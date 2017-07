Business report: ​Romania, repetenta la autostrazi. In 50 de ani am construit doar 750 km; Razboiul juntei militare cu pensiile Romaniei: Un fenomen infractional care contamineaza echitatea sociala; Suspiciuni ca un nou tronson de autostrada s-ar putea surpa. CNAIR: Zona este stabilizata, nu sunt probleme

Dupa ce autostrada Sibiu - Orastie s-a surpat in zona Aciliu, si autostrada Lugoj - Deva s-ar putea rupe in zona Bretea Muresana, avertizeaza Mihai Craciun de la Asociatia Construim Romania. Oficialii CNAIR il contrazic si sustin ca zona este stabilizata. Construirea autostrazii Lugoj - Deva in zona carierei de la Bretea Muresana la peste sapte metri inaltime fata de cota din proiect va duce la surparea acesteia, avertizeaza Mihai Craciun intr-un articol pe contributors.ro. Potrivit lui, versantul carierei de piatra va continua sa impinga pe sub autostrada Lugoj - Deva, la fel ca si la Aciliu, "ruperea catastrofala devenind doar o chestiune de timp si suficienta ploaie", informeaza Economica Institutiile militarizate, (MAI, MApN, SRI, SIE STS etc.) se confrunta de cateva luni cu un val impresionant de pensionari, dupa ce s-a aflat din surse sigure ca vor avea loc modificari la legea pensiilor militare. Pentru a nu se trezi cu pensii mai mici in cazul ca bugetul nu va rezista in fata profundei inechitati sociale, cei care indeplinesc toate conditiile pentru trecerea in rezerva si-au depus cererile cu luni bune inainte ca ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, sa confirme, duminica seara, ca se pregatesc unele modificari legislative. Astfel de valuri de pensionare au mai existat, asa cum au existat si privilegiati care au reusit sa revina pe post imediat dupa pensionare, scrie Curs de Guvernare. Cu o medie de sub 15 km pe an, suntem pe ultimele locuri in lume la capitolul autostrazi. Asta cu toate ca sumele alocate in ultimii 13 ani nu sunt deloc de neglijat. In urmatorii 35 de ani necesarul de investitii se ridica la 110 mld. de dolari. Pe 4 februarie 1967 a inceput constructia de autostrazi in Romania. Au trecut 50 de ani si 6 luni de cand tara noastra a luat startul in aceasta cursa, dar nu am reusit sa ajungem nici macar la borna de 1.000 de kilometri. Principala cauza a acestui bilant nefast este faptul ca la fiecare schimbare de ciclu electoral se mai deseneaza cate o autostrada pe harta. Se nasc noi trasee, dispar altele. Fiecare ministru al Transporturilor a scos cel putin o plansa cu schite, noteaza Capital Cele doua aeroporturi bucuresteane -Henri Coanda Otopeni si Baneasa Aurel Vlaicu - au incheiat primele sase luni ale acestui an cu un trafic aerian de 5,92 milioane pasageri, in crestere cu 20,5% fata de aceeasi perioada a anului trecut. In acest context, Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, care gestioneaza cele doua aeroporturi, spune ca estimarile privind traficul total de anul acesta, care indica 12 milioane de pasageri, ar putea fi depasite. Aeroportul Henri Coanda Otopeni a inregistrat cei mai multi pasageri - 5,91 milioane. Astfel, aproape 33.000 de oameni au calatori in fiecare zi a primului semestru de pe sau catre aeroporturile din Bucuresti, potrivit calculelor NewMoney Lucrarile pe trei kilometri din lotul 1 al autostrazii Sebes - Turda au primit unda verde de la Mediu. Astfel, pentru aceasta sectiune care include si nodul rutier de la Alba Iulia, urmeaza sa fie emisa Autorizatie de Construire, potrivit Asociatiei Pro Infrastructura, care a postat recent imagini de pe santier. Cei 17 kilometri ai lotului 1 din Autostrada Sebes - Turda sunt construiti de catre Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii pentru suma de 541,73 milioane de lei. Pe acest lot exista insa o multime de probleme birocratice. Astfel se explica si avansul foarte scazut al lucrarilor, de doar 28%, la mai bine de doi ani de la inceperea lor, precizeaza Economica. Audi intentioneaza sa-si reduca costurile cu 10 miliarde de euro pana in 2022, pentru a finanta in primul rand tranzitia la productia de vehicule electrice si pentru a depasi scandalul manipularii emisiilor poluante. Audi este la acest moment cea mai profitabila divizie a grupului Volkswagen. Cea mai mare parte a reducerilor de costuri ar urma sa fie realizata prin diminuarea costurilor de cercetare si dezvoltare. Constructorul german vrea sa lanseze pe piata cinci noi vehicule electrice in urmatorii ani, incepand din 2019 cu modelul e-tron Sportback. In pofida majorarii costurilor cu programul sau de vehicule electrice, Audi vrea sa mentina marja sa de profit operational la cel putin 8% pe an, au declarat doua surse din apropierea companiei, anunta Auto-Bild. Cursa pentru gazduirea uneia dintre cele mai prestigioase agentii europene, cea a Medicamentului, incepe oficial de marti, luni fiind ultima zi in care s-au putut depune dosarele de candidatura. Romania a propus, chiar in ultima zi de depunere a candidaturilor, Bucurestiul ca viitoare gazda a Agentiei Europene a Medicamentului. Detalii ale ofertei nu au fost prezentate public, desi demersul este unul foarte important. Guvernul a emis luni un comunicat oficial in care anunta depunerea dosarului de candidatura, in care este anuntata locatia propusa: catierul Pipera, sectorul 2. Pentru publicul larg, grupul insarcinat cu oferta romaneasca (SGG, Ministerul Sanatatii, Ministerul pentru Afaceri Europene si Agentia Nationala a Medicamentului) a pregatit deocamdata un website dedicat candidaturii Bucurestiului, unde "piesa de rezistenta" o constituie un film de promovare, lung de 5 minute, incarcat pe YouTube, arata Curs de Guvernare.