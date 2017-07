Business report: ​Trend nou - "orasele magnet": numarul romanilor care doresc sa emigreze, mai mic decat al celor care vor sa se mute in alta localitate din tara; Romania ar putea incheia anul cu 44 de kilometri noi de autostrada, jumatate din cati a promis ministrul Transporturilor

Aproximativ 3,6 milioane de romani cu rezidenta in tara intentioneaza sa se mute in urmatorii cinci ani, potrivit unui sondaj prezentat in raportul "Orase-magnet, Migratie si navetism in Romania", realizat de Banca Mondiala. Dintre cei 3,6 milioane, 2,5 milioane se gandesc sa migreze intr-un alt oras din Romania, iar circa 1,1 milioane, sa plece in strainatate, ceea ce inseamna o inversare a dinamicii de pana acum. Principalele concluzii ale sondajului: s-a inversat dinamica -numarul celor care doresc sa se mute intr-o alta localitate din tara il depaseste pe cel al romanilor care doresc sa emigreze, informeaza Curs de Guvernare Romania ar putea deschide circulatiei 44 de kilometri de autostrada anul acesta si nu 90 de kilometri cati promitea ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Astfel, pe langa cei 15 kilometri din Lugoj - Deva inaugurati deja, ar mai putea fi gata aproape 29 de kilometri din autostrada Sebes - Turda, estimeaza Asociatia Pro Infrastructura. Autostrazile cu sanse reale de a fi inagurate anul acesta sunt loturile 3 si 4 din A10 Sebes - Turda, potrivit lui Ionut Ciurea, vicepresedinte si director executiv al Asociatiei Pro Infrastructura. "In lunile octombrie - noiembrie vom putea circula pe autostrada neintrerupt de la Cluj-Napoca (Gilau) si pana la Aiud", anticipeaza reprezentantul API, potrivit Economica. La nivelul UE, nu mai putin de 8,2 milioane persoane au fost angajate in anul 2016 ca specialisti in Tehnologia Informatiei si Comunicatii (ICT, abrevierea in original, in lb. engleza), respectiv 3,7% din numarul total de angajati. Romania se plaseaza la coada clasamentului european cu o pondere de doar 2% (167 de mii de persoane), lasand in urma doar Grecia. Ritmul de crestere inregistrat in acest domeniu de Romania intre 2011 si 2016, desi situat peste media europeana, a fost insuficient pentru a tine pasul cu tarile din regiunea noastra si ne-a condus pe penultimul loc in UE, la mare distanta de cerintele de dezvoltare ale unei economii moderne si a unei administratii cu grad ridicat de digitalizare a informatiei, scrie Curs de Guvernare Fiscul nu reuseste sa incaseze nici 80% din sumele pe care companiile le declara in contabilitate. Colectarea deficitara din prima jumatate a anului a dus la demiterea presedintelui ANAF, Bogdan Stan, printr-o decizie a premierului. Economia creste semnificativ peste media Uniunii Europene, fapt confirmat si de a doua estimare a Institutului National de Statistica (INS) pe datele aferente primului trimestru al anului, dar sanatatea unei economii se vede in datele ei macro. Si cele mai importante dintre acestea se regasesc in executia bugetara, adica in veniturile pe care statul le incaseaza de la populatie si de la sectorul privat si in cheltuielile aferente asistentei sociale si a investitiilor. Din pacate, vestile la jumatate de an nu sunt foarte bune pentru buget, iar acest lucru a bagat deja pe toata lumea in sedinta, anunta Capital Firmele trebuie sa treaca granita in mod direct daca economia Romaniei isi propune sa devina o forta regionala, iar impactul investitiilor romanesti in strainatate merita analizat sistematic pentru a intelege locul tarii noastre in diplomatia economica regionala. O comparatie cu alte tari din regiune, Bulgaria, Ungaria, Cehia si Polonia, ne arata ca Romania mai are mult de lucru. Foarte mult. Astfel, fluxul investitiilor romanesti in strainatate se ridica la doar 241 milioane de dolari, o erodare puternica fata de valoarea de 562 milioane de dolari din 2015, potrivit celor mai recente date publicitatii. In ceea ce priveste stocul investitiilor romanesti in strainatate, acesta a crescut la 910 milioane de dolari in 2016, arata Curs de Guvernare. Megaproiectul construit de fostul ministru al Economiei, actual premier, Mihai Tudose, va putea fi condus politic, va contine aproape toata economia de stat profitabila si se vrea a finanta investitii considerate strategice. De asemenea, va putea vinde actiuni si active, acestea fiind, evident, parti din companiile care il inglobeaza. Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii al Romaniei, compania "mamut" pe care PSD vrea sa o puna sa finanteze mari proiecte de stat din Romania, va fi compus din toate companiile de stat pe profit, cele mai importante urmand a fi Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica, Loteria Romana, Posta Romana sau Conpet Ploiesti. De asemenea, va ingloba si participatii minoritare ale statului la Petrom, ENGIE, Enel, CEZ si altele, precizeaza Capital. Mai multe companii petroliere nationale s-ar putea implica in ceea ce ar putea fi cea mai mare descoperire de petrol din Marea Caspica. Proiectul este insa costisitor, complicat, cu riscuri mari de mediu si, la actualele preturi mici ale petrolului, niciun gigant petrolier global nu se implica. Insa, daca firmele de stat din Rusia, Kasahstan si Azerbaidjan care, alaturi de la Eni, au intrat intr-un consortiu pentru dezvoltarea proiectului, vor avea succes, va fi cel mai ambitios tehnic dar si cel mai de succes proiect din Caspica. Compania nationala petroliera din Rusia, Rosneft, alaturi de cele din China (China National Petroleum Corporation-CNPC), Azerbaidjan (SOCAR) si de firma italiana Eni si-au dat mana intr-un consortiu pentru explorarea si exploatarea a ceea ce se prefigureaza a fi un nou "gigant" situat in inima structurii tectonice din nordul Marii Caspice, scrie publicatia The Times Of Central Asia, citata de Economica