat astazi cele doua companii Pesimistii ar sustine ca deocamdata, dat fiind numarul redus al autovehiculelor electrice inmatriculate in Romania, investitia nu este justificata. Optimistii spera ca aparitia statiilor de alimentare electrice pe autostrazi sa creasca atractivitatea acestor vehicule pentru clienti. Potrivit datelor Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Automobile (APIA), vanzarea autoturismelor (electrice si hibride) a inregistrat o dublare a volumelor anul trecut, respectiv 1.183 unitati fata de 496 unitati in 2015. APIA remarca insa ca numarul autoturismelor electrice s-a triplat (237%) comparativ cu 2015 (167 unitati in 2016, 46 unitati in 2015). Investitia anuntata acum de cele doua companii din energie, care va incepe in acest an si se va incheia in 2020, va fi sustinuta cu finantare nerambursabila din fonduri europene, facand parte dintr-un proiect mai amplu, denumit NEXT-E, care vizeaza dezvoltarea unei retele pan-europene de statii de incarcare ce va traversa sase tari, anunta Profit.ro Romania se situeaza pe penultimul ultimul loc intre statele membre UE la productivitatea resurselor in economie, cu doar 0,70 euro pe kilogram de materie prima utilizat in anul 2016, potrivit datelor communicate de catre Eurostat. Surprinzator, suntem la mai putin de doua treimi fata de indexul consemnat pentru anul 2000 si batem pasul pe loc din 2001 incoace. Totodata, pentru referinta, trebuie mentionat ca devansam de putin Bulgaria (0,68 euro/kg), ne plasam la doar o treime din media UE28 ( 2,07 euro/kg) si ramanem la o distanta apreciabila de tari precum Italia ( 3,98 euro/kg), Olanda (3,96 euro/kg), Luxemburg (3,65 euro/kg), Marea Britanie (3,59 euro/kg) sau Spania (3,17 euro/kg). Analiza Eurostat arata ca, intre 2000 si 2016, interval in care productivitatea resurselor a crescut per total state membre UE de la 1,47 euro/kg pana la 2,07 euro/kg (cu 41% in termeni reali), Romania a scazut la acest indicator esential pentru calitatea cresterii unei economii de la 1,09 euro/kg spre 0,70 euro/kg. Pe cale de consecinta, raportul dintre noi si media europeana s-a deteriorat de la 74% la 34%.Campioana imbunatatirii utilizarii resurselor din 2000 incoace a fost Irlanda, care a reusit o ameliorare foarte pronuntata a acestui indicator economic in ultimii 12 ani. Ea a fost urmata indeaproape de Spania si Italia. Plutonul urmaritor, situat la o distanta mai mare si in care se evidentiaza Marea Britanie, este condus de doua colege de fost bloc socialist, Slovenia si Cehia. Performante foarte bune in acest secol au mai reusit Ungaria si Polonia, care, cu avantajul ca au pornit de la o baza mai mica de performanta in domeniu, au devansat ( cum ar fi trebuit sa facem si noi), cele doua economii europene de referinta, Franta si Germania, noteaza Cursdeguvernare.r o.Rata de inactivitate economica in cazul femeilor din Romania este cu 76% mai mare decat cea consemnata in randul barbatilor, informeaza Blocul National Sindical (BNS), citand datele Eurostat. Potrivit sursei citate, 89 de milioane de persoane cu varsta intre 15 si 64 de persoane sunt inactive la nivelul Uniunii Europene. Mai mult de un sfert din populatia cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani (27,1%) este in acest moment in afara pietei muncii, nefiind nici persoane ocupate, nici someri. In aceasta categorie se includ persoanele aflate in proces de educatie/formare (35% din totalul populatiei inactive), persoane pensionate (16%), persoane aflate in incapacitate de munca (16%), sau persoane ce au in ingrijire copii sau persoane adulte ce au nevoie de ingrijire (10%). Motivele de inactivitate pentru populatia din Romania sunt diferite ca structura fata de UE 28. Pentru Romania 10% din populatia inactiva se afla in situatie de incapacitate de munca, 14,8% datorita unor responsabilitati familiale, 2,8% au in ingrijire copii sau adulti, 29% sunt intr-o forma de educatie/formare profesionala, 15,9% sunt pensionati, 6,8% se gandesc ca nu exista locuri de munca disponibile, anunta Economica.net Daimler a demarat lucrarile in China pentru constructia unei fabrici de baterii, investitia companiei germane fiind parte din strategia de dezvoltare pe segmentul masinilor cu propulsie electrica. Pentru realizarea fabricii din China unde vor fi produse bateriile sub brandul Mercedes-Benz a fost realizat un joint venture intre Daimler si Beijing Benz Automotive (BBAC). Investitia se ridica la 655 millione euro si productia va demara in anul 2020. "Investim pe cea mai mare piata mondiala de vehicule electrice pentru baterii¬, spune Hubertus Troska, membru al Consiliului de administratie al Daimler AG, responsabil pentru CHina. ¬Pana in 2025, piata chineza va avea o cota substantiala in vanzarile de vehicule electrice Mercedes-Benz. Prin urmare, productia locala va fi esentiala pentru succesul portofoliului nostru EV si va fi cruciala pentru satisfacerea in mod flexibil a cererii locale de vehicule electrice." a mai adaugat Hubertus Troska, potrivit Auto Bild