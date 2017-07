​Business report: Autostrada care se opreste in camp: tronsonul Gilau - Nadaselu este aproape gata, dar ar putea fi deschis circulatiei abia in 2018; Calcule pentru Metroul de Drumul Taberei; Strategia Romania - UE 2020: cum evoluam noi altfel decat media UE 

Romania are gradul cel mai mare de instabilitate ministeriala, urmata la mare distanta de Polonia si Italia, releva o analiza a Centrului pentru promovarea Participarii si Democratiei (CPD) din cadrul SNSPA, care a lansat o analiza a gradului de stabilitate guvernamentala in cazul unor state democratice din UE. In toate cele sase domenii analizate, Romania a schimbat din 1990 pana in prezent cca 150 de ministri, de trei ori mai multi decat Germania. Analiza a sintetizat date publice din 9 state (Romania, Germania, Marea Britanie, Franta, Italia, Spania, Bulgaria, Polonia, Ungaria), in legatura" cu guvernul central/federal si cu 6 ministere centrale/federale, scrie Curs de Guvernare Tronsonul Gilau - Nadaselu din Autostrada Transilvania este aproape gata, insa nu va putea fi deschis circulatiei decat dupa finalizarea nodului de legatura cu tronsonul Gilau - Campia Turzii. Adica anul viitor, conform oficialilor de la Drumuri, care au spus pentru Economica ca pana la jumatatea lunii august va fi semnat contractul pentru podul peste Somesul Mic. Supranumita cea mai frumoasa autostrada din Romania, sectiunea Gilau - Nadaselu este construita in proportie de aproape 90%, dar dupa finalizare nu va fi deschisa circulatiei, ci va intra in conservare.Ministerul Sanatatii a pus in dezbatere un Ordin prin care elimina metodologia transparenta de selectare a membrilor comisiilor de specialitate, organisme consultative formate din experti ce ofera ministrului expertiza necesara elaborarii politicilor in domeniu. Platforma Romania 100 a observat si acuza ca abrogarea si inlocuirea Ordinului de ministru semnat in decembrie 2016 de Vlad Voiculescu "reintroduce sistemul de numiri discretionare in constituirea Comisiilor". Ordinul nr. 1355/2016 a fost primul care a impus o metodologie cu criterii obiective pentru trierea specialistilor care doresc sa intre in componenta acestor comisii si, totodata, primul act normativ ce a permis candidatura pentru astfel de pozitii a medicilor romani aflati in strainatate, noteaza Curs de Guvernare. Acordul referitor la reducerea productiei de petrol ar putea fi prelungit, dincolo de luna martie 2018 de catre tarile membre ale Organizatiei Statelor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori din afara OPEC, potrivit Agerpres. Un comitet ministerial OPEC/ non-OPEC de monitorizare a acordului a recomandat la randul sau prelungirea acordului de reducere a productiei dincolo de primul trimestru din 2018 daca aceasta prelungire este justificata pentru reechilibrarea pietei mondiale. Statele membre OPEC si alte 11 state au acceptat in decembrie 2016, sa-si reduca productia combinata cu 1,8 milioane de barili pe zi (bpd) in primul semestru din 2017, anunta Capital Metroul de Drumul Taberei va fi dat in folosinta in a doua jumatate a anului viitor, cand trenurile vor parcurge 383.000 kilometri pe tronsonul dintre Raul Doamnei si Eroilor, potrivit unui document al Ministerului Transporturilor. De asemenea, subventiile pentru Metrorex vor creste cu 50%, dar calatoriile nu se vor scumpi. Punerea in functiune a Magistralei 5, sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv statia Valea Ialomitei, este estimata pentru semestrul II 2018, potrivit unui proiect de Ordin al ministrului Transporturilor, conform Economica. Prin strategia Europa 2020 (adoptata de Consiliul European in iunie 2010) , au fost stabilite tinte la cinci indicatori apreciati ca fiind semnificativi pentru dezvoltarea social-economica a UE. Ideea a fost de a se putea oferi niveluri ridicate de locuri de munca, cu productivitate ridicata si de a imbunatati coeziunea sociala in statele membre, simultan cu reducerea impactului asupra mediului inconjurator. Cele cinci domenii (rata ocuparii, cercetare-dezvoltare, schimbari climatice si energie, educatie si reducerea araciei) au fost transpuse la nivelul fiecarei tari in obiective concrete ce trebuie atinse la finele deceniului in curs, arata Curs de Guvernare Cele mai multe joburi disponibile au fost in domenii precum vanzari (9.590 de anunturi de angajare), administrativ/logistica (6.330 de anunturi de angajare) sau financiar (4.480 de anunturi de angajare). "Prima jumatate a acestui an a fost foarte buna pentru cei care au cautat un nou job, numarul anunturilor de recrutare depasind atat nivelurile inregistrate in anii anteriori crizei economice (2007/2008), cat si pe cele din perioada recenta. Astfel, s-a observat o crestere de peste 35% a numarului de locuri de munca fata de aceeasi perioada a anului trecut, iar deficitul de personal continua sa fie o problema in aproape toate domeniile, dar mai ales in sectoare precum IT, inginerie si financiar", a declarat Bogdan Badea, Head of Sales in cadrul eJobs Group, citat de NewMoney. Prin lansarea productiei modelului Ecosport la Craiova, Ford se pozitioneaza pentru a profita de cresterea puternica a segmentului SUV-urilor compacte in Europa, care a ajutat Dusterul sa ajunga printre cele mai bine vandute masini. Modelul nu este asamblat in prezent in vreo tara UE si a fost adus in Europa in 2014, succesul comercial fiind pana acum discutabil. Este construit pe platforma Fiesta si va fi disponibil si cu motorizarile turbo EcoBoost de un litru, produse de cativa ani si la Craiova. Povestea modelului Ecosport incepe in 2003 in Brazilia, SUV-ul compact fiind pana in ziua de azi unul dintre cele mai bine vandute pe piata sud-americana, potrivit Economica