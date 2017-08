Business report: Transportul de marfa pe calea ferata, un business de peste 600 milioane euro; De unde mananca legume si fructe Romania - tara cu 2/3 din suprafata teren agricol: Ce si cat produc ceilalti - ce si cat produce Romania; Afacerile pe litoral cresc, turismul ramane pe loc. Defectele sistemice care tin Romania la coada UE

Specialistii Institutului Geologic Roman vor fi implicati in proiectele de autostrazi in baza unui protocol ce ar putea fi semnat cu CNAIR in urmatoarele doua saptamani, a spus pentru Economica Stefan Marincea, directorul Institutului. Specialistii Institutului Geologic vor colabora punctual cu cei de la CNAIR in grupuri mixte de lucru, potrivit lui Marincea. "Vom asigura partea de cartografie geologica, pe care statul roman ne-o platea prin diferite programe, catre zone care ii intereseaza in mod deosebit. In acest moment, interesul maxim este pentru Sibiu - Pitesti, unde exista o exigenta sporita pentru ca o buna parte din bani sunt europeni", a explicat Stefan Marincea.Anul 2016 a insemnat franarea businessurilor pe calea ferata pentru transportatorii de marfa. Cel mai afectat operator a fost CFR Marfa. Pentru prima data in istorie, compania nationala de marfa a pierdut pozitia de lider in transportul feroviar. Cu numai 2.700 angajati, de trei ori mai putini decat CFR Marfa, Grup Feroviar Roman a devenit numarul 1 in topul transportatorilor de marfa pe calea ferata. In ultima perioada s-a inregistrat o dinamica destul de pozitiva in piata de logistica feroviara. In contextul in care s-a dezvolat o colaborare intre fabricile din zona Turciei, Balcanilor si Europa Centrala, operatorii de transport de marfa pe calea ferata din Romania au beneficiat de aceste relatii, noteaza Capital. In Uniunea Europeana, peste 2,8 milioane de hectare au fost alocate productiei de fructe si alte 2,1 milioane de hectare productiei de legume. Eurostat a publicat topurile de profil, topurile in care Romania, a saptea tara din UE ca marime si populatie straluceste prin absenta la toate capitolele. Altminteri, trebuie precizat ca Spania a fost statul membru care a acordat in anul 2016 cea mai mare atentie productiei de fructe ( 942 de mii de hectare sau 33% din suprafata totala), in timp ce Italia a fost cel mai mare producator de legume ( 420 de mii de hectare sau aproape 20% din suprafata totala). Pentru referinta, mentionam ca tara care ar trebui sa ne fie model de urmat pe calea integrarii europene si a reducerii decalajelor fata de Occident, Polonia, a recoltat mai mult de unu din patru mere produse in UE, depasind lejer Italia sau Franta ( 28,7%, fata de 19,6%, respectiv 14,5%), scrie Curs de Guvernare. Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din cadrul Ministerului de Interne au costat bugetul de stat peste 290,5 milioane de euro in primul semestru din anul 2017, au comunicat in exclusivitate pentru Economica oficialii Casei de Pensii Sectoriale a MAI. Pensiile speciale ale pensionarilor din MAI se platesc doar de la bugetul de stat, adica din taxele si impozitele platite obligatoriu de contribuabilii din Romania. Pensiile speciale ale politistilor, jandarmilor, pompierilor ISU, dar si ale celorlalti profesionisti din Ministerul Afacerilor Interne sunt administrate si platite de Casa de Pensii Sectoriala a MAI. In prezent, aproape 63.000 de persoane incaseaza pensii speciale platite de Casa de Pensii Sectoriala a MAI. Numarul lor a crescut constant din ianuarie pana acum.Comertul electronic va fi unul dintre principalii generatori de cerere pentru spatii de depozitare si va contribui la dublarea suprafetei existente in urmatorii cinci ani. Considerata de investitori putin fortata, prognoza brokerilor Colliers s-ar putea adeveri daca apare pe piata un gigant de talia Amazon. In 2016, rata de penetrare a conexiunilor la internet pe mobil era de 73,8%, in crestere de la 60,4% in anul anterior si de la 48% in 2014, potrivit datelor prezentate de Colliers International in cel mai recent raport de piata. Cifra de afaceri a intregii piete de comert electronic a crescut cu 30% in 2016, comparativ cu anul anterior, cu o exceptie notabila in timpul lunii noiembrie, cand vanzarile de Black Friday au sarit cu peste 50%, arata datele colectate de Colliers, arata Capital. Grupul PSA a finalizat preluarea Opel, divizia europeana a General Motors (GM) si a numit o noua conducere pentru a implementa planul de redresare. In martie, producatorul auto francez a acceptat sa achizitioneze Opel cu 2,2 miliarde de euro (2,4 miliarde de dolari). Combinarea PSA cu Opel si brandul sau britanic Vauxhall va crea al doilea mare producator auto din Europa, in urma grupului german Volkswagen si inaintea aliantei Renault-Nissan. In urma tranzactiei, PSA va controla 16% din piata auto europeana, fiind depasita doar de Volkswagen, cu o cota de piata de 24%. Entitatea combinata va putea produce anual cinci milioane de vehicule. Grupul PSA a informat prin intermediul unui comunicat ca noii directori vor prezenta planul in termen de 100 de zile, anunta Auto-Bild Afacerile firmelor HORECA de pe litoral au crescut cu 66% pana la 1,33 miliarde lei, din 2012 pana in 2016, iar profitul net de 3,5 ori, pana la 132,9 milioane de lei - ajutat, e drept, si de scaderea fiscalitatii. Pe de alta parte, infrastructura deficitara si calitatea serviciilor sub standardele internationale plaseaza Romania pe ultimul loc in topul ponderii in PIB a incasarilor din turism, potrivit unei analize KeysFin, publicate marti. Totodata, defectele sistemice deja istorice ale turismului romanesc, pastreaza dezvoltarea domeniului sub potential. Daca pentru Malta, Cipru si Croatia, turismul reprezinta peste 12% din PIB, Romania se afla la celalalt capat al clasamentului, cu abia 1% din PIB. Media europeana este de aproape 5%, potrivit Curs de Guvernare