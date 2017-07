Business report: Aventura unui stat ultrapolitizat cu Fondul suveran de investitii: FSDI - sub lupa economistilor; Zacamantul Neptun din Marea Neagra va scoate mai mult gaz decat toata productia Romgaz sau Petrom; Deficit de 6,3 miliarde, scaderi la TVA, fonduri europene si accize

Proiectele disponibile ale actelor de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) nu precizeaza strategia, obiectivele, mecanismele de managament si nici modul de control al FSDI, avertizeaza economistii consultati de cursdeguvernare.ro. Drafturile respective confera Fondului statutul uneia dintre cele mai mari puteri corporatiste din Romania, cu exceptarea de la aplicarea mai multor dispozitii legale. "Lectura proiectului de lege de infiintare si a proiectului de act constitutiv (al FSDI) nu lamureste nimic cu privire la obiectivele si la modul de functionare financiara a Fondului. Toate detaliile prezentate (...) sunt irelevante daca nu se poate intelege logica financiara a functionarii Fondului", ne spune Aurelian Dochia, experimentat economist in domeniul financiar. Actele citate spun ca FSDI se va finanta din resurse care intra, deocamdata, direct in conturile statului, dar nu spune cum va face profitul cu care ar trebui sa contribuie la dezvoltarea companiilor din portofoliul sau si la infiintarea altora, ca si la mari investitii nationale, potrivit Curs de Guvernare Daca va fi exploatat, zacamantul Neptun Deep va produce de 35 de ori mai mult gaz decat cel mai mare camp din Romania. Doar de aici, ExxonMobil si OMV Petrom vor scoate mai mult gaz decit scot Petrom si Romgaz din toate campurile pe care le exploateaza. De aceea, gazoductul BRUA, daca nu ar fi fost "ciuntit" de unguri, ar fi oferit posibilitatea ca gazul din Marea Neagra, prea mult pentru consumul intern, sa fie vandut in Occident. Productia zilnica a zacamantului Neptun Deep, estimata de grupul american ExxonMobil in rapoartele sale financiare este de 630 de milioane de picioare cubice de gaze naturale (MCF/d), evident, daca Exxon Mobil, care exploreaza zacamantul din Marea Neagra impreuna cu OMV Petrom, va lua si decizia de a exploata zacamantul, in cazul in care va fi fezabil din punct de vedere comercial, noteaza Economica Executia bugetara la 6 luni "nu e foarte buna. a fost un blocaj imens" - a declarat premierul Tudose marti. Marti seara, Ministerul fiantelor a facut publice datele executiei bugetare la 6 luni, intr-un comunicat care rezuma cifrele seci si evita punctele sensibile ale bugetului general Consolidat. Inainte de orice analiza, va prezentam mai jos executia bugetara asa cum a fost ea prezentata de guvern : Executia bugetului general consolidat pe primele sase luni ale anului 2017 s-a incheiat cu un deficit de 6,3 miliarde lei, respectiv 0,77% din PIB, fata de deficitul de 3,9 miliarde lei, respectiv 0,51% din PIB, inregistrat la aceeasi perioada a anului 2016. Veniturile bugetului general consolidat, in suma de 117,2 miliarde lei, reprezentand 14,4% din PIB, au fost cu 8,2% mai mari, in termeni nominali, fata de aceeasi perioada a anului precedent. S-au inregistrat cresteri fata de anul trecut la incasarile din contributiile sociale (+16,1%), din impozitul pe salarii si venit (+11,5%) si din venituri din capital (+14,2%), scrie Curs de Guvernare AFI Europe a facut ieri, 25 iulie, un anunt care a luat prin surprindere piata imobiliara: Dedeman nu mai cumpara si ultimele doua cladiri de birouri dintr-un total de cinci, asa cum a fost anuntat la inceputul lunii iunie. In plus, din anuntul AFI, s-ar parea ca nici vanzarea primelor trei cladiri nu mai este asa de sigura. "Procesul privind tranzactionarea cladirilor AFI Park 1-3 isi continua cursul", se arata in anuntul AFI cu privire la faptul ca Dedeman nu va mai cumpara si cladirile 4 si 5. Se pare ca Dedemn a declarat ca nu va continua negocierile privind tranzactia, desi Africa Israel Properties, compania-mama a AFI Europe Romania, spune ca in discutia telefonica dintre reprezentantii partilor a fost mentionata posibilitatea unei discutii ulterioare, scrie publicatia israeliana Globes, conform Economica Principal punct de tranzit al marfurilor intre Africa si Europa, Marocul a devenit un adevarat El Dorado pentru investitorii straini. Infrastructura, parteneriatele public-private si costurile reduse sunt puncte-cheie ale unui succes de la care autoritatile romane au multe de invatat. Teama ca uzina Aliantei Renault-Nissan din Maroc va reduce activitatea pe platforma Automobile Dacia din Mioveni pare a avea tot mai mult suport, in ciuda declaratiilor impaciuitoare ale oficialilor grupului francez. Competitia dintre cele doua unitati de productie care fabrica vehicule Dacia devine tot mai acerba pe masura ce in statul nord-african productia de vehicule creste rapid, iar conditiile avantajoase atrag din ce in ce mai multi investitori. Daca saptamana trecuta ati aflat din revista Capital care sunt atuurile uzinei marocane care produce modele ale marcii romanesti Dacia, iata acum cateva detalii despre modul in care autoritatile din cele doua state stiu sau nu sa sustina investitorii care genereaza venituri importante, informeaza Capital Numarul agentiilor imobiliare active in Romania, cu cel putin zece oferte valabile in piata, a crescut cu 28%, din iunie 2016 pana in iunie 2017, pana la un total de 3.508, potrivit datelor Clubului Profesionistilor in Imobiliare, comunitate lansata de portalul Imobiliare.ro. Evolutia din ultimele 12 luni constituie o premiera pe piata imobiliara din Romania in ultimii zece ani. Piata din Constanta a crescut cel mai mult, ca pondere, dintre toate orasele mari. Aici, numarul firmelor de profil este cu 70% mai mare decat in urma cu un an. Pe locul al doilea in clasament se situeaza Brasovul, cu un avans de 37%, urmat de Cluj-Napoca (+30%), Iasi (+26%), Bucuresti (+12%) si Timisoara (+10%). Totusi, in cifre absolute, cele mai multe agentii imobiliare se afla in Bucuresti. Cu 1.030 de firme care presteaza servicii imobiliare, Capitala cumuleaza aproape o treime din jucatorii activi din piata, noteaza NewMoney Daca vrei sa stii unde este, in orasul tau, cea mai ieftina benzina sau motorina, ai in acest moment putine optiuni. In curand, insa, acest lucru va fi la fel de simplu ca deschiderea unei aplicatii pe telefonul mobil. Consiliul Concurentei vrea sa dezvolte o aplicatie care sa le permita clientilor sa verifice online de unde pot alimenta cu cel mai ieftin carburant. Anul trecut a mai fost lansata o astfel de platforma, insa pentru produsele alimentare. Monitorul preturilor arata din ce magazine pot fi cumparate cele mai ieftine alimente de baza, precum faina, uleiul sau orezul. Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei: "Exista anumite aplicatii care arata benzinariile din zona ta. Trebuie sa ne lamurim daca sunt suficiente, sau daca e nevoie sa facem noi, eventual sa-i ajutam pe cei care au acum, nu e musai sa facem o aplicatie care sa fie la stat. Genul asta de aplicatii cred ca ii ajuta in special pe consumatori si sunt benefice", potrivit Auto-Bild