Business report: BNR: Administratiile publice din Romania au angajamente financiare cat 45% din PIB; Metroul de Otopeni: Guvernul a aprobat declansarea exproprierilor; Unde, cat si cine mai inoveaza in Romania

Ponderea angajamentelor financiare ale adimistratiilor publice s-a plafonat din 2015 pana in Trimestrul 1 din 2017, la 45,2% din PIB, potrivit celui mai recent Raport privind conturile financiare ale acestora emis de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Pentru comparatie soldul creditului neguvernamental se ridica la mai putin de 27,5% din PIB la 31 mai 2017, in vreme ce datoria publica se situeaza la circa 40% din PIB. Valoarea produsului intern brut nominal pe 2016 a fost de aproape 761,5 miliarde de lei , conform Institutului National de Statistica si ar putea fi de peste 816,5 miliarde de lei in 2017, potrivit Comisiei Nationale de Prognoza. Ponderea titlurilor de natura datoriei in lei si valuta s-a plafonat, de asemeneea sub 30% din PIB, inregistrand in T1 / 2017 o crestere de 0,6 puncte procentuale, pana la un nivel de 29% din PIB, potrivit datelor provizorii mentionate de BNR. "Atat in cazul titlurilor de natura datoriei pe termen scurt, cat si pentru titlurile pe termen lung se constata cresteri pe seama noilor emisiuni de titluri (intr-un ritm mai accelerat decat rascumpararea de titluri pe fiecare tip de scandenta)", spune raportul BNR, scrie Curs de Guvernare Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata care se afla pe coridorul de expropriere al Magistralei 6 de metrou 1 Mai - Otopeni, etapa necesara pentru inceperea lucrarilor de realizare a obiectivului. Printre proprietarii de imobile care urmeaza sa fie expropriati se numara Auto Rom SRL, Mega Image, McDonald's (Premier Restaurants) si Baneasa Investments. Imobilele supuse exproprierii se afla pe raza Municipiului Bucuresti-Sectorul 1 si a judetului Ilfov - oras Otopeni. Sumele individuale estimate de catre expropriator, aferente despagubirilor, sunt in cuantum de 62,8 milioane lei si reprezinta despagubirile pentru un numar de 42 de imobile cu o suprafata de expropriat de 39.160 mp. Fondurile sunt alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, noteaza Economica Romania se afla de mai multi ani pe un trend de depreciere a performantelor din inovare si risca sa ocupe pe termen lung ultimul loc in clasamentul european in domeniu. Potrivit unei analize recente a Comisiei Europene, 7 regiuni din Romania (adica aproape intreaga tara), alaturi de una din Polonia, au cele mai modeste rezultate dintre cele 226 de regiuni ale UE la categoria inovare. Si totusi, unde, cat si cine mai inoveaza in Romania? Raspunsurile vin de la OSIM. Din ultimul raport OSIM, cu date la nivelul anului 2015, aflam mai intai teoria: "Cercetarea si inovarea contribuie in mod direct la prosperitatea unei natiuni, la bunastarea societatii si a cetatenilor acesteia. Calitatea vietii creste datorita aportului cercetarii si inovarii in domenii precum asistenta medicala,transporturile, serviciile digitale si dezvoltarea a numeroase produse si servicii noi". In anul 2015, au fost depuse la OSIM 1.053 de cereri de brevet de inventie De remarcat: mai putin de 10% dintre aceste cereri de brevet, doar 92, au fost depuse online, prin intermediul unui soft specializat, potrivit Curs de Guvernare Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) a aprobat, in sedinta de miercuri, mai multe masuri privind cadrul de functionare a pietelor financiare nebancare supravegheate - asigurari, piata de capital si pensii private. Astfel, CA al ASF a avizat rezultatele controalelor inopinate desfasurate la societatile Asirom, Groupama, Generali si Uniqa Asigurari. "In urma verificarilor a fost decisa sanctionarea societatilor Groupama si Uniqa Asigurari cu amenda in cuantum de 10.000 de lei fiecare, precum si sanctionarea cu avertisment scris a Directorului General al societatii Groupama si a Presedintelui Directoratului societatii Uniqua Asigurari. In sarcina celor doua societati a fost instituita obligatia remedierii neregulilor constatate", informeaza un comunicat al ASF. Autoritatea a mai avizat sanctionarea cu retragerea autorizatiei de functionare si radierea unui numar de 6 brokeri de asigurare si/sau reasigurare din Registrul brokerilor de asigurare si/sau reasigurare, informeaza Capital Implementarea tehnologiilor inteligente in domeniul transporturilor, energiei si conectivitatii ar putea genera, pe o perioada de 35 de ani, beneficii directe si indirecte de 532 de milioane de euro pentru Alba-Iulia, un oras de putin peste 60.000 de locuitori, potrivit cercetarii "Smart Cities Research", prezentata astazi de conglomeratul industrial german Siemens si Primaria Municipiului Alba Iulia. Studiul "Smart Cities Research", realizat de Siemens, a fost initiat anul trecut si a inclus orasul Alba Iulia, alaturi de Aberdeen si Londra din Marea Britanie, Bruxelles (Belgia) si cartierul Kartal (Turcia). In cazul Alba Iulia, cercetarea a analizat trei domenii prioritare: conectivitate, transporturi si energie, trasand directiile de investitii, estimand costurile si beneficiile si creionand urmatorii pasi pentru oras, conform NewMoney Globalworth Real Estate Investments Ltd a anuntat achizitia unui teren de 57.000 mp in vestul Capitalei si dezvoltarea noului sediu al Groupe Renault Romania din Bucuresti de catre Elgan Offices SRL, o companie detinuta in mod egal de Globalworth si Elgan Group. In urma finalizarii proiectului (prevazuta pentru primul trimestru al anului 2019), Renault va ocupa intregul spatiu dezvoltat, care se va intinde pe o suprafata de peste 47.000 mp si este amplasat in proximitatea statiei de metrou Preciziei. Acesta este al doilea proiect de inchiriere incheiat intre Globalworth si Groupe Renault Romania, urmand achizitiei principalei facilitati de distributie a Dacia, din apropierea fabricii de la Mioveni, finalizata recent. Ca urmare a acestei tranzactii, Groupe Renault Romania va deveni cel mai mare chirias al Globalworth, potrivit Auto-Bild