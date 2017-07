Business report: Cresterea PIB - calitate tot mai slaba. Atentie la evolutia preturilor din economie; Cum va arata Autostrada de Centura Sud a Capitalei;  Romania vs Ungaria - cand ii ajungem din urma?

Metrorex a semnat contractul de asigurare de raspundere civila generala, pentru prejudicii produse calatorilor in caz de accidente/incidente feroviare produse in activitatea de transport calatori pe liniile de metrou. Castigatorul licitatiei a fost ofertantul Asigurarea Romaneasca - Asirom Vienna Insurance Group SA, pe baza pretului cel mai mic si o propunere tehnica in conformitate cu solicitarile Metrorex. Conform unui comunicat de presa transmis de Meteorex, durata contractului (perioada in care asiguratorul se obliga sa presteze serviciile) este de 1 an de la emiterea si primirea politei de asigurare. Valoarea contractului este de 98.305 lei, fara TVA . "In baza contractului urmeaza a fi semnata o polita de asigurare formata din urmatoarele componente: asigurarea de raspundere civila a persoanelor juridice fata de terti, in conformitate cu conditiile de asigurare - limita maxima 1.000.000 euro/pe eveniment sau pe intreaga perioada asigurata, conform Capital. Licitatia pentru construirea Autostrazii de Centura Sud Bucuresti a aparut sambata, 8 iulie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice. Vezi cum arata pe hartie proiectul de peste jumatate de miliard de euro. Contractul pentru construirea Autostrazii de Centura (A0) Sud a Capitalei include cinci noduri rutiere, la intersectiile A0 cu A1 (Bucuresti - Pitesti), A2 (Bucuresti -Constanta), DN4 (Bucuresti - Oltenita), DN5 (Bucuresti - Giurgiu) si DN6 (Bucuresti - Alexandria). Asociatia Pro Infrastructura a postat pe forumul PeUndeMerg.ro schite cu traseul viitoarei autostrazi, inclusiv cu cele cinci noduri rutiere spectaculoase (galerie foto). De asemenea, A0 Sud va avea 36 de poduri si pasaje si patru parcari de scurta durata, conform indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, informeaza Economica. Dupa analizarea datelor semnal, Institutul National de Statistica a confirmat cresterea economica de 5,6% in termeni reali pe primul trimestru al anului in curs fata de aceeasi perioada a anului precedent (valoare ajustata sezonier pentru comparabilitate si comunicata la Eurostat). De asemeni, rezultatul pe trimestrul I 2017 fata de trimestrul IV 2016 a fost mentinut la +1,7%, in ciuda reevaluarii in plus a rezultatului nominal cu circa 3,75 miliarde de lei (aproape doua procente mai mult fata de rezultatul comunicat anterior !). Singura explicatie este ca si deflatorul utilizat la ajustarea rezultatelor nominale a fost majorat pe masura, asa incat pastrarea rezultatului initial se justifica logic. Implicit, preturile din economia au avansat semnificativ mai mult decat s-a crezut initial, relateaza Curs de Guvernare. Preluarea portofoliului Intercapital Invest va propulsa Tradeville pe pozitia de lider incontestabil al pietei de brokeraj pentru segmentul de retail. Si cum de la deceniu la deceniu casele de brokeraj s-au injumatatit, businessul suplimentar este bine-venit, in special daca reglementarile vor continua sa muste o buna parte din profiturile industriei. Tradeville isi propune sa atraga cateva sute bune de clienti de la Intercapital Invest, odata cu iesirea brokerului de pe piata de capital, spune Mihaela Biciu, general manager Tradeville. Cele doua companii au incheiat un acord prin care Intercapital le recomanda clientilor sa-si deschida conturi la Tradeville, iar procesul de tranzitie a inceput deja, dar inca este destul de anevoios. Clientii trebuie sa isi transfere portofoliul de la Intercapital la depozitarul central al bursei, iar cash-ul, in depozitele bancare personale, scrie NewMoney Sunt indicatori la care i-am egalat deja pe maghiari, altii la care le suflam in ceafa, dar inca destui la care mai avem mult de lucrat. Una peste alta, progresul Romaniei a fost semnificativ mai rapid in ultimul deceniu In 2006, ultimul an inaintea aderarii, romanii aveau o putere de cumparare de 43% din media UE. Sub noi se mai aflau doar bulgarii, cu 40% din acest indicator. La capatul celalalt al clasamentului se aflau luxemburghezii, cu 154%, urmati la mare distanta de olandezi si britanici, cu 125% fiecare. Cu alte cuvinte, in ciuda preturilor semnificativ mai scazute decat in jumatatea de vest a continentului, romanul obisnuit isi permitea sa achizitioneze mai putin de jumatate din hrana, imbracamintea sau serviciile pe care le cumpara europeanul mediu si de aproape patru ori mai putin decat un luxemburghez. Zece ani mai tarziu, lucrurile se schimbasera destul de mult, potrivit Capital. Drumurile expres vor fi proiectate la o viteza de 120 de kilometri/ora in zona de campie, fata de 100 km/ora in prezent, potrivit unui proiect de Ordin al ministrului Transporturilor. Viteza de proiectare pentru drumuri expres va fi de 120 de kilometri/ora la campie, 100 de kilometri/ora la deal si 80 kilometri/ora la munte, potrivit unui proiect de Ordin al ministrului Transporturilor pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor, publicat vineri pe site-ul MT. Viteza de proiectare maxima pentru drumurile expres revine astfel la 120 km/ora, dupa ce intr-un normativ din 2013 a fost redusa la 100 km/ora. Un normativ anterior, din 2007, prevedea o viteza proiectare DX de 120 de km/ora, iar pe baza acestuia a fost realizat si studiul de fezabilitate pentru Drumul Expres Craiova - Pitesti, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, anunta Economica. Cea de-a cincea generatie a lui Land Rover Discovery reprezinta o adevarata revolutie. Am calatorit in Statele Unite, in inima Marelui Canion, pentru a-i descoperi secretele. Auto-Bild noteaza ca vremurile moderne prin care trece industria auto au pus la grea incercare SUV-urile cu adevarate veleitati in teren accidentat. Cumparatorul isi doreste, inainte de toate, un design care sa se integreze atat in ritmul dinamic al vietii urbane, cat si in cel de lifestyle, fara sa se faca rabat de la latura dinamica si de la placerea de a conduce. Si atunci, unde ramane loc pentru adevaratii mohicani din teren accidentat, care isi gasesc locul din ce in ce mai greu in contextul actual? Pot fi acestia reinventati intr-o lume care trebuie sa tina cont de valori moderne si mai putin de capabilitatile din off-road? Este posibil ca un SUV cu o uriasa traditie pentru ceea ce reusea sa faca in teren accidentat sa devina un automobil de lifestyle, fara sa sacrifice nimic din performantele din off-road?