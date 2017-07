Business report: Deficit de politisti in Romania? O comparatie cu tarile UE; Blestemul Autostrazii Transilvania: al patrulea constructor pleaca invins de autostrada inceputa de Bechtel; Romania - una dintre cele mai mari cresteri de salarii din Europa, tripla fata de media UE

Contractul pentru constuirea a 17 kilometri din Autostrada Transilvania de catre Maltauro a fost reziliat. Firma italiana este al patrulea constructor care pleaca de pe autostrada Brasov - Bors, dupa americanii de la Bechtel, galatenii de la Lemacons & Vega 93 & Arcada si spaniolii de la Corsan. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere i-a transmis notificare de reziliere constructorului italian Maltauro (ICM), care a castigat anul trecut contractul pentru construirea celor 17 kilometri ai tronsonului Nadaselu - Mihaiesti din Autostrada Transilvania, sustin surse ale Asociatiei Pro Infrastructura. Potrivit lor, motivul rezilierii ar fi neseriozitatea constructorului, caruia CNAIR i-a si aplicat penalitati de intarziere, informeaza Economica. Emotia povocata de uciderea unui politist in Gara Suceava i-a determinat pe premierul Mihai Tudose si pe ministrul de Interne Carmen Dan sa promita ferm modificari ale Statutului politistului si acoperirea urgenta a "deficitului de cadre". Problema acestui deficit a fost atacata de premier marti, dupa o intalnire a acestuia cu reprezentanti ai Sindicatului Agentilor de Politie. Ministrul Carmen Dan cunoaste mai de mult problema, pe care a ridicat-o inclusiv la momentul nominalizarii sale, in discutia cu membrii comisiei care a audiat-o in Parlament. Ambii insa au facut-o fara o justificare statistica, ci dupa un principiu al propagandei comuniste din anii 50-60, care justifica decizii cu simpla formula introductiva: "Dupa cum bine se stie...", relateaza Curs de Guvernare. Una dintre surprizele pregatite de Suzuki pentru Salonul Auto de la Frankfurt este lansarea lui Swift Sport. Acesta are deja o traditie pentru constructorul nipon si trebuie sa asteptam aceeasi reteta ca si la modelul anterior - greutate mica, putere mai mare decat la celelalte versiuni. Desi Suzuki nu ofera in acest moment nicio informatie despre motorizarea micului sportiv din gama este de asteptat ca sub capota lui Swift Sport sa gasim propulsorul turbo de 1,4 litri, care este disponibil in acest moment si la Suzuki Vitara. Daca acesta va fi utilizat cu aceleasi specificatii, puterea maxima va fi de 140 CP, iar cuplu maxim de 220 Nm, cifre mai mult decat generoase pentru masa redusa a lui Swift. Pentru a vedea detaliile complete despre Suzuki Swift Sport mai avem de asteptat pana in luna septembrie, potrivit Auto-Bild. Valoarea totala a tranzactiilor imobiliare din prima jumatate a acestui an a depasit 400 de milioane de euro, principalele mutari fiind preluarea depozitului Dacia Pitesti de catre fondul de investitii Globalworth, respectiv tranzactia prin care Iulius Group, dezvoltator imobiliar controlat de Iulian Dascalu, a vandut 50% dintre mallurile sale catre sud-africanii de la Atterbury Group, potrivit companiei de consultanta imobiliara Colliers International. "Valoarea medie a tranzactiilor a crescut semnificativ in comparatie cu anul trecut si estimam ca 2017 va fi in continuare un an foarte bun pentru piata de investitii. Volumul ridicat de tranzactii demonstreaza ca piata devine mai lichida, iar investitorii sunt interesati de diversificarea portofoliului", spune Mihai Patrulescu, citat de NewMoney. Salariatii romani obtin una dintre cele mai mari majorari medii in termeni reali a salariilor din Europa, insa cresterea inflatiei va influenta negativ rata castigurilor salariale in 2018, arata rezultatele unui studiu de specialitate, publicate miercuri. Conform Raportului de planificare a salariilor (Salary Budget Planning Report), efectuat la nivel global de Willis Towers Watson, anul acesta, Romania va inregistra o crestere medie a salariului de 4,5%. 'Luand in considerare si rata inflatiei prognozata la 1,2%, tara noastra va avea o crestere salariala reala de 3,3%', noteaza realizatorii studiului. Datele centralizate arata ca aceasta rata ajustata este una dintre cele mai ridicate din Europa si mai mult decat tripla fata de media Uniunii Europene (UE), de 1%, conform Capital Modelul de crestere economica bazat pe mana de lucru ieftina este pe cale de disparitie in Europa Centrala si de Est, astfel ca guvernele si companiile din regiune trebuie sa caute noi parghii de crestere. Amenintarea regiunii se extinde pe masura ce gradul de ocupare se apropie de un nivel record, iar muncitorii cer salarii apropiate de cele din Occident, transmite Reuters, citat de Nasdaq.com. Spre exemplu, greva organizata luna trecuta de muncitorii de la o uzina Volkswagen de langa Bratislava a dus la o majorare a salariilor cu 14%. Volkswagen este una dintre marile companii occidentale care au venit in Slovacia, Cehia, Polonia si Ungaria dupa caderea comunismului in cautare de mana de lucru ieftina, noteaza Curs de Guvernare Prospectiuni SA, una dintre cele mai rasunatoare insolvente din industria petroliera romaneasca, are de plata 92,8 milioane de lei, datorii admise in tabelul definitiv al creantelor intocmit de administratorul judiciar. Compania, controlata de omul de afaceri Ovidiu Tender prin Tender SA (55,7% din actiuni), a intrat in insolventa anul trecut, pe fondul problemelor penale ale patronului si scaderii investitiilor din industria petroliera ca urmare a declinului abrupt al pretului petrolului pe pietele internationale. Cel mai mare creditor al Prospectiuni este statul roman: ANAF - Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili are de recuperat creante de 18,9 milioane lei, suma admisa de companie, anunta Economica