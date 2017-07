Business report: Tudose: Rectificarea bugetara va avea multe plusuri, nu veti vedea bani taiati de la investitii; Fostele fabrici reintra in atentia dezvoltatorilor de locuinte, malluri si birouri; Lista investitiilor pregatite in turism

"Nu veti vedea bani taiati de la investitii, va fi chiar o rectificare care va avea multe plusuri", a afirmat Mihai Tudose la Realitatea TV, la finalul unei intalniri de lucru pe care a avut-o la Mamaia cu reprezentantii patronatului din turism, intrebat despre preconizata rectificare bugetara si daca vor fi taiati bani de la investitii. Intrebat daca va fi realizat obiectivul cresterilor salariale promise a fi implementate de anul viitor, premierul a sustinut ca vor fi bani pentru plata salariilor. 'Vor mai multi (bani - n.r.). Miliardele de euro care s-au bagat si se baga in economie vor produce. Incep sa se miste rotitele economice. Am auzit si eu strigate disperate din partea Opozitiei: 'vai, din septembrie nu o sa mai fie bani de pensii si salarii!'. Este o tampenie, iertati-ma (...), nu exista asa ceva. Deci, vom sta in tinta de deficit de 3% fara nicio problema si vom avea bani pentru toate investitiile majore promise', a declarat Tudose, potrivit Economica Cumparatorii celor mai importante bucati de teren din interiorul Bucurestiului, a caror tranzactionare a fost anuntata in prima parte a acestui an, vor sa construiasca pe ele peste 3.500 de apartamente, un nou centru comercial, trei cladiri de birouri, un magazin Lidl si un spital privat. Piata terenurilor din Bucuresti a atins anul trecut un nou record, in volum, fiind tranzactionate loturi cu o suprafata cumulata de 110 hectare, in crestere cu 144% fata de 2015 si cu 3,5% mai mult fata de cele 106 hectare tranzactionate in 2007, precedentul an record pentru piata terenurilor din Capitala, potrivit unei analize a Cushman&Wakefield Echinox. Ca valoare, piata terenurilor s-a ridicat anul trecut la 127 de mil. euro, in crestere cu 41% fata de 2015.In primul semestru al acestui an s-au vandut aproape 8.000 de terenuri intravilane fara constructii in Bucuresti, in luna martie depasindu-se 2.000 de tranzactii, potrivit datelor Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI), noteaza Capital Romania dispune de un potential turistic foarte ridicat, insa in momentul de fata are un nivel redus de valorificare, iar una din cauzele importante este lipsa unei coerente in aplicarea masurilor de redresare a sectorului, sustine Ministerul Turismului, intr-un document in care prezinta principalale proiecte de investitii in domeniu, care sa fie incluse intr-un Masterplan al turismului. "Dezvoltarea infrastructurii de turism si promovarea mai eficienta a patrimoniului au facut ca peste 2,4 milioane de turisti straini sa fie cazati in unitatile turistice autohtone, in anul 2016. In aceeasi perioada, peste 8,4 milioane de turisti romani au fost cazati in unitati de primire romanesti. Astfel, in anul 2016 se inregistreaza maximul istoric din perioada postdecembrista, in ceea ce priveste numarul de turisti straini si romani cazati in unitatile turistice", sunt datele ministerului, scrie Profit Banca Europena de Investitii (BEI) acorda Romaniei un imprumut de un miliard de euro pentru cofinantarea cu Fondurile structurale si de investitii europene a proiectelor prioritare de infrastructura in domeniul transporturilor, in valoare totala de 6,8 miliarde de euro, care vor fi implementate in tara noastra in perioada de programare 2014 - 2020, se arata intr-un comunicat al institutiei financiare internationale. Imprumutul este acordat pe o perioada de pana la 25 de ani, din care o perioada de gratie de pana la 7 ani, fiecare tragere fiind considerata un imprumut de sine statator, cu propria sa maturitate si perioada de gratie. Dobanda poate fi fixa sau variabila, stabilita de comun acord cu BEI si nu se va percepe decat in cazul in care se efectueaza trageri din imprumut, informeaza Economica PayU Romania, cea mai mare companie procesatoare de plati cu cardul din tara, a intermediat intre aprilie 2016 si martie 2017 tranzactii online in valoare de peste 1,9 miliarde de lei, cu 61% mai mult decat in aceeasi perioada a anului fiscal anterior. ,,Din ce in ce mai multi romani aleg sa cumpere online, valoarea medie a cosului de cumparaturi mentinandu-se in jurul valorii de 255 lei. Plata cu cardul ramane metoda de plata preferata de romani, iar plata in rate devine din ce in ce mai populara, cumuland 16% din totalul tranzactiilor. Cea mai mare tranzactie online a fost realizata cu un card inregistrat in Ungaria si a atins valoarea de peste 145.700 lei", a declarat Marius Costin, Country Manager in cadrul PayU Romania. Anul acesta, cea mai mare tranzactie a fost inregistrata in luna ianuarie si a atins valoarea de peste 107.000 de lei, potrivit NewMoney ANAF nu reuseste sa incaseze nici 80% din sumele pe care companiile le declara in contabilitate, iar rezolvarea acestei probleme, alaturi de cea a evaziunii, ar acoperi integral deficitul bugetar prognozat, spun calculele expertilor. Economia creste semnificativ peste media Uniunii Europene, fapt confirmat si de a doua estimare a Instititutului National de Statistica (INS) pe datele aferente primului trimestru al anului, dar sanatatea unei economii se vede in datele ei macro. Si cele mai importante dintre acestea se regasesc in executia bugetara, adica in veniturile pe care statul le incaseaza de la populatie si de la sectorul privat si in cheltuielile aferente asistentei sociale si a investitiilor. Din pacate, vestile la jumatate de an nu sunt foarte bune pentru buget, iar acest lucru a bagat deja pe toata lumea in sedinta. Fostul presedinte al ANAF, Bogdan Stan, a fost chemat de urgenta la Palatul Victoria, unde ministrul de Finante l-a chestionat pe tema incasarilor bugetare, noteaza Capital Tariful de referinta, o institutie cu noi roluri si responsabilitati - BAAR, conceptul clientului cu risc ridicat si decontarea directa sunt printre cele mai importante repere ale legii 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto, care a intrat in vigoare la 12 iulie, se arata intr-un comunicat al Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). ASF a organizat cea de-a doua sesiune a dezbaterilor publice pentru definitivarea Proiectului de Norma privind asigurarile auto din Romania, pentru aplicarea noului cadru al pietei asigurarilor dat de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de raspundere civila auto. "Noua lege, intrata in vigoare in data de 12 iulie 2017, aduce o serie de solutii pentru reasezarea pietei asigurarilor pe coordonate viabile, in vederea eliminarii dezechilibrelor manifestate in trecut, care au fost de altfel si sanctionate de Legea Concurentei", se arata in comunicat, noteaza Auto-Bild