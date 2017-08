Business report: Toti romanii au contribuit cu 56 de milioane de euro la pensiile militarilor SRI in doar jumatate de an; Cumparaturile online raman principalul motor al pietei de curierat; Din toamna, dobanzile ar putea creste. Dar doar la credite, nu si la depozite

Pensiile speciale ale militarilor din SRI au costat bugetul de stat 56,1 milioane de euro in primul semestru al acestui an, au comunicat pentru economica.net oficialii Casei de Pensii Sectoriale a SRI. Mai putin de 10.000 de pensionari din SRI incaseaza pensie de serviciu. Pensiile speciale ale pensionarilor din SRI sunt platite doar din bugetul de stat, alimentat cu impozitele si taxele platite obligatoriu de cetatenii si firmele din Romania. Pensiile militarilor care au lucrat in SRI sunt administrate si platite de Casa de Pensii Sectoriala a SRI. Aproape 9.200 de pensionari din SRI au incasat pensie speciala in luna iunie a acestui an. Numarul acestora a crescut constant, dar nesemnificativ, din ianuarie pana in iunie. Iata dinamica numarului de pensionari din SRI in prima jumatate a acestui an, potrivit informatiilor pe care Casa de Pensii Sectoriala a SRI le-a comunicat exclusiv pentru Economica: 8.848 de pensionari din SRI in ianuarie; 9.089 de pensionari in februarie; 9.102 de persoane in martie; 9.136 de persoane in aprilie; 9.155 de beneficiari in luna mai; 9.175 de persoane in luna iunie, potrivit Economica Sunt companiile de curierat pregatite sa faca fata cresterii comertului online? Sunt ele receptive la miscarile comerciantilor? Indiferent de probleme, curierii pastreaza ritmul. Piata de curierat evolueaza, de mai multi ani, odata cu economia, avand un avans determinat, printre altele, de evolutia tehnologica, de cresterea consumului si inovatia in domeniu. Asadar, in ciuda problemelor cu care se confrunta - de notat aici "mai ales" infrastructura rutiera -, aceasta industrie si-a mentinut ritmul, apropiindu-se anul trecut de o valoare de 400 de milioane de euro. Este mult? Este putin? Analizand in detaliu, din datele principalelor companii de curierat aflam ca aceasta evolutie nu este deloc o surpriza, cu atat mai mult cu cat potentialul este urias. "Pentru anul acesta, ne asteptam ca piata sa creasca cu 15-20%. Cresterea este, insa, organica, determinata de anumite modificari. Practic, piata te impinge sa inovezi, sa investesti, sa continui sa te dezvolti si sa le oferi clientilor serviciile de care au nevoie", puncteaza Roxana Magopet, director de Marketing si Comunicare FAN Courier. Iar cresterea de 15% este sustinuta si de Lucian Aldescu, CEO al DPD Romania, cat si de reprezentantii celorlalte companii, noteaza Capital Analistii financiari nu se asteapta la modificari importante in cazul sedintei de politica monetara de azi a BNR. Cu toate acestea, norii de furtuna par sa se adune din cauza inflatiei, care va avea o crestere mai mare decat cea prognozata. In plus, daca miscari pe dobanda de politica monetara nu sunt asteptate decat pentru inceputul anului viitor, micsorarea coridorului dintre dobanzi cu circa 0,50% este asteptata la inceputul toamnei, miscare ce ar putea conduce in primul rand la o majorare a Robor, implicit a dobanzilor la credite. Daca in alte tari analistii sa gandesc la cat de mare sau mica este influenta unei abateri a inflatiei, mai degraba in jos decat in sus, Romania nu se dezminte si vorbeste in continuare dfe deviatii ascendente ale ratei inflatiei. Daca in privinta dobanzii de politica monetara nimeni nu se asteapta la vreo surpriza in sedinta de azi a BNR, toata lumea precizeaza ca singura procupare la ora actuala este evolutia inflatiei, scrie Economica Omer Susli, omul de afaceri de origine turca ce a vandut magazinele de bricolaj Praktiker catre grupul britanic Kingfisher, a fost asistat in cadrul tranzactiei de echipa PwC Romania si de firma sa afiliata de avocatura, D&B David si Baias. Echipa PwC Romania si D&B David si Baias implicata in tranzactie a fost formata din aproximativ 10 consultanti si avocati. "A fost o tranzactie foarte interesanta, ce include si preluarea unor active imobiliare detinute de vanzatori. Semnarea contractului a necesitat aproape sase luni de negocieri, care s-au intensificat in perioada imediat anterioara semnarii", a declarat Anda Rojanschi, partener, D&B David si Baias. "Tranzactia confirma momentul bun pentru Romania din perspectiva pietei de M&A, pentru ca mai multe fonduri de investitii globale si mari investitori strategici analizeaza oportunitatile oferite de tara noastra si sunt in cautarea unor tinte atractive de achizitii pentru a-si face intrarea pe piata sau a-si consolida prezenta pe plan local", a adaugat Anda Rojanschi. Praktiker a incheiat anul precedent cu afaceri in crestere cu 3% fata de anul 2015, pana la circa 137 de milioane de euro. Compania, cu 27 de magazine, are circa 1.700 de angajati, potrivit ultimelor informatii, informeaza New Money Telekom Romania a raportat venituri consolidate de 235,5 milioane euro in trimestru doi al acestui an operatiunile fixe avand o contributie mai mare in acest sens. Veniturile raportate pentru T2 2017 au fost de 151,6 milioane euro, cu 1,4% mai mari fata de T2 2016, in timp ce pentru primele sase luni acestea au crescut cu 3%, la 295 milioane euro fata de aceeasi perioada a anului trecut. EBITDA ajustata (Pro Forma) a avut un nivel semnificativ mai mare, de 25,4 milioane euro, in crestere cu 67% in T2 2017 comparativ cu T2 2016. Costurile operationale, excluzand deprecierea, amortizarea si cheltuielile legate de programele de plecari voluntare si restructurare, au scazut cu 5% in T2 2017 comparativ cu T2 2016. Costurile indirecte mai mici le-au compensat pe cele directe, care au fost mai mari (interconectare, telefoane mobile si echipamente de la domiciliul clientilor). Pe segmentul serviciilor convergente, pragul de 400.000 de clienti a fost depasit cu aproape 25.000 - o rata de crestere mai mare cu 37% in T2 2017 comparativ cu T2 2016, conform Capital Porsche Romania incheie prima jumatate a anului 2017 cu o crestere a vanzarilor de 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut, pentru toate marcile Grupului Volkswagen, potrivit unui comunicat al companiei. "Peste 20% dintre masinile noi importate care sunt livrate in Romania fac parte din brandurile Grupului Volkswagen", a declarat Brent Valmar, director general Porsche Romania. Marcile de volum Volkswagen si Skoda au inregistrat cea mai mare crestere a vanzarilor, cu pana la 50% si, respectiv, cu 15% mai mare in comparatie cu aceeasi perioada a anului trecut. In perioada ianuarie - iunie 2017, cele mai bine vandute modele de autoturisme pentru pasageri au fost Skoda Octavia (1.766 unitati vandute), Skoda Rapid (1.180 unitati), Volkswagen Golf (1.000 unitati), Polo (859 unitati) si Passat (808 unitati). Skoda Octavia continua sa conduca vanzarile din acest segment, urmata la mica distanta de Skoda Rapid si VW Golf. VW Passat ramane prima alegere in categoria sa si este urmat de Skoda Superb, ambele branduri inregistrand o crestere mai rapida decat cea a pietei in prima jumatate a anului, potrivit Auto-Bild