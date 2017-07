Business report: Cele mai bune oferte la energia electrica, pe regiuni; Topul judetelor campioane la vanzarile de terenuri agricole; Conditii dure pentru constructorii autostrazii Sibiu - Pitesti

Cresterea preturilor pentru consumatorii casnici alimentati in regim reglementat, survenita la 1 iulie, face ca ofertele de electricitate in sistem de piata concurentiala sa fie mult mai avantajoase. Teoretic, pare a fi cel mai bun moment pentru schimbarea contractului de energie electrica. Iata cele mai bune oferte de energie electrica. De la 1 iulie, preturile la energia electrica livrata consumatorilor casnici in regim reglementat de stat au crescut in medie cu 8% la nivel national, cu un varf de 11,6% in Bucuresti. Masura a fost decisa de Autoritatea de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), ca urmare a preturilor mari de achizitie a energiei furnizorilor de ultima instanta (FUI- Enel, Electrica, E.On si CEZ) din piata, dat fiind ca in prima parte a anului preturile la electricitate pe piata spot au atins maxime istorice. In conditiile in care, in sistem reglementat preturile au crescut, ramane varianta, incurajata chiar de ANRE, de a schimba contractul de furnizare si de a trece in regim de piata concurentiala, informeaza Economica Proprietarii de terenuri agricole din judetul Timis au incheiat 4.283 de tranzactii de vanzare-cumparare in primul semestru al acestui an, echivalentul a 6,8% din numarul total de loturi agricole vandute in aceasta perioada la nivel national, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). In luna mai banatenii au vandut cel mai mare volum de pamant, peste 1.149 de loturi, aproape dublu fata de volumul de tranzactii incheiat in luna iunie. Topul judetelor cu cel mai mare numar de tranzactii incheiate in primul semestru este completat pe locul doi de Dolj, cu 3.605 tranzactii, Braila, cu 3.310 terenuri vandute, Arad, cu 3.237 de vanzari si Constanta, cu 2.757 de tranzactii. Practic primele cinci judete din top acopera mai bine de un sfert din numarul de terenuri agricole vandute in prima parte a anului la nivel national. Interesant este faptul ca Ministerul Agriculturii si-a dat avizul final pentru doar 14 tranzactii cu terenuri agricole mai mari de 30 de hectare in aceeasi perioada, scrie Capital Conditiile de participare la licitatiile pentru primele doua sectiuni ale celei mai asteptate autostrazi din Romania, Sibiu - Pitesti, limiteaza drastic accesul unor constructori. Astfel, vor putea participa doar ofertanti cu cifre de afaceri de peste 590 milioane de lei, respectiv 900 de milioane de lei. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a publicat marti, 11 iulie, in Sistemul Electronic de Achizitii Publice anunturile de participare la licitatie pentru proiectarea si executia sectiunilor 1 si 5 ale autostrazii Sibiu Pitesti. Pentru a participa la licitatii, un ofertant trebuie sa demonstreze ca cifra de afaceri anuala totala in fiecare dintre exercitiile financiare aferente anilor 2014, 2015 si 2016 a fost de minim 590 milioane de lei (pentru lotul1 din sectiunea I Sibiu - Boita), respectiv de minim 900 de milioane de lei (pentru sectiunea V Pitesti - Curtea de Arges), conform Economica Holcim Romania, unul dintre marii furnizori de solutii de constructii din Romania, a anuntat lansarea unui terminal de ciment in orasul Roman, judetul Neamt, in urma unei investitii de 12,5 milioane de lei. Noul terminal de ultima generatie completeaza reteaua nationala extinsa de terminale si depozite ale companiei si va furniza ciment in principal catre clientii Holcim din judetele apropiate din Moldova, precum Bacau, Neamt, Vaslui, Iasi, Botosani si Suceva, completeaza reteaua nationala extinsa de terminale si depozite ale companiei. Cu o suprafata de 13.120 de metri patrati, terminalul este conectat la reteaua de cale ferata si dispune de utilaje de incarcare si descarcare atat pentru ciment vrac, cat si pentru ciment ambalat in saci. Primul beneficiu direct pentru clientii locali, mai adauga reprezentantii Holcim, pe langa disponibilitatea de volum, este reprezentat de eficientizarea timpilor de livrare, noteaza NewMoney Pretul gazelor naturale livrate de Romgaz catre Electrocentrale Bucuresti (ELCEN) si destinate producerii de energie termica pentru clientii casnici ai RADET a fost majorat cu 18,33%, de la 60 lei/MWh la 71 lei/MWh, dupa liberalizarea partiala a pretului gazelor pentru populatie intrata in vigoare la data respectiva, ceea ce ar putea duce la scumpirea gigacaloriei in Capitala. "De la 01.04.2017, piata gazelor naturale a fost liberalizata. Urmare a liberalizarii pietei gazelor naturale si a cresterii costurilor cu acestea pentru consumatorii casnici, ELCEN a facut demersuri catre ANRE (Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei - n.r.) pentru reflectarea in pretul de vanzare a energiei termice a costului majorat al gazelor naturale. In prezent, pretul de vanzare a energiei termice este cel de dinaintea liberalizarii pietei gazelor, acest fapt avand un impact negativ in profitabilitate, potrivit Profit Dezvoltarea automobilelor electrice ar urma sa se accelereze in urmatorii ani, dar nu va pune capat cererii de petrol, a dat asigurari marti directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, informeaza AFP. "In prezent, multi oameni vorbesc de automobilele electrice si au dreptate pentru ca vanzarile cresc. Anul trecut, au atins un record", a precizat Fatih Birol la Congresul mondial al petrolului care se desfasoara zilele acestea la Istanbul. Cu toate acestea, in prezent nu exista decat doua milioane de automobile electrice in circulatie, adica 0,2% din parcul auto mondial. "Aceasta pondere va creste, dar nu ne va duce intr-o era fara petrol. Cererea de petrol va continua sa fie sustinuta de camioane, aviatie, nave si, foarte important, de industria petrochimica. Este foarte dificil in prezent sa gasim substituenti pentru petrol in aceste sectoare", a insistat directorul IEA, organism care apara interesele tarilor mari consumatoare de petrol, informeaza Capital Uniunea Europeana si Japonia au ajuns la o intelegere politica privind un amplu acord de liber-schimb, a anuntat saptamana trecuta presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Intelegerea, care va duce la crearea celui mai amplu acord comercial bilateral al UE de pana acum, va acoperi o piata de 368 de milioane de persoane - aproximativ 28% din economia globala. Acest "acord de principiu" inseamna ca cele doua parti au convenit asupra mai multor elemente majore ale tratatului comercial, ramanand deschise doar cateva chestiuni. Textul juridic al acordului urmeaza sa fie redactat. Pentru UE si pentru statele sale membre, acordul de parteneriat economic va elimina marea majoritate a taxelor vamale platite de intreprinderile din UE, care se ridica la un miliard de euro anual, va deschide piata japoneza pentru exporturi importante de produse agricole din UE si va oferi o paleta mai larga de oportunitati intr-o serie de sectoare economice, scrie Auto-Bild