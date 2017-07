Business report: Document PNL: Firmele care nu isi dezvaluie detinatorii actiunilor la purtator vor fi excluse de la licitatii publice; Ce fac si cum functioneaza rachetele Patriot, cine le-a mai cumparat si in ce razboaie au fost folosite; Cum a ajuns un brand comunist sa concureze cele mai noi tehnologii din industria bicicletelor electrice

Firmele organizate ca societate pe actiuni, cu capital social reprezentat prin actiuni la purtator, vor fi excluse de la atribuirea contractelor de achizitii publice in cazul in care nu prezinta detinatorul sau beneficiarul acestor actiuni, prevede un proiect de lege initiat de deputatii liberali Florin Roman si Cristina Traila si obtinut de Profit.ro . Autorii arata ca masura este necesara deoarace, in actualul context legislativ, este imposibil de determinat situatia conflictului de interese atunci cand o autoritate contractanta atribuie un contract de achizitie publica unei societati comerciale al carei actionariat nu poate fi identificat, pentru ca actiunile acelei societati comerciale nu sunt nominative, ci la purtator. "Cele mai recente date disponibile ne evidentiaza faptul ca, desi par putine, cele aproximativ 360 de societati comerciale existente in Romania cu actiuni la purtator au castigat contracte la nivelul zecilor de miliarde de euro. Potrivit Curtii de Conturi a Romaniei, in principal ca urmare a vicierii procedurilor privind achizitiile publice, bugetul public a inregistrat prejudicii la nivelul miliardelor de euro, numai in ultimii cinci ani", arata deputatii. Conform acestora, o viitoare directiva europeana, care va fi finalizata in aceasta toamna, va obliga statele membre sa asigure accesul public la beneficiarii si proprietarii reali ai companiilor si trusturilor.Indiferent cum va fi a doua jumatate a anului, primele sase luni s-au dovedit a fi castigatoare pentru investitorii de la Bursa de Valori, unde evolutia pozitiva a cotatiilor si dividendele oferite au dat randamente de peste 10%. Prima jumatate a anului a fost profitabila pentru piata de capital, in special pentru actiunile si indicii de la Bursa de Valori Bucuresti (BVB). Chiar daca al doilea semestru al anului a debutat negativ, pe fondul declaratiilor celor din noul Guvern, cotatiile au reusit cresteri de doua cifre dupa primele sase luni. De altfel, situatia pentru acest an nu s-a inrautatit inca semnificativ, iar daca evolutia clasei politice nu va fi atat de negativa pe cat ameninta sa fie, piata de capital va ramane pe plus. Avem exemplul primului semestru in acest sens, adica al influentei reduse a turbulentelor politice asupra evolutiei pietei de capital; in ciuda unei serii de incertitudini politice si a manifestatiilor stradale impotriva unor legi adoptate, principalul indice al BVB, a reusit sa pastreze un avans de doua cifre la finalul lui iunie fata de sfarsitul anului trecut. BET, indicele pietei care urmareste cele mai lichide companii listate, a inchis iunie cu valoarea de 7.855 puncte, adica un avans de 10,87% de finalul anului trecut. De asemenea, indicele BET-TR (total return), care ia in calcul si dividendele acordate de companiile cuprinse in BET, a ajuns la 10.226 puncte, echivalent cu o crestere de 16,85% in primele sase luni, anunta Capital Intrate in uz in anii '80 si folosite, de atunci, in mai toate conflictele din Orientul Mijlociu, rachetele Patriot costa in jur de 2-3 milioane de dolari bucata, sunt mobile si beneficiaza de mai bine de 20 de ani de evolutie continua a sistemelor de ghidare radar si software si a caracteristicilor aerodinamice. Dincolo de caracteristicile tehnice, pe care le vom prezenta mai tarziu, stau controversele privind eficacitatea sistemului. 3,9 miliarde de dolari reprezinta 2% din Produsul Intern Brut (PIB) al Romaniei din anul 2016, adica suma pe care Romania s-a angajat in fata NATO s-o investeaca anual in Aparare. Sunt suficienti bani pentru a realiza cele doua autostrazi spre vest, Sibiu - Pitesti si Comarnic - Brasov. Valoarea vehiculata pentru achizitia de sisteme anti-aeriene de aparare "Patriot" de catre Romania de la americani nu este definitiva si va fi platita pe parcursul mai multor ani. Sistemul Patriot de aparare impotriva rachetelor balistice a intrat in dezvoltare incepand de la sfarsitul anilor 1960 si in productie incepand din 1976. A ajuns in dotarea fortelor armate ale Statelor Unite in 1981 si a devenit operational in 1984. Este compus dintr-un ansamblu radar sofisticat, cu o raza de actiune de cateva sute de kilometri si precizie ridicata, o statie de comunicatii, generator electric, o platforma de lansare si rachetele propriu-zise, relateaza Economica.net Acum cinci ani cand a reaparut pe piata bicicleta Pegas, putini se gandeau ca aceasta va reusi sa tina pasul cu produsele de buna calitate din import care au condus, de fapt, la falimentul fabricii de la Zarnesti. Daca in 2012, Pegas incerca piata cu un model celebru in perioada comunista, cel cu sa lunga si coarne inalte, cunoscuta sub numele Kent, acum Andrei Botescu, seful Atelierelor Pegas a anuntat lansarea bicicletelor electrice. Timp de cinci ani, Pegas a produs aproape 20 de noi tipuri de biciclete din toate segmentele de la modele pentru copii la cele clasice, de teren, de oras si chiar din segmentul fat bike. La Electric Castle, eveniment care este in desfasurare la Cluj pana duminica, Atelierele Pegas au prezentat noile modele de biciclete electrice care vor fi produse sub vechiul brand comunist. Daca in perioada de glorie, pe poarta unzinei din Zarnesti ieseau peste 150.000 de biciclete marca Tohan (fabricate inca din 1948) si Pegas (intrate pe linia de fabricatie in 1972). Acum, la 45 de ani de la aparitia primului Pegas, bicicleta nu numai ca a fost reinventata, dar s-a ales si cu un motor electric care sa o tina pe sosea cel mult 70 de kilometri. Conform preturilor de catalog, la zi, afisate pe pagina Pegas, cel mai scump model electric, Suprem Dinamic e-bike costa 5.799 de lei, in timp ce varianta mai ieftina, Practic Dinamic e-bicke este la vanzare cu 3.799 de lei. Tot la Electric Castle, la Cluj, va fi lansata si trotineta electrica "Scandal", la un pret de 2,599 de lei. "In Europa, vanzarile de bicilete electrice depatesc 50%", explica Andrei Botescu, potrivit New Money Noul Jaguar E-PACE este un SUV de clasa compacta cu 5 locuri care intra in lupta directa cu Audi Q3, BMW X1 si Mercedes-Benz GLA. Designul exterior este inspirat de modelul sportiv F-TYPE si se caracterizeaza prin grila specifica Jaguar, silueta atletica si partile laterale robuste. Jantele de 21'' din aliaj usor, disponibile optional, ofera modelului E-PACE un aspect indraznet si sportiv completat prin linia descendenta a plafonului si forma specifica a geamurilor laterale. E-PACE dispune de un habitaclu spatios, raportat la segmentul din care face parte, SUV-ul compact avand o lungime totala de 4.395 mm. Ampatamentul de 2.681mm permite o calatorie in conditii excelente de confort pentru 5 persoane si ofera in spate un spatiu generos la picioare, de 892 mm, in timp ce capacitatea mare a portbagajului, de 577 litri, a fost posibila prin utilizarea unei suspensii spate cu o configuratie cu brat integrat. Componentele noi ale sasiului dezvoltat pentru Jaguar E-PACE maximizeaza spatiul interior si asigura o baza solida pentru calitatile dinamice de care da dovada acest model, indiferent de conditiile de deplasare, scrie Auto Bild Salariul Guvernatorului BNR a scazut cu circa 11.000 de lei pe luna, potrivit datelor din declaratia de avere, publicata recent pe site-ul Bancii Centrale. Guvernatorul BNR Mugur Isarescu a incasat anul trecut, din functia de guvernator al BNR, un salariu anual de 1,012 milioane de lei, cu circa 132.000 de lei mai putin decat cei 1,114 milioane de lei incasati in 2015. In medie, reiese ca Isparescu a primit, net, in medie, un salariu lunar mai mic cu 11.000 de lei in fiecare luna. Este adevarat ca, si dupa aceasta scadere, guvernatorul BNR a incasat, in medie, lunar 84.300 de lei de la Banca Centrala. Isarescu mai are 12 conturi bancare la banci din Romania, in care are pastrati 478.000 de lei, 24.400 de euro si 6.500 de dolari. Anul trecut, avea 494.000 de lei, aproape 1.600 de euro si 1.100 de dolari. Isarescu mai detine, impreuna cu sotia, doua terenuri de 14.610 metri parati, unul agricol si unul intravilan, in Silistea Snagovului. Familia Isarescu are o casa de 260 mp in aceeasi localitate, un apartament de 127 mp in Bucuresti si o casa de vacanta de 88 mp in Dragasani, orasul sau natal, anunta Economica.net