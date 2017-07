​Business report: Cum se pierd 4 ani din viata? Dar 800.000 de ani din vieti? Liceul fara cunostinte, fara meserie, fara diploma: de ce pleaca tinerii unde vad cu ochii; Banii romanilor: Multi in banci, dar cu un grad de economisire slab si apetit pentru investitie si mai redus

Cum se pierd 4 din cei mai eficienti si esentiali ani din viata? Dar 800 de mii de ani din vieti? : Tinerii sunt impinsi de cutumele si interesele sistemului intr-un ciclu de formare profund anacronic, la capatul caruia ies fara cunostinte generale, fara o meserie insusita si fara o diploma de absolvire. Guvernul a raportat saptamana trecuta cea mai mare rata de promovare a Bac-ului de dupa introducerea camerelor de supraveghere - o cifra care bate spre 80%. O rata falsa: cifrele ministerului NU-i includ si pe absolventii celor 4 ani de liceu, dar care nici nu se mai prezinta la Bacalaureat. Anul acesta, din cei 140.000 de absolventi, aproape 30.000 nici macar nu sau prezentat la Bacalaureat, informeaza Curs de Guvernare Mai multe statii de alimentare cu energie pentru autovehiculele electrice vor fi amenajate pe o insula artificiala prin care trece cel mai lung pod peste mare din lume, care uneste Hong Kong, Zhuhai si Macao, pod ale carui lucrari de constructie s-au incheiat vineri, conform Xinhua. Reprezentantii filialei din Guangdong a companiei China Southern Power Grid au anuntat ca pana la sfarsitul anului 2017 vor fi amenajate 550 de statii de realimentare cu energie pentru autovehiculele electrice, o investitie de 13 milioane de dolari. Statiile vor putea fi folosite pentru alimentarea tuturor tipurilor de vehicule electrice, de la autobuze si vehicule utilitare si pana la automobile si taxiuri electrice. Podul in forma de "Y" care uneste Hong Kong, Zhuhai si Macao a fost construit in sapte ani si va fi inaugurat spre sfarsitul acestui an. Dupa darea in folosinta, o calatorie intre Hong Kong si Zhuhai va dura doar 30 de minute, fata de putin peste 3 ore in prezent, relateaza Economica. Miliardarul american Elon Musk, presedintele si CEO-ul Tesla, va construi cel mai mare sistem de baterii Li-ion (litiu-ion) din lume, in parteneriat cu furnizorul francez de electricitate Neoen, pentru a solutiona criza energetica din Australia de Sud. Sistemul, care poate livra o energie de 129 MWh, va stoca energie regenerabila, provenita de la un parc eolian. Inca din martie, Elon Musk s-a oferit sa solutioneze caderile frecvente de curent provocate de intemperii in Australia de Sud, promitand ca ca va instala un sistem de baterii si acumulatori in 100 de zile de la semnarea unui contract in acest sens cu autoritatile. Premierul Australiei de Sud, Jay Weatherill, a confirmat acordul cu Tesla, care face parte dintr-un proiect guvernamental in domeniul energetic in valoare de 550 de milioane de dolari, conform Profit. Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA a anuntat ca in urma cu trei zile au inceput lucrarile de montare a tablierului metalic la podul feroviar de la Mogosoaia, peste DN 1A, care se vor incheia vinerea viitoare. Lucrarile, executate de Asocierea Implenia Baugesellschaft m.b.H. si SC Metabet SA, constau in demolarea podului de cale ferata existent si inlocuirea acestuia cu un pod oblic, cu o singura deschidere, cu infrastructuri din beton si tabliere metalice. Aceasta este ultima etapa a modernizarii liniei de cale ferata dintre Gara de Nord si Aeroportul Otopeni, in urma careia trenul va ajunge in 23 de minute, fata de 48 de minute in prezent. Investitia totala se ridica la 220 milioane de lei, iar garniturile nu vor mai ocoli pe la Chitila, distanta scurtandu-se de la aproape 30 de kilometri la doar 22. "Metroul va ajunge la Aeroportul Otopeni in 2021, dar pana atunci s-a gasit varianta unei legaturi pe calea feroviara intre Gara de Nord si zona Aeroportului Henri Coanda care va fi functionala in acest an (2016 - n.red.) si distanta va fi parcursa in 23 de minute", declara anul trecut, pentru Romania Libera , fostul ministru al Transporturilor Dan Costescu.Gradul de utilizare de catre populatie a produselor de economisire si investitii este mic in raport cu nivelul general de economisire, desi acesta este comparabil cu media tarilor din regiune. Totalul depozitelor bancare ale populatiei a crescut de peste 3,5 ori in ultimii 10 ani, a ajuns la aproape 168 de miliarde de lei in mai 2017 si conteaza cat 20% din PIB-ul prognozat pentru acest an. In schimb, alte cifre arata nepasarea, daca nu aversiunea romanilor pentru valoarea banilor lor si pentru metodele pe care le au la dispozitie pentru a o creste: 36% din economiile gospodariilor sta in conturi curente (depozite overnight, in terminologia BNR), practic fara dobanda, potrivit datelor BNR. Acum 10 ani proportia era mai mica, 29,7%; romanii au abia echivalentul a 5,5% din PIB in fonduri de investitii, de trei ori mai putin decat polonezii sau ungurii, potrivit administratorilor de investitii, potrivit Curs de Guvernare. Statul a incasat in iunie peste 18,6 milioane de euro in urma comercializarii pe platforma de licitatie comuna a Uniunii Europene (UE) a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera aferente instalatiilor stationare, potrivit unui document publicat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice (MFP). Conform sursei citate, au fost comercializate 3,76 de milioane de certificate aferente instalatiilor stationare. Anul trecut, statul a incasat circa 195 de milioane de euro, aici intrand si sumele din sectorul aviatiei. Potrivit datelor Ministerului Finantelor Publice, schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in cadrul Uniunii Europene (EU Emission Trading Scheme - EU ETS) s-a aplicat in prima faza pentru perioada 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2007, iar a doua faza a schemei se desfasoara in perioada 2008 - 2012, corespunzand primei perioade de angajament a Protocolului de la Kyoto, arata Capital. Ministerul Finantelor Publice a inceput o procedura de licitatie deschisa pentru a incheia un contract de achizitii publice, in vederea achizitionarii unor servicii de mentenanta pentru un imobil, cu o valoare estimata la 348.250 lei. Potrivit unui anuntat postat in SEAP, Ministerul de Finante vrea sa cumpere servicii de mentenanta pentru asocierea contractanta formata din MFP (reprezentant al asocierii) si Agentia Nationala a Functionarilor Publici (ANFP) pentru imobilul din Bd. Mircea Voda nr. 44, bl.M17, sector 3, Bucuresti. Cuantumul garantiei de participare este de 1% din valoarea fara TVA a contractului pentru fiecare lot in parte, respectiv: 1.682 lei pentru lotul I si 1.800 lei pentru lotul II. Cuantumul garantiei de buna executie este de 10% din pretul fara TVA al contractului pentru fiecare lot in parte si se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii acestuia, precizeaza Economica.