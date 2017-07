​Business report: Romania are al saptelea cel mai mare cost al contributiilor de asigurari sociale din Europa; Calitatea locului de munca: Tara din UE in care munca nu te scoate din saracie

Reteaua nationala de transport a energiei electrice este veche, uzata iar multe dintre liniile de inalta tensiune si transformatoarele Transelectrica si-au depasit durata de viata normata. Iar reparatiile sunt mult sub nivelul celor planificate. "Din totalul Liniilor Electrice Aeriene (LEA), 83,6% dintre acestea au anul punerii in functiune in perioada 1960-1979, 14,07% intre anii 1980 si 1999, iar cca. 2,31% dupa anul 2000. Se constata un procent redus de puneri in functiune dupa anul 2000", arata in raportul pe 2016 al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) referitor la starea tehnica a retelelor. Vechimea duce, evident la uzura, informeaza Economica. "Daca muncesti nu mai ai timp sa faci bani" potrivit unei zicale romanesti tot mai populare, confirmata de datele publicate de Eurostat. Care ne plaseaza pe primul loc in UE la ponderea persoanelor angajate care se afla in saracie potrivit criteriilor stabilite uniform pe plan international. Mai precis, ca definitie tehnica, este vorba despre cei care, desi lucreaza, au un venit disponibil echivalent sub linia de saracie de 60% din valoarea mediana a venitului disponibil echivalent la nivel national (dupa luarea in considerare a transferurilor sociale). Indicatorul constituie referinta pentru statisticile europene pentru venit, incluziune sociala si conditii de viata EU - SILC, anunta Curs de Guvernare. Chiar daca o bucata din lotul 3 de autostrada Lugoj-Deva s-a surpat saptamana trecuta, Compania Nationala de Administare a Infrastructurii Rutiere deconteaza o factura pentru lucrari in valoare de circa 2,3 milioane euro. Compania Nationala de Administare a Infrastructurii Rutiere plateste lucrarile pentru constructia lotului 3 din autostrada Lugoj-Deva, proiect anuntat a se finaliza in luna august. Potrivit facturilor afisate pe site-ul CNAIR, Comsa SA Barcelona, zilele trecute, liderul asocierii Teloxim Con - COMSA SA - Aldesa Construcciones - Arcadis-Eurometudes, constructorul lotului 3 din Lugoj-Deva, a depus o factura, in valoare de 10,725 milioane lei. In luna aprilie, asocierii Teloxim Con - COMSA SA - Aldesa Construcciones - Arcadis-Eurometudes, a incasat primii bani in acest an pentru cei 22,1 km de autostrada aflati in constructie, scrie Capital Renault a anuntat luni ca in primele sase luni ale acestui an vanzarile au urcat cu 10,4% pana la un nivel record de 1,88 milioane de vehicule, gratie unei cresteri puternice in regiunile Africa-Orientul Mijlociu si Asia-Pacific. Toate marcile grupului (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors si Lada) au inregistrat cresteri ale volumelor de vanzari si ale cotelor de piata. Marcile Renault si Dacia au stabilit noi recorduri de vanzari semestriale, de 1,342 milioane vehicule pentru marca Renault si 332.845 vehicule pentru Dacia. "Am stabilit un nou record cu peste 1,88 milioane vehicule vandute in primele sase luni. Strategia noastra de expansiune geografica si de innoire a gamei continua sa dea rezultate", a declarat directorul comercial al grupului Renault, Thierry Koskas, citat de Auto-Bild. Cand vine vorba de preferintele in materie de companii unde s-ar angaja, romanii sunt interesati cel mai mult de firmele specializate in tehnologie, arata rezultatele unui studiu realizat de Catalyst Solutions. Topul este dominat de companii care activeaza in domenii precum IT, Automotive, Oil&Gas, precum si companii care isi desfasoara activitatea in Telecom si FMCG. Companiile care se plaseaza pe primele zece pozitii in 2017 sunt: Oracle, Microsoft, IBM, Continental, Google, OMV Petrom, Vodafone, Amazon, Grup Renault Romania si Coca-Cola HBC. Criteriile principale pe care candidatii le iau in considerare cand aleg compania preferata sunt mediul de lucru placut, pachetul de salarii si beneficii oferit de compania respectiva, siguranta locului de munca, posibilitatile de evolutie profesionala respectiv si programele de training pe care compania le ofera, arata NewMoney Romania are al saptelea cel mai mare cost al contributiilor de asigurari sociale din 27 de tari ale Spatiului Economic European (SEE), in contextul in care plafonarea bazei de calcul a fost eliminata din 1 februarie 2017, Romania impunand contributii comparabile cu Germania si Belgia, fara a oferi si beneficii comparabile asiguratilor, potrivit unei analize publicate luni de firma de audit si consultanta Deloitte Romania. Pana in 31 ianuarie, contributia de asigurari sociale era plafonata la cinci salarii medii pe economie, acest plafon fiind eliminat de la 1 februarie. Romania se afla pe locul 18 in clasamentul Deloitte, in ianuarie 2017, si a urcat pe locul 7 dupa eliminarea plafonului, scrie News.ro. Cele mai mari costuri ale contributiilor de asigurari, de peste 45%, sunt in Franta, Ungaria, Belgia, Grecia si Italia, precizeaza Profit. 1. Suprafetele prea mici: adesea, dezvoltatorii imobiliari ignora cerintele legale in privinta dimensionarilor - camerele de dormit sunt de multe ori inghesuite, iar in bai se intampla sa nu incapa masinile de spalat rufe (da, legea indica instalarea lor in baie). O fac pentru ca stiu ca sistemul administrativ din primarii (piramidal de facto) e usor influentabil, iar cei implicati pastreaza tacerea, mai ales in cazul practicilor de larga raspandire, precum aceasta, a emiterii autorizatiilor de construire pentru proiecte neconforme. Pe scurt, se practica "ciupeala", si toata lumea e fericita. 2. Omisiunea anumitor spatii cerute de Legea Locuintei, cum ar fi spatiul de depozitare (alteori lipseste locul de luat masa). Multe dintre apartamentele pe care le-am discutat impreuna duc lipsa de debarale si camari, conform paginii de Facebook Case strambe pe radar