Business report: Marea retragere a generalilor: Sefii institutiilor militarizate se imbulzesc sa apuce pensie mare; Transferul Elcen catre Primaria Bucurestiului, pe masa Guvernului. Primaria va plati Guvernului, transferul nu e gratuit; Consulantii fiscali: PFA si meseriile independente ar putea plati contributii sociale duble fata de prezent

28 de generali, contraamirali si chestori de politie, printre care se numara 13 generali SRI, au trecut in rezerva in ultimele doua zile (luni si marti) dupa ce ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu a confirmat modificarea legislatiei privind pensiile militare. Numai in cursul zilei de luni 10 generali SRI au trecut in rezerva. In total, anul acesta, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretele de trecere in rezerva pentru 40 de generali, contraamirali sau chestori de politie. Potrivit unor surse cursdeguvernare.ro, isi depun cererile si toti sefii (care au vechimea necesara) Jandarmeriei Romane, Politiei de Frontiera si Politiei Capitalei. In afara sefilor din institutiile militare, sunt decisi sa iasa din structuri mai multi inregimentati cu grade inferioare care indeplinesc toate conditiile de pensionare. La MAI, de exemplu, minsitrul Carmen Dan a anuntat ca s-au depus aproximativ 700 de dosare de pensionare, in ultimele 72 de ore, scrie Curs de Guvernare Ministerul Energiei a elaborat deja proiectul de act normativ prin care pachetul majoritar de actiuni al Electrocentrale Bucuresti sa poata fi transferat Primariei. El va intra in Guvern cel mai probabil in aceasta saptamana. Ministerul Energiei a pus in dezbatere publica proiectul de Ordonanta de Urgenta "pentru aprobarea unor masuri privind mandatarea Ministerului Energiei pentru transferul unor pachete de actiuni detinute de catre statul roman la societatile producatoare de agent termic la unitatile administratiei publice locale in vederea infiintarii si organizarii serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat". Actul normativ a fost realizat pentru a se putea transfera Primariei Capitalei Elcen, producatorul de energie electrica si termica ce asigura energia termica distribuita in sistemul centralizat din Bucuresti. Primaria Capitalei intentioneaza sa preia de la Ministerul Energiei pachetul de 97,5% pe care institutia il detine la Elcen, noteaza Economica Proportia CAS si CASS cumulate s-ar putea dubla in urma transferului de la angajator la angajat pentru persoanele fizice autorizate si meseriile independente, de la 1 ianuarie 2018. Atentia Fiscului se concentreaza nu neaparat pe contractele de munca, ci pe profesiile independente. "Acum o persoana fizica autorizata (PFA) plateste 5,5% la sanatate, dar prin transferul contributiei datorate de la angajator, va plati 10%. Pentru chirii acum se plateste impozit 16% la chirii plus 5,5% la sanatate, dar de la anul se va plati 10% impozit si 10% la sanatate", a calculat consultantul fiscal Adrian Benta. Situatia este similara si pentru drepturile de autor, pentru care se plateste in prezent 16% impozit dupa deduceri si 5,5% contributie la sanatate. Impozitul se va reduce la 10%, dar contributia de sanatate aproape ca se va dubla. Contributia PFA pentru pensii va fi mai mult decat dubla, de la 10,5% (partea angajatului) in prezent la 25%, caer va fi cota unica adoptata in locul totalului de 26,3%, care include cota angajatorului de 15,8%, informeaza Curs de Guvernare Pensiile militare incasate de pensionarii din Aparare au costat bugetul de stat peste 297,39 milioane de euro in primul semestru al acestui an, arata datele Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apararii. Pensiile militare sunt platite doar de la bugetul de stat, adica din banii colectati din taxele si impozitele platite la stat de contribuabili. Aproape 79.000 de oameni incaseaza pensie militara platita de la Casa de Pensii Sectoriala a MApN. "In evidenta Casei de Pensii Sectoriale a Ministerului Apararii Nationale se gasesc 78.932 de beneficiari de drepturi de pensii si alte drepturi sociale, dintre care 78.803 de persoane beneficiaza de pensii militare de stat: pensie de serviciu, pensie de invaliditate si pensie de urmas, iar 129 de persoane beneficiaza de alte drepturi de asigurari sociale - nu au pensii", au spus pentru economica.net. oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MApN, potrivit Economica Preturile locuintelor din Romania au crescut in trimestrul al doilea cu 3,1% si se afla pe un trend ascendent din prima parte a anului 2014, potrivit unei a analize a portalului imobiliare.ro. "Din al doilea trimestru din 2014, cand a avut loc ultima scadere, asteptarile proprietarilor s-au majorat, in medie, cu 2,5% trimestrial. De mentionat este insa ca, in anii premergatori crizei economice, media trimestriala de crestere a preturilor era de 7,9%", potrivit studiului. In primul trimestru, preturile urcasera cu 4%. Cele mai scumpe locuinte sunt in Cluj-Napoca (pretul mediu solicitat fiind de 1.330 euro/mp), Bucuresti (1.240 euro) si Timisoara (1.080 euro). De altfel, Clujul este pe primul loc si in topul cresterilor de pret din trimestrul al doilea, cu un avans de 4,9%, in celelalte doua orase mentionate majorarile fiind mai mici, de circa 3,5%, conform NewMoney Producatorul de panificatie congelata Fornetti, din Ungaria, intentioneaza sa-si extinda reteaua internationala cu inca 100 de magazine de retail si francize, in anul financiar care incepe la 1 august, transmite publicatia Hungary Today. Directorul general al Fornetti, Balthas Klein, a explicat ca firma se va concentra in special pe statele din Europa Centrala si de Est - Romania, Bulgaria si Polonia, dar si pe intarirea prezentei in Austria. In plus, Fornetti va intra pe pietele din Cipru, Croatia si Slovenia. In urma cu doi ani, Fornetti a fost achizitionat de compania alimentara elvetiana Aryzta. Este al treilea mare producator de panificatie congelata din lume si proprietarul a 60 de branduri de panificatie pe patru continente. In primul an dupa achizitie, Aryzta a investit aproape opt milioane de euro in Fornetti. Acum, inca un milion de euro sunt alocati pentru modernizarea fabricii din Kiskunfelegyhaza (Ungaria). In plus, noi linii de productie sunt instalate in apropierea orasului Kecskemet, precum si la fabrica companiei din Romania, scrie Capital Tesla Model 3 reprezinta cel mai indraznet pariu din industria auto si este din start un succes de vanzari. Lista de comenzi a fost deschisa si pentru o masina Tesla Model 3 trebuie sa astepti intre 12 si 18 luni. Versiunea de baza Tesla Model 3 vine cu un acumulator care ofera o autonomie de pana la 320 de kilometri. In aceasta versiune, Model 3 are nevoie de 5.6 secunde pentru a ajunge la 100 km/h si poate atinge o viteza maxima de 208 km/h. Tesla Model 3 este oferita si cu o baterie mai generoasa care poate oferi o autonomie de pana la 500 de kilometri. Aceasta versiune ajunge la 100 km/h in 5.1 secunde si reuseste o viteza maxima de 224 km/h. Indiferent de versiune la interior Model 3 vine cu un ecran de 15 inchi, tapiterie din material textil si consola centrala cu 2 porturi USB, plus conectivitate Wi-Fi si 4G. Pe lista dotarilor mai gasim blocuri optice full LED, sapte camere video, radar frontal si 12 senzori pentru tehnologiile de siguranta si Automatic Emergency Braking, noteaza Auto=Bild