Business report: Autostrada Sibiu - Pitesti: De ce costa de doua ori mai mult in Devizul General decat in Master Plan; Suntem cei mai lenesi din Europa! 4,6 milioane de romani sunt inactivi economic; Romania a primit de la Bruxelles o atentionare de pesta porcina africana

Pretul pentru Autostrada Sibiu - Pitesti este de 3,3 miliarde de euro in Devizul General, publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor, dublu fata de nivelul de 1,67 miliarde de euro din Master Plan. CNAIR sustine ca pretul din urma include doar investitiile de baza, nu si costurile cu exproprierile si alte cheltuieli suplimentare.Valoarea totala a investitiei in Autostrada Sibiu - Pitesti este de 15,06 miliarde de lei, potrivit unui proiect de Hotarare de Guvern publicat pe site-ul Ministerului Transporturilor. Pe de alta parte, In Master Planul General de Transport, cea mai asteptata sosea de mare viteza din Romania apare cu un cost estimat la 1,67 miliarde de euro, anunta Economica.net Toate aeroporturile si porturile sunt controlate. Patronat: un focar va genera in Romania cea mai mare criza din ultimii 25 de ani Toate aeroporturile si porturile fluviale si maritime in care acosteaza nave destinate transportului international de pasageri si marfuri vor fi verificate, in acest sfarsit de saptamana, de catre inspectorii sanitar veterinari, intr-o incercare de a preveni aparitia pestei porcine africane. Controlul vine in contextul notificarilor primite din partea Comisiei Europene cu privire la aparitia de noi focare in Cehia, Estonia, Lituania, Polonia, Belarus, Rusia si Ucraina. In octombrie, un patronat din domeniu preciza pentru Profit.ro ca un focar de pesta porcina africana in Romania va genera cea mai mare criza din ultimii 25 de ani, cu pagube de sute milioane euro. Chiar daca nu afecteaza omul, boala este considerata un pericol pentru siguranta alimentara si se poate transmite prin produse de carne de porc transportate dintr-o tara in alta, prin miscarea animalelor si prin transporturile ilegale de porci, precum si prin mistreti, care sunt purtatorii naturali de boala, relateaza profit.ro Cifra totala de afaceri a celor 31.363 companii din transporturile rutiere de marfuri a fost de 34,28 miliarde lei in 2015, cu toate ca infrastructura nu a inregistrat nicio imbunatatire din 2013 pana in 2015, Romania avand doar 747 km de autostrada, adica sub 1% din totalul kilometrilor de drum din 2015. Potrivit informatiilor financiare furnizate Ministerului Finantelor Publice, firmele care au domeniu principal de activitate "Transporturi rutiere de marfuri" au generat in 2015 o cifra de afaceri totala de 34,28 milarde lei, in crestere cu 13% comparativ cu anul anterior, a informat Coface intr-un studiu in care au analizat 31.363 de companii din transporturi care au depus declaratii financiare in 2015. Potrivit acestuia, investitiile in retehnologizare reprezinta 39% din totalul activelor, "semnificativ peste dinamica uzurii acestora pentru al patrulea an consecutiv, impactul fiind usor vizibil prin prisma unei cresteri sensibile a profitabilitatii consolidate". Analizand distributia companiilor din transporturile rutiere de mrfuri in functie de cifra de afaceri, Coface a constatat ca aproximativ 24% dintre companiile care au depus declaratiile pentru anul 2015 nu au desfasurat in realitate nicio activitate, iar 1.249 de companii din acest sector au avut o cifra de afaceri anuala mai mare de 1 milion euro in 2015, acest segment al firmelor reprezentand doar 4% din totalul firmelor, insa a generat aproape 64% dintre veniturile inregistrate la nivelul intregului sector, anunta Adevarul Statisticile arata ca ne situam pe primul loc in UE ca procentaj din populatie neimplicata in activitati economice. Cum s-a ajuns aici, ce se ascunde in spatele cifrelor si care sunt efectele acestei situatii? Mai mult de o treime din conationalii nostri cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani (mai exact, 35,1% dintre ei) nu sunt nici angajati, nici someri, arata cele mai recente date ale institutului de statistica al Uniunii Europene, valabile pentru primul trimestru al acestui an. Iar notiunea de angajat nu se reduce in acest caz la cea de salariat al unei firme sau institutii, ci ii cuprinde pe toti cei care au lucrat cel putin o ora pe saptamana pentru salariu, profit sau pentru propria familie (asadar sunt inclusi aici liber profesionistii, intreprinzatorii sau fermierii care vand cel putin o parte din productie). Proportii semnificative (peste 30%) ale populatiei neimplicate in economie se inregistreaza si in Croatia, Italia, Belgia, Grecia si Bulgaria, in timp ce cele mai mici procentaje (intre 18% si 23%) au fost calculate pentru Suedia, Danemarca, Germania, Estonia si Marea Britanie. In Polonia acest indicator era in primul trimestru la 25,7%, in Spania la 26,2%, in Franta la 29%, iar in Ungaria la 29,7%. In cifre absolute, avem peste 4,6 milioane de persoane inactive economic, respectiv cam 5% din totalul inregistrat la nivelul UE, noteaza Capital Titularii licentelor de furnizare a gazelor naturale au obligatia de a stoca pentru iarna o cantitate totala de 18,6 milioane de MWh, se arata intr-un document al Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE). Romania are capacitati de inmagazinare a gazelor naturale de 3,3 miliarde metri cubi pe ciclu ceea ce semnifica o cantitate de 36,21 milioane MWh, luand in calcul putere calorica un echivalent energetic al metru cub de 0,010973 Mwh. Semnalul dat de ANRE pare a fi acela ca in iarna preturile la gaze practicate de Gazprom vor fi mici si ca urmare vor fi convenabile importurile. Specialisti in domeniu energiei au apreciat insa recent ca in iarna Gazprom ar putea creste brusc preturile de livrare a gazelor daca va sesiza slabiciune in politicile energetice ale unei tari. Pericolul este mai mare in a doua parte a iernii cand presiunea din campurile de inmagazinare scade in urma temperaturilor scazute si a golirii campurilor. Din cantitatea totala, cea mai mare parte, respectiv 8,1 milioane de MWh, va merge catre consumul clientilor casnici. O cantitate de 7 milioane de MWh este destinata clientilor non-casnici, iar 3,4 milioane de MWh vor fi utilizati in termocentralele producatoare de agent termic, relateaza Digi 24 . Jaguar Land Rover a investit 1.6 miliarde de dolari intr-o noua fabrica in China unde vor fi produse motoare. Jaguar este deja prezent pe partea de productie pe piata chineza prin intermediul unui parteneriat cu compania Chery. Noua fabrica de motoare Jaguar Land Rover din Changshu va livra propulsorul Ingenium de 2,0 litri. Producatorul britanic aflata in portofoliul Tata Motors produce in China modelele Range Rover Evoque, Land Rover Discovery Sport, Jaguar XFL si din 2018 va fi demarata productia si pentru Jaguar E-Pace, scrie Auto Bild