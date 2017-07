Business report: Cum sunt sacrificate investitiile locale pentru a limita deficitul general; Boom imobiliar - seria a doua: o mare intersectie din Bucuresti va fi sufocata de constructia a 5.000 de noi locuinte; Cum si de ce a luptat Comisia Europeana sa modifice planul american de sanctiuni impotriva Rusiei

Excedentul consemnat la finele primelor sase luni din 2017 la bugetul centralizat al unitatilor administrative locale ( pe scurt, bugetele locale) a urcat la cel mai inalt nivel din ultimii sapte ani, potrivit datelor oficiale de pe site-ul Ministerului Finantelor, exact asa cum au fost ele consemnate la mijlocul anilor analizati. Manevra de pastrare a unui excedent la bugetele locale pentru a compensa deficitul cronic al bugetului de stat, care a intrat deja in obisnuinta responsabililor cu politica fiscala, nu este una noua dar amploarea pe care a luat-o, de data asta fara a mai putea tine in frau acel deficit pe care ar fi trebuit sa-l tempereze ar fi de natura sa ne ingrijoreze. Ca precizare tehnica foarte importanta, trebuie retinut ca bugetul de stat inseamna doar aproximativ jumatate din bugetul general consolidat al statului. Acesta din urma se completeaza cu mai multe alte bugete (al asigurarilor sociale, al asigurarilor de sanatate, de somaj etc.) si el este cel mediatizat, potrivit Curs de Guvernare Nu trebuie ca un proiect rezindetial sa fie construit la marginea orasului pentru ca traficul sa fie infernal. Aproape 5.000 de locuinte se construiesc in perioada urmatoare intr-una dintre cele mai aglomerate intersectii din Capitala. Mai multi dezvoltatori si-au securizat terenuri mari, ale fostelor platforme industriale, pentru constructia de locuinte sau birouri. Daca in zona Orhideea-metrou Grozavesti s-au inmultit proiectele de birouri, trei la numar, in zona Pasajului Lujerului dezvoltatorii ridica circa 5.000 de noi locuinte. Intersectia si-asa aglomerata, se va sufoca pe viitor, atunci cand miile de proprietari vor iesi cu masinile din parcari spre serviciu. Peste 1.000 de locuinte pe terenul fostei fabrici Electrotehnica Pe strada Lujerului nr. 42, peste drum de mallul Plaza Romania, spaniolii de la Gran Via construiesc inca de la sfarsitul lui 2015 poriectul Gran Via Park, noteaza Economica Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, a avertizat joi ca Bruxelles-ul este pregatit "sa actioneze rapid", in "cateva zile", daca noile sanctiuni americane impotriva Rusiei vor afecta securitatea energetica a Uniunii. "Sloganul America First nu trebuie inteles prin prisma ideii ca interesele Europei sunt pe ultimul plan", a afirmat Jean Claude Junker. Acest mesaj, scrie Politico, survine unei note interne a biroului presedintelui CE, trimisa in week-end-ul precedent comisarilor, care evidentiaza preocuparile sefului Comsiei Europene legate de presiunile pe care SUA le fac asupra Rusiei si care afecteaza inclusiv companii europene. Inainte insa de aceste declaratii dure ale lui Jean Claude Junkel, functionarii publici europeni care fac lobby la Washington au reusit sa modifice proiectul original al legislatiei sanctinilor, afirma oficiali din Bruxelles si de la Washington. "Suntem in legatura de cinci saptamani cu delegatii UE din Washington si cu ambasadele statelor membre", a recunoscut un senator democrat pentru Politico, scrie Curs de Guvernare Biserica Ortodoxa Romana (BOR), ca si celelalte culte religioase, este impozitata de stat si beneficiaza de anumite facilitati fiscale, exact ca orice alta organizatie a societatii civile, anunta, joi, Patriarhia, precizand ca singurele venituri ale cultelor religioase sunt cele provenite din vanzarea obiectelor de cult si din contributii pentru nunti, botezuri si alte servicii religioase, care nu sunt activitati comerciale si pentru care se emit chitante, scrie News.ro. "Biserica Ortodoxa Romana, ca si celelalte culte religioase, este impozitata de catre stat si beneficiaza de anumite facilitati fiscale, exact ca orice alta organizatie a societatii civile, inclusiv pentru efortul si capacitatea cultelor religioase de a integra peste 99,8% din populatia rezidenta a Romaniei. La fel ca toate cele 18 culte religioase din Romania, Biserica Ortodoxa Romana nu beneficiaza de privilegii fiscale, ci de facilitati fiscale, ca expresie a regimului democratic in care cetatenii sunt incurajati si sprijiniti sa-si exercite drepturile si libertatile", arata, joi, intr-un comunicat de presa, Patriarhia Romana, conform Curs de Guvernare Immochan, divizia imobiliara a grupului francez Auchan, a cumparat ansamblul de birouri Coresi Business Park din Brasov, cu o suprafata inchiriabila de 40.000 de metri patrati si in care isi au biroul companii precum IBM, Raiffeisen Bank sau Tata Technologies. Immochan va integra parcul de birouri in proiectul multifunctional adiacent, care cuprinde mallul Coresi Shopping Resort, precum si o componenta rezidentiala. Birourile au fost achizitionate de la dezvoltatorul Ascenta Management, controlat de familia elvetiana Jacobs. Proiectul de birouri Coresi Business Park a fost construit pe un teren de circa 15 hectare de pe fosta platforma Tractorul, iar cei de la Immochan spun ca potentialul de dezvoltare este de 100.000 de metri patrati de spatii office in urmatorii zece ani. Reprezentantii Immochan nu au precizat valoarea tranzactiei, informeaza NewMoney Investitorii activi pe sectorul de birouri al pietei imobiliare bucurestene se impart intre cei care dezvolta rapid, inchiriaza agresiv si ruleaza multe proiecte, pe de o parte, si cei care dezvolta pentru a pastra proprietatile pe termen lung si care isi aloca timp pentru a pretinde chirii mai mari, pe de alta parte, se arata intr-un studiu realizat de compania de consultanta imobiliara Colliers International. Piata dovedeste ca ambele strategii functioneaza, din moment ce proprietarii rabdatori incep sa atinga tinta de chirii dorita, in timp ce concurentii lor au spatiile complet inchiriate, explica autorii studiului. O economie puternica, cuplata cu investitii substantiale in servicii orientate spre export, se traduce printr-o cerere foarte puternica pentru spatii de birouri noi. Pentru acest an, brokerii Colliers estimeaza ca se vor inchiria 400.000 mp de birouri, din care 175.000 mp vor fi sedii noi, iar restul renegocieri sau extinderi, potrivit Capital Ghinioanele se tin lant pentru Autostrada Transilvania, care pare deja o epopee demna de legenda Mesterului Manole. Comania nationala de drumuri a reziliat un alt contract important al autostrazii. Contractul fusese semnat cu firma italiana ICM SpA si cu cea portugheza Viaponte pentru o valoare de 446 milioane lei si prevederea realizarea a 16 kilometri intre localitatile Mihaiesti si Nadaselu. Este, astfel, al patrulea contract pierdut de CNAIR din Autostrada Transilvania. Conform contractului, primele sase luni, respectiv pana in aprilie 2017, au fost destinate activitatilor de proiectare, iar lucrarile propriu-zise ar fi trebuit sa inceapa inca din luna aprilie. Desi au trecut trei luni de atunci, stadiul fizic al autostrazii este de 0%. Alte trei contracte au fost reziliate de la inceputul lucrarilor la Autostrada Transilvania: Brasov-Bors, constructor Bechtel, reziliat in mai 2013, Tg.Mures-Ungheni si drumul legatura, constructori Lemacons & Vega & Arcada, reziliat in martie 2016 si, respectiv, Suplacu de Barcau-Bors, constructor Corsan & Consinit, reziliat in noiembrie 2016, noteaza Auto-Bild