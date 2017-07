Business report: Masinile electrice ii sperie pe petrolisti: pentru prima data in mai mult de un secol, industria se intreaba cum arata viitorul; Topul celor mai mari tranzactii imobiliare din acest an; Romanii - locul 2 in UE la inactivitate, dupa verii italieni. Femeile - cheia problemei

De aproape trei ani ploua cu vesti proaste in industria petroliera. Un razboi al preturilor nascut din productia prea ridicata in raport cu cererea blocheaza investitiile, ii pune la incercare pe cei mai experimentati oameni din industrie si genereaza instabilitate in tarile depdendente de veniturile din exportul de petrol. Totodata, dupa ani buni de lobby si investitii pentru tehnologii "verzi", mantra reducerii emisiilor poluante pare sa ajunga la maturitate prin cea mai de impact manifestare a ei de pana acum, automobilul electric. Raspandirea masinilor electrice, ajutata si de subventii agresive in multe tari, ar putea marca inceputul sfarsitului pentru epoca de aur a petrolului, informeaza Economica. Fratii Paval, statul chinez, proprietarii McDonald's, un miliardar sud-african, unul israelian si un fost director Metro sunt numele noi intrate pe lista cu cele mai mari zece achizitii de proprietati comerciale realizate in primul semestru al acestui an. Romania a inregistrat cea mai mare crestere economica dintre toate statele membre ale Uniunii Europene, in primul trimestru din 2017, comparativ cu cel anterior si cu aceeasi perioada de anul trecut, potrivit datelor Eurostat. Rezultatul pozitiv, combinat cu faptul ca Romania are cele mai ieftine proprietati comerciale din Europa, a creat mediul propice atragerii de investitori noi pe sectorul imobiliar, relateaza Capital. Pentru a-si alege primul loc de munca, tinerii de pana in 21 de ani (generatia Z) din Romania tin cel mai mult seama de recomandarile angajatilor actuali ai unei companii si de sfatul parintilor. In topul increderii mai sunt inclusi consilierii in cariera si specialistii in recrutare ai companiilor, arata rezultatele unui studiu realizat de EY Romania. Profesorii ocupa abia locul sapte in top. Drept comparatie, la nivel global, profesorii sunt pe locul trei in clasamentul persoanelor cu cea mai mare influenta asupra tinerilor din generatia Z (sub 21 de ani) care isi cauta un job. Potrivit studiului, generatia Z are incredere mai ales in firmele care ofera oportunitati de a invata si de a avansa in cariera si asigura stabilitate, potrivit NewMoney. Romania s-a situat in 2016 pe locul doi la indicatorul national de inactivitate calculat in Uniunea Europeana, dupa Italia si alaturi de Croatia, dar pe o cu totul alta structura pe sexe, potrivit unei analize publicate de Eurostat. Anul trecut, 89 de milioane de oameni cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani au fost inactivi in Uniunea Europeana. Altfel spus, 27,1% din populatia europeana in varsta de munca s-a situat in afara pietei muncii, nefiind nici angajata nici inscrisa la oficiile de forta de munca. Persoanele in cauza au fost in proportie de 35% incluse intr-un proces de invatamant sau de pregatire profesionala, 16% erau deja pensionari cu varsta sub 65 de ani, tot 16% sufereau de diverse boli sau dizabilitati iar 10% aveau grija de copii sau de adulti care nu se puteau descurca singuri, anunta Curs de Guvernare. Ministerul Dezvoltarii a publicat in dezbatere publica doua Hotarari de Guvern care prevad aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru un stadion la Alexandria, judetul Telorman. Investitia depaseste 12 milioane de euro. nvestitia in stadionul de la Alexandria este de 55,7 milioane de lei (12,2 milioane de euro), care va fi derulata prin Compmania Nationala de Investitii (CNI). Contributia municipalitatii din oras va fi de doar 1,38 milioane de lei (putin peste 300.000 de euro), se mai arata in proiectul de HG. Stadionul va avea o capacitate totala pentru 5.496 spectatori, o suprafata construita de 15.795 de mp, iar durate de realizare a investitiei este de 18 luni, precizeaza Ecnomica.



Productia industriala a crescut in luna mai cu 4% in zona euro (EA19) si in Uniunea Europeana (UE28), comparativ cu perioada similara din 2016, iar Romania a inregistrat cel mai semnificativ avans, arata datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai mari cresteri ale productiei industriale in luna mai au fost raportate in Romania (14,6%), Estonia (12,6%) si Cehia (10,7%), singurele scaderi fiind in Malta si Marea Britanie (ambele cu minus 0,7%). In mai, comparativ cu luna precedenta, productia industriala a crescut cu 1,2% in Uniunea Europeana si cu 1,3% in zona euro, dupa ce in aprilie s-a inregistrat un avans de 0,1% in UE si de 0,3% in zona euro, conform Capital. Noul Merceds-Benz Clasa S isi va face debutul in showroom-urile din Europa in luna iulie a acestui an. Producatorul german a anuntat preturile pentru noua Clasa S valabile pentru piata din Romania. Cea mai ieftina versiune este Mercedes-Benz Clasa S 350 d 4MATIC care se vinde cu 100.138 euro si cea mai scumpa Mercedes-Benz Clasa S Mercedes-AMG S 63 4MATIC+ L care se poate cumpara cu 168.730 euro. Lista completa de preturi pentru noul Mercedes-Benz Clasa S este disponibila pe in sectiunea dedicata a site-ului Auto Bild Romania. Noul Merceds-Benz Clasa S isi va face debutul in showroom-urile din Europa in luna iulie a acestui an. Compania germana anunta o linie de echipamente care vor duce sistemul deja patentat - Intelligent Drive - la un nou nivel, arata Auto-Bild