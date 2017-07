​Business report: Salariatul roman a inceput abia din data de 6 iunie sa munceasca pentru el insusi; Ultimul pret pentru cea mai asteptata autostrada din Romania, Sibiu - Pitesti; Inegalitatea distribuirii veniturilor compromite perspectivele Romaniei

Romania este atractiva fiscal in UE cand privim cotele de taxe si impozite percepute, dar din perspectiva omului care munceste lucrurile nu stau tocmai favorabil, comparativ cu restul Europei. Think-tank-ul neguvernamental INACO - Initiativa pentru Competitivitate - a calculat ziua libertatii fiscale - 6 iunie - pentru un angajat care castiga salariul mediu pe economie in anul 2017. Abia incepand cu data de 7 iunie salariatul mediu munceste pentru el insusi si familia lui. Daca luam insa in calcul si contributiile sociale platite de catre angajator, pentru care tot salariatul munceste, ziua libertatii fiscale devine 15 iulie. Organizatia explica cum a calculat aceste date, relateaza Curs de Guvernare. Proprietarii a peste 424.000 de imobile din 414 localitati, in care s-a finalizat procesul de cadastrare integral sau partial, pot obtine gratuit actele de mostenitor daca se afla intr-o situatie de succesiune, a declarat intr-un interviu acordat revistei Capital Radu-Codrut Stefanescu, directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara (ANCPI). Persoanele care isi pot face succesiunea gratuit sunt cele care au proprietati in localitatile in care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara. In acest moment s-au cadastrat integral peste 260.000 de imobile amplasate in 25 de localitati din 12 judete (vezi lista mai jos). Acestora li se adauga peste 164.000 de terenuri agricole din 389 de localitati, in care cadastrarea a fost finalizata partial, noteaza Capital Costul realizarii autostrazii Sibiu - Pitesti ajunge la 15 miliarde de lei (3,3 miliarde de euro), conform celor mai recente date de la Ministerul Transporturilor. In Master Planul General de Transport, cea mai asteptata sosea de mare viteza din Romania apare cu un cost estimat la 1,67 miliarde de euro. Valoarea totala a investitiei in Autostrada Sibiu - Pitesti este de 15,06 miliarde de lei, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor care modifica HG 1418/2008 prin care au fost aprobati indicatorii tehnico-economici initiali ai obiectivului de investitii "Autostrada Sibiu-Pitesti", conform Economica Romania a aderat la Uniunea Europeana cu cea mai mare inegalitate a veniturilor populatiei dintre statele membre si se mentine pe locul doi, potrivit datelor publicate de Eurostat. In loc sa se integreze in grupul central european al fostelor state socialiste intrate in UE, deja aliniat la practica europeana, tara noastra s-a cantonat in grupul BELL, format din Bulgaria si tarile baltice. Modul in care sunt distribuite veniturile populatiei intr-o tara poate fi exprimat matematic printr-un indicator denumit coeficientul Gini (dupa numle economistului italian cu acelasi nume, care l-a introdus in 1912). Valorile acestui coeficient variaza intre zero (cazul in care toti cetatenii au exact acelasi venit) si 100, caz in care o singura persoana obtine toate veniturile disponibile, potrivit Curs de Guvernare. Saptamana aceasta chinezii au demarat constructia primului tunel al caii ferate de mare viteza Jakarta -Bandung, pe care vor sa o finalizeze pana in 2019. In timp ce tari din Asia de Sud-Est si chiar din Africa investesc in infrastructura feroviara la viteza de peste 300 km/ora, Romania inca se zbate cu programul de modernizare a caii ferate pentru cresterea vitezei la 160 km/ora. Linia care va lega capitala indoneziana Jakarta de orasul Bandung din provincia Java va fi prima cale ferata de mare viteza din Asia de Sud- Est. In lungime de 142 de kilometri, aceasta ar putea fi inaugurata la inceputul anului 2019, potrivit China Xinhua News. Tunelul Walini, a carui constructie a fost demarata recent, este lung de 609 de metri si urmeaza sa fie finalizat intr-un an, relateaza Economica. Porsche va decide la sfarsitul acestui deceniu daca actuala generatie de motoare diesel pe care le produce va fi si ultima, a declarat CEO-ul companiei, Oliver Blume, citat de autonews.com Scandalul Dieselgate de la Volkswagen a pus intr-o lumina nefavorabila si divizia de automobile sport a grupului, iar Porsche, care a introdus pentru prima oara un motor diesel pe SUV-urile Cayenne, in 2009, isi analizeaza optiunile. "Desigur ca analizam aceasta problema. Nu am luat o decizie", a afirmat Blume. Blume a spus ca Porsche va oferi un mix de motoare cu combustie, vehicule hibride si electrice, in urmatorii 10-15 ani si ca va decide la sfarsitul deceniului daca motoarele diesel vor mai avea un viitor la Porsche, anunta Auto-Bild Resortul Blaxy din apropiere de statiunea Olimp a creat un job inedit in turism, dupa ce a angajat, conform imaginilor Profit.ro, doi oameni care lucreaza in ture si stau permanent langa calea ferata din apropierea hotelului, unde ghideaza turistii astfel incat acestia sa treaca in siguranta peste liniile de tren atunci cand se duc la plaja. Ca sa poata construi resortul intr-o zona linistita, la marginea unei paduri, dar, in acelasi timp, si aproape de mare, omul de afaceri turc care a ridicat Blaxy a trebuit sa accepte si un neajuns: intre hotel si plaja este o cale ferata, pe care a sperat sa o evite construind un pasaj subteran sau o pasarela. Toate incercarile in acest sens s-au lovit initial de refuzul autoritatilor, asa ca antreprenorul a trebuit sa gaseasca o alta solutie pentru ca turistii sa poata traversa, fara sa riste, calea ferata, precizeaza Profit Presedintele Federatiei Patronale din Turism, Mohammad Murad, a anuntat marti ca nu este de acord cu controalele din ultima perioada ale comisarilor de la Protectia Consumatorilor, care fac "mare tam-tam" daca gasesc un hotel cu deficiente, lucru care duce la crearea unei imagini negative in domeniu. Receptiv la acest gen de "probleme" premierul Mihai Tudose a spus, la randul sau, ca nici lui nu ii plac cei care taie in carne vie si acolo unde nu este cazul. Dupa acest gen de declaratii, organele de control ale statului probabil se vor gandi de 2 ori inainte sa treaca pragul proprietatilor fratilor Murad. Mohammad Murad si-a inaugurat marti ultima investitie din domeniul turistic- Hotelul Royal Phoenicia din Mamaia, arata Curs de Guvernare