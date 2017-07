Business report: Cine este Ye Jianming, influentul om de afaceri chinez care a pus mana pe imperiul Rompetrol;BT: Semnalele Fed si deteriorarea finantelor publice interne au majorat costurile de imprumut ale Romaniei; Salariile pot sa scada cand contributiile sociale trec doar in sarcina angajatului! Sase scenarii gandite de Deloitte;

Administratia americana pentru Alimente si Medicamente (FDA) a anuntat astazi ca lucreaza la un plan pentru reducerea continutului de nicotina din tigari pana la un nivel ce nu provoaca dependenta, proiect ce vizeaza reducerea semnificativa a bolilor si mortalitatii asociate fumatului. Anuntul a luat prin surprindere pietele, trimitand actiunile marilor producatori de tutun in picaj. Deprecierile de astazi ar putea sterge circa 60 de miliarde de dolari din capitalizarea bursiera a marilor producatori de tutun, potrivit Reuters. Actiunile British American Tobacco (BAT), care se tranzactionau aproape de maximul istoric, s-au depreciat cu pana la 11% si ar putea incheia sedinta bursiera de astazi cu cel mai mare declin zilnic din ultimii aproape 18 ani.Conglomeratul american Altria, producatorul tigarilor Marlboro, a consemnat un declin de pana la 19%, cel mai amplu din 1999. Altria este unul dintre cei mai mari producatori si distribuitori de tutun si tigari la nivel mondial, fiind, totodata, compania-mama a Philip Morris SUA. Ulterior, scaderile s-au mai temperat, iar in jurul orei 19:00 (ora Romaniei), titlurile BAT se depreciau cu 7,33% pe bursa de la New York, in timp ce actiunile Altria erau in coborare cu 9,5%. Pe piata londoneza, BAT a inchis cu un declin de 6,80%, relateaza profit.ro La 40 de ani, controleaza un conglomerat cu afaceri de peste 42 de miliarde de dolari si pare sa joace un rol cheie in strategia Chinei in sectorul petrolier si in proiectul pe termen lung "One Belt, one Road". Ye Jianming este fondator, director executiv si presedinte al China Energy Company Limited (CEFC China), compania privata chineza care a preluat pachetul majoritar de actiuni la KMG International, fosta Rompetrol, de la KazMunayGas, compania nationala de petrol si gaze din Kazahstan. Ascensiunea lui Jianming in afaceri a inceput in 2002, cand a fondat CEFC China prin preluarea unor active din sectorul petrolier. A inceput sa extinda afacerile pe plan international cu ajutorul unor credite din partea mai multor banci de stat, "un privilegiu pentru o companie cu actionariat privat", noteaza revista Fortune, care l-a inclus anul trecut in topul celor mai bogati si influenti oameni de afaceri din lume cu varste sub 40 de ani. CEFC a incheiat acorduri de aprovizionare cu petrol in tari precum Kazahstan, Qatar, Abu Dhabi si Ciad si a investit in companii mixte cu diferite companii de stat din China pentru a asigura transportul importurilor de titei in tara, scrie Economica.net Semnalele emise de Rezerva Federala din SUA si deterioarea finantelor publice interne au condus la majorarea costurilor de imprumut pe termen mediu si lung ale Romaniei, noteaza Andrei Radulescu, economist-sef al Bancii Transilvania, intr-o nota transmisa investitorilor. Evenimentul saptamanii a fost sedinta de politica momentara (a cincea din 2017) in cadrul careia Fed a mentinut rata de dobanda de referinta la (1.00%-1.25%), dar a semnalat perspectiva demararii procesului de vanzare de active in perioada urmatoare, noteaza economistul. In prezent, in bilanturile Fed se afla obligatiuni in valoare de 4.200 de miliarde de dolari, acumulate dupa ce SUA au dat drumul "tiparnitei" de bani, prin programul de relaxare cantitativa menit sa ajuta la redresarea economiei. "Pentru a restabili cat de cat situatia initiala, bilantul Fed ar trebui sa scada cu aproximativ 2.500 de miliarde de dolari", noteaza Radu Craciun, presedintele BCR Pensii si fost economist sef al BCR. Corelate cu evolutiile interne, schimbarea de macaz a politicii monetare din SUA au dus la cresterea costurilor, respectiv a dobanzilor pe care statul le plateste pentru a-si finanta datoria publica. Deficitul bugetar a crescut cu 63,3%, la 6,3 miliarde de lei in primul semestru din acest an, anunta New Money Ministerul de Finante a anuntat ca, de anul viitor, contributiile sociale vor fi trecute exclusiv in sarcina angajatului. Mai mult, acestea ar urma sa scada de la 39,25%, cat sunt in prezent, la 35%, in timp ce impozitul pe venit va fi redus de la 16% la 10%. Totusi, nu s-a luat o hotarare clara, asumata de premierul Mihai Tudose. Aceeasi situatie o intalnim si la scutirea de impozit pe venit pentru veniturile lunare brute de pana la 2.000 lei, masura promisa de seful PSD Liviu Dragnea si prezenta in programul de guvernare. Plecand de la aceste informatii, Global Employer Services Deloitte Romania a realizat sase simulari de calcul. Astfel, salariile nete din Romania ar putea scadea in doua scenarii. Bineinteles, asta in cazul in care firmele nu cresc valorile brute dupa transferul contributiilor sociale la angajat. "Plasarea contributiilor la angajat ar impune o majorare a salariului brut cu cel putin 22,75% pentru a mentine valoarea salariului net. Aceasta decizie este probabil ceva mai usor de pus in practica in sectorul bugetar, insa este discutabil daca si in ce maniera poate fi obligatorie pentru mediul privat", explica Raluca Bontas, partener Deloitte si cordonator Global Employer Services Deloitte Romania. In varianta cea mai favorabila, in care s-ar aplica toate masurile concomitent, salariul mediu brut national - luat de Deloitte ca reper in calcul - ar creste cu 11,5%, noteaza Capital Batalia impotriva poluarii si a incalzirii climatice devine principalul aliat al afacerilor cu masinile electrice sau hibrid. Tot mai multe tari fac front comun impotriva masinilor diesel sau pe benzina si planuiesc sa le interzica intr-un viitor foarte apropiat. Marea Britanie a devenit, miercuri, ultima dintre tarile care s-au angajat in lupta cu interzicerea masinilor cu motoare cu combustie interna, parte a unui vis global de reducere a poluarii. Guvernul britanic a anuntat ca ia in calcul interzicerea vanzarii tuturor noilor autovehicule diesel si benzina pana in 2040, in incercarea de a incuraja oamenii sa treaca la vehicule electrice si hibride. In paralel, ar putea fi luate si masuri intr-un viitor mai apropiat, si anume impunerea unor restrictii dure asupra celor mai poluante vehicule diesel, din 2020. Angajamentul este parte a unui plan mai larg al Executivului britanic, ce prevede un pachet de trei miliarde de lire sterline pentru imbunatatirea calitatii aerului din tara. Initiativa Marii Britanii este ultima in acest sens, dupa ce deja multe alte tari europene, si nu numai, au anuntat ca au in vedere sau chiar vor lua masuri concrete in acest sens, relateaza Adevarul Financiar Comania nationala de drumuri a reziliat un alt contract important al autostrazii. Contractul fusese semnat cu firma italiana ICM SpA si cu cea portugheza Viaponte pentru o valoare de 446 milioane lei si prevederea realizarea a 16 kilometri intre localitatile Mihaiesti si Nadaselu. Este, astfel, al patrulea contract pierdut de CNAIR din Autostrada Transilvania.Conform contractului, primele sase luni, respectiv pana in aprilie 2017, au fost destinate activitatilor de proiectare, iar lucrarile propriu-zise ar fi trebuit sa inceapa inca din luna aprilie. Desi au trecut trei luni de atunci, stadiul fizic al autostrazii este de 0%, scrie Auto Bild