Business report: Eurostat: Romania a avut al doilea cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeana in T1 / 2017; Romanii cumpara de doua ori mai multe BMW-uri vechi decat Dacii noi; Cum se va plati, dupa 1 august, CAS si CASS pentru contracte part-time

Deficitul bugetar general al Romaniei pe primul trimestru din 2017 a fost de 3,2% din PIB. A fost al doilea cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeana (ajustat sezonier), dupa cel al Frantei, de 3,3%, urmatoarea clasata fiind Polonia cu -1,5% din PIB, potrivit raportului Eurostat, publicat joi. Totodata, Romania a inregistrat cea mai mare crestere a deficitului fata de ultimul trimestru din 2016, de 1,3 puncte procentuale. La nivelul UE rata ajustata a deficitului bugetar a fost de 1%, si de 0,9 pentru Zona Euro, in descrestere fata de 1,2%, respectiv 1,1% in trimestrul 4 din 2016. In aprilie, Ministerul Finantelor anunta un excedent al bugetului consolidat de 0,19% din PIB, iar ulterior, executia bugetara pe primele cinci luni ale anului a aratat un deficit de 0,1% din PIB. Programul initial de guvernare al coalitiei PSD-ALDE si-a asumat un deficit de 2,98% pe metodologia ESA sau de 2,96% din PIB pe metodologia cash, potrivit Curs de Guvernare Stimulate de anularea timbrului mediu, cresc ambele piete auto: si cea a autoturismelor noi, si cea a celor second hand. Ritmul de crestere este insa inegal, iar explozia fenomenului second ar putea avea un final "rotund": la finalul acestui an Romania va inregistra 500.000 de masini second hand inmatriculate, daca trendul se pastreaza si nu se pun taxe. In primele sase luni ale acestui an au fost inmatriculate 45.000 de masini noi, in crestere cu 27% fata de acelasi interval din anul trecut, potrivit datelor Politiei. Daca vorbim insa de second hand, inmatricularile au crescut cu 86% in primele sase luni, peste pragul de un sfert de milion (253.000 de masini). Pe piata masinilor noi, majoritatea marcilor "de volum" au consemnat cresteri. Marca nationala este singura care a sarit pragul de 10.000 de masini vandute (11.132 unitati), dar cresterea a fost mai mica decat a pietei, de doar 18%, informeaza Economica Guvernul a modificat joi Codul fiscal, stabilind ca angajatorul trebuie sa asigure plata contributiei pentru pensii si sanatate la nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata, pentru toti salariatii, inclusiv pentru persoanele care au incheiate contracte de munca cu timp partial si pentru cei cu plata in acord. Exceptie de la aceste prevederi fac salariatii elevi, studenti, persoane cu dizabilitati, pensionari si cei care cumuleaza venituri de cel putin nivelul salariului minim brut pe tara garantat in plata. Noile reglementari intra in vigoare la 1 august si se aplica incepand cu veniturile aferente lunii august 2017. O astfel de practica genereaza, afirma Guvernul, "inechitati fata de angajatorii care incheie contracte individuale de munca cu timp normal si asigura salariul minim brut pe tara propriilor salariati". In ultimii doi ani, pe fondul cresterii economice ridicate, numarul locurilor de munca cu timp partial a crescut mai repede decat cele cu timp complet, respectiv cu 3,7% in medie pe an fata de 2,1% in medie, scrie Curs de Guvernare Trei dintre constructorii Autostrazii Transilvania inca nu au demarat lucrarile, desi au primit ordin pentru inceperea lor de anul trecut. Ce ii impiedica sa intre pe santier? Lipsa Autorizatiei de Construire. Scenariu de Cascadorii Rasului pe trei santiere de autostrazi din Romania. Desi le-a dat ordin sa treaca la treaba, tot statul este cel care le pune bete in roate constructorilor. Constructia a 36 de kilometri din Autostrada Transilvania nu poate sa inceapa din cauza ca nu a fost emisa Autorizatia de Construire, sarcina in responsabilitatea autoritatilor de la Transporturi. Acestea arunca pisica in curtea celor de la Mediu, unde se intarzie cu obtinerea Acordului de Mediu necesar eliberarii Autorizatiei de Construire. Conform datelor Companiei de Drumuri actualizate pe luna iulie, progresul lucrarilor este zero pe tronsonul Nadaselu - Mihaiesti si pe loturile 1 si 3 din Ogra - Campia Turzii, conform Economica Dupa mai multi ani in care promovabilitatea la examenul de BAC a fost de circa 50%, guvernantii incep sa trimita, din nou, "examenul maturitatii" in derizoriu: toata lumea trebuie sa promoveze. Un fost presedinte a fost dur criticat cand a spus ca "scoala romaneasca scoate tampiti". Rezultatele examenelor, situatia pietei muncii, rezultatele tuturor alegerilor si directia in care se indreapta societatea romaneasca o demonstreaza din plin. In scolile de la noi se face foarte putina educatie si multa teorie. Astfel, accentul fiind pus pe memorarea unor concepte abstracte, nu este de mirare ca elevii din Romania, in medie, sunt printre cei mai slabi din lume. De exemplu, patru din zece copii care au intrat la liceu nu au capacitatea sa inteleaga ceea ce citesc. O situatie la fel de trista se vede si la absolvirea liceului. Din pacate, pentru a ascunde realitatea, guvernantii au hotarat sa se intoarca in timp cu Bacalaureatul: subiecte usoare si note mari, noteaza Capital O mare provocare pentru statele din Europa Centrala si de Est este sa gaseasca surse de finantare pentru proiectele de infrastructura de transport. Peste 80 de miliarde de euro au fost investite in regiune, in exercitiul financiar 2007-2013, din fonduri structurale si de coeziune. Insa necesarul de finantare a investitiilor in infrastructura ramane foarte ridicat, la 615 miliarde de euro, pana in anul 2025, arata un raport realizat de PwC, cea mai mare companie de servicii profesionale, de consultanta si audit din lume, si think tank-ul american Atlantic Council. Tarile din Europa Centrala si de Est reprezinta 28% din teritoriul Uniunii Europene, 22% din populatia Uniunii, dar numai 10% din Produsul Intern Brut al UE. Tarile din regiune au inca un deficit de investitii in infrastructura de transport, informeaza New Money Porsche va decide la sfarsitul acestui deceniu daca actuala generatie de motoare diesel pe care le produce va fi si ultima, a declarat CEO-ul companiei, Oliver Blume, citat de autonews.com. Scandalul Dieselgate de la Volkswagen a pus intr-o lumina nefavorabila si divizia de automobile sport a grupului, iar Porsche, care a introdus pentru prima oara un motor diesel pe SUV-urile Cayenne, in 2009, isi analizeaza optiunile. "Desigur ca analizam aceasta problema. Nu am luat o decizie", a afirmat Blume. Blume a spus ca Porsche va oferi un mix de motoare cu combustie, vehicule hibride si electrice, in urmatorii 10-15 ani si ca va decide la sfarsitul deceniului daca motoarele diesel vor mai avea un viitor la Porsche, scrie Auto Bild