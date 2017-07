Business report: Simularile Deloitte pentru calculul noii impozitari a angajatilor: salariul net scade in 4 din 6 scenarii; Metrorex deschide luni statia Aurel Vlaicu si accesul dinspre Hotel Horoscop al statiei Piata Unirii 1

Ministerul Finantelor a confirmat, joi seara, ca incepand cu 1 ianuarie 2018, contributiile sociale vor trece in totalitate la angajat, in sarcina angajatorului romanand numai obligatia retinerii si platii acestor contributii. Suplimentar, Ministerul de Finante a mai precizat ca rata cumulata a acestor contributii va fi diminuata, de la 39,25%, la 35%, astfel incat salariile nete sa nu fie afectate. Guvernul a mai reasigurat, recent, ca impozitul pe venit urmeaza sa fie redus. Problema este ca aceste precizari nu sunt suficiente, iar declaratiile nu tin loc nici de proiect legislativ si nici de norme, astfel incat mediul de afaceri sa stie clar ce il asteapta, noteaza Curs de Guvernare. Statia de metrou Aurel Vlaicu si accesul dinspre Splaiul Independentei si Bulevardul Unirii al statiei Piata Unirii 1 vor fi deschise luni, 31 iulie, cu o zi mai devreme fata de data anuntata initial, informeaza Metrorex. "Metrorex a gasit impreuna cu Antreprenorul sistemului control-acces, solutiile optime si sigure pentru reducerea timpilor de executie si finalizarea mai devreme a lucrarilor. Astfel, luni, 31.07.2017, va fi deschisa statia Aurel Vlaicu, dar si accesul dinspre Bulevardul Dimitrie Cantemir si Splaiul Independentei (Hotel Horoscop) al statiei Piata Unirii 1, cu o zi mai devreme fata de data anuntata. La solicitarea Metrorex, constructorul a crescut mobilizarea pe santier si lucreaza intens pentru ca maine sa deschida accesul calatorilor", se arata intr-un comunicat al Metrorex remis, duminica, Agerpres, informeaza Economica. Un bilant al primei luni de guvernare a noului Executiv, trecut prin Parlament in data de 29 iunie, arata ca temele mari care influenteaza direct mediul de afaceri sunt volatile, ezitante si mai ales aspru criticate de catre antreprenori si investitori. Sapte subiecte principale ne-au atras atentia in strategia guvernamentala, iar putine au mai ramas, de fapt, incluse in Programul de guvernare pentru anul 2017. Revolutia din fiscalitate: impozitul pe cifra de afaceri: un festival al declaratiilor ambigui, producatoare de panica si prudenta a investitorilor. Schimbarile de politica fiscala anuntate in urma cu o luna in noul Program de guvernare au produs turbulente in mediul de afaceri prin propunerea de inlocuire a impozitului pe profit cu impozitul pe cifra de afaceri, scrie Curs de Guvernare. Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele cinci luni ale anului in curs, 1,864 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 12,9% (213.000 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada mentionata, Romania a importat 154.600 tep carbune net, cu 46.000 tep (22,9%) mai putin comparativ cu cantitatea importata in aceeasi perioada a anului trecut. Conform proiectului Strategiei Energetice, publicat pe site-ul ministerului de resort, Romania dispune de rezerve totale de 12,6 miliarde tone lignit, concentrate geografic in Bazinul Minier Oltenia. Zacamintele in exploatare totalizeaza 986 milioane tone, anunta Capital. Sumele trimise in tara au scazut semnificativ pe parcursul ultimilor trei ani, astfel incat indicatorii ce arata importanta acestor bani relative la investitiile straine directe (ISD) s-au deteriorat semnificativ in 2017. Pentru prima data, datele disponibile arata un raport de doar 99% intre veniturile secundare nete si ISD pe primele cinci luni, situate la jumatate fata de ce se consemna in anul 2013. Modificarea modului de inregistrare statistica a complicat putin lucrurile, in sensul ca sumele trimise in tara ca transferuri private au fost incluse in partea de venituri secundare a contului balantei de plati, alaturi de transferurile administratiei publice, care, in mod evident, nu a performat la acest capitol in ultima perioada, arata Curs de Guvernare Producatorul american de elicoptere Sikorsky, controlat de grupul Lockheed Martin, ia in calcul posibilitatea de a produce elicoptere S-70 Black Hawk in Romania, la Brasov sau Craiova, in cazul in care armata alege acest model de elicopter pentru a inlocui vechea flota de elicoptere Puma, au declarat, pentru News.ro, reprezentanti ai companiei americane, care au avut mai multe discutii cu oficialii statului roman in ultimul an si jumatate. Sikorsky, companie care a fost preluata din 2015 de grupul Lockheed Martin - unul dintre cei mai mari jucatori pe piata echipamentelor militare (Aerospace & Defense) -, detine din 2007 o fabrica in sud-estul Poloniei, la Mielec, singura unitate a companiei din afara Statelor Unite, potrivit Economica. Volkswagen Golf a trecut printr-un facelift, care a adus o infuzie de tehnologie, noi sisteme de asistenta, dar si motorizari mai eficiente. Test cu motorizarea 2.0 TDI de 150 CP. Asa cum era de asteptat, faceliftul lui Golf nu a adus prea multe schimbari la nivelul designului, dar asta era si normal - niciodata nu schimbi reteta castigatoare, ci doar o imbunatatesti. Cam asta este si filosofia celor de la Volkswagen. Principala noutate de la exterior este reprezentata de farurile cu tehnologie LED (optional pentru 1.383 de euro), dar si de stopurile dinamice, foarte spectaculoase. In rest, doar muchii putin mai accentuate, o grila si spoilere redesenate. Interiorul insa a primit o infuzie importanta de tehnologie, precizeaza Auto-Bild.