Business report: Draexlmaier a dat afara aproape 900 de oameni si a inchis cea mai veche fabrica din Romania; De la pompa la priza - agenda unei revolutii: Suprematia motoarelor electrice depinde de reglementari si de progresele tehnice; Totul despre voucherele de vacanta. In ce conditii vor beneficia bugetarii de promisiunea Guvernului.

Trecerea transporturilor de la motoarele pe combustie interna la motoarele electrice depinde de eficacitatea stimulentelor administrative, la concurenta cu cele restrictive. Si nu numai. Revolutia transporturilor nu se va realiza, insa, fara progresele tehnologice ale bateriilor si ale sistemelor de alimentare si nu independent de capacitatea companiilor petroliere de a-si reorienta afacerile, potrivit studiilor actuale. Pe de o parte, mai multe guverne si mari orase ale lumii au avansat deja termene de la care vor interzice vanzarile de vehicule cu motorizarea bazata pe combustia interna a produsele petroliere. Pe de alta parte, companiile petroliere si producatorii auto au nevoie de ragaz pentru a-si finanta cercetarile. Nu a suprins pe nimeni opinia comisarului european pentru industrie Elzbieta Bienkowska, potrivit careia ca nu ar fi in interesul nimanui o prabusire rapida a pietei masinilor diesel. Franta si Marea Britanie au anuntat ca vor interzice vanzarea de automobile pe motorina pana in anul 2040. India si-a propus cel mai ambitios termen: in 2030 sa nu se mai vanda decat masini electrice. Un raport ING Bank avanseaza ideea ca din 2035 in Europa nu se vor mai vinde decat masini pentru pasageri electrice in toata Europa, relateaza Curs de guvernare Draexlmaier, una dintre cele mai mari companii din industria de componente auto, a inchis in aceasta vara cea mai veche fabrica din Romania din cauza scaderii comenzilor si a disponibilizat aproape 900 de oameni. In tara noastra, compania are 15.000 de angajati la Pitesti, Satu Mare, Timisoara, Hunedoara si Brasov, cei mai multi la nivel global din cadrul Draexlmaier. Cea mai veche fabrica din Romania, cea de la Pitesti, deschisa in 1993, a fost inchisa din cauza scaderii comenzilor si de faptul ca un client important a decis sa isi mute productia in Mexic, fapt care duce la desfiintarea unui numar total de 885 posturi. In Pitesti va fi continuata activitatea in Centrul de Dezvoltare Inginerie si IT, productia in cadrul unei noi companii. Draexlmaier va mai avea la Pitesti 4.700 de angajati. Pana acum, compania a investit peste 500 de milioane de euro in cele cinci fabrici din Romania. "Angajatii disponibilizati au primit 12 salarii compensatorii. Practic, fiecare muncitor disponibilizat a primit 16.500 lei net. Aproximativ jumatate dintre persoanele disponibilizate si-au gasit deja loc de munca, asta si pentru ca in Arges sunt mai multe companii pe zona de cablaje auto care cauta constant forta bine pregatita in acest domeniu. Iar persoanele disponibilizate de la Draexlmaier sunt extrem de bine pregatite, avand cel putin 10 ani vechime", ne-a declarat liderul de sindicat Sergiu Linca. Angajatii companiei Lisa DLR de la Pitesti se aflau in somaj tehnic de la finalul lunii februarie 2017, din cauza reducerii comenzilor in cazul proiectelor gestionate de companie, anunta Adevarul In prima zi de vineri din august s-a sarbatorit Ziua Internationala a berii. In acest an, cu aceasta ocazie, serviciul de statistica al Comisiei Europene, Eurostat, a prezentat datele referitoare la productia de bere a Europei. Productia de bere a Romaniei a fost, in 2016, de 1,76 miliarde de litri, potrivit datelor Eurostat, nivel care ne plaseaza pe locul noua in randul statelor cu cea mai mare productie de bere din Europa. Cu cei 1,76 miliarde de litri, Romania a depasit Italia (1,09 miliarde) sau Austria (907 miliioane) si se afla foarte aproape de Cehia, tara in care anul trecut au fost produsi 1,86 miliarde de litri. In total, la nivel european, in cele 28 de state membre ale Uniunii au fost produsi 39 de miliarde de litri de bere, cu 400 de milioane de litri mai mult decat in anul precedent.Cel mai mare producator a fost Germania, cu 8,3 miliarde de litri: deci din cinci sticle/doze de bere produse in Europa anul trecut, una a fost germana, noteaza Economica.net "Fiecare bugetar va primi un voucher de vacanta, cel tarziu de la 1 iulie", anuntau guvernantii in prima jumatate a anului. Termenul-limita a trecut de ceva vreme, iar angajatii din administratie nu stiu nici macar cum arata voucherele. Jucatorii din turism le asteapta si ei. Uite voucherul, nu e voucherul. Cam asa s-a jucat Guvernul cu "subventionarea" vacantelor bugetarilor inca din iunie 2015, cand actuala formula a legii care prevede acordarea tichetelor de vacanta a fost promulgata de presedinte. Si sa o spunem de la inceput, un act normativ in vigoare si aplicat in sistemul privat, cu efecte deja vizibile pe piata turismului. Anul trecut, angajatii in sistemul privat beneficiari ai acestor tichete au cumparat vacante de 10 milioane de euro. In tot acest timp, inspre zona sectorului public au plecat doar promisiuni. Povestea voucherelor de vacanta este insa ceva mai veche. Alin Burcea, proprietar al agentiei de turism Paralela 45 si presedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), asteapta de 16 ani ca lucrurile sa se clarifice in privinta acestora. Ideea unor facilitati pentru angajati, dar si a unui sprijin substantial pentru turismul romanesc a incoltit inca din guvernarea Adrian Nastase. "Totul a inceput in 2001, pe cand eram secretar de stat in Ministerul Turismului, in urma unei discutii cu un lider de sindicat", isi aminteste Alin Burcea, citata de New Money Toyota si Mazda au hotarat sa realizeze un joint venture prin care sa deschida o fabrica de productie auto in Statele Unite. Investitia va depasi 1.6 miliarde de dolari si va fi crea peste 4000 de noi locuri de munca. Fabrica va avea o capacitate de 300.000 unitati si va deveni functionala incepand cu anul 2021. Toyota va produce modele din gama Corolla si Mazda va folosi liniile de productie pentru un SUV. Pe langa parteneriatul pentru constructia noii fabrici Toyota si Mazda vor colabora in SUA si pentru dezvoltarea tehnologiilor din domeniul propulsiei electrice si connected-car. Acest joint venture dintre Toyota si Mazda realizat in SUA nu reprezinta o surpriza, pentru ca cele doua companii stabilisera din 2015 sa colaboreze in dezvoltarea de noi tehnologii si pentru cresterea calitatii, scrie Auto Bild Mai mult de 36% din turistii care au ajuns in acest sezon pe litoralul romanesc provin din Bucuresti, in timp ce din judetul Timis sunt 5,2%, din Cluj - 5%, din Prahova aproape 4%, din Arges - 3,8%, iar din Iasi 3,5%. La polul opus se afla judetele Tulcea, Mehedinti si Salaj, care, impreuna, nu acopera nici macar 1% din totalul turistilor. Aceste date sunt prezentate intr-un studiu realizat pe un esantion de peste 32.000 de rezervari de catre portalul litoralulromanesc.ro. Asadar, potrivit acestei surse, in topul pe judete din punct de vedere al numarului de turisti la mare in perioada 1 mai - 30 iunie 2017, conduce detasat Bucurestiul, cu mai mult de 36% din total. Locul secund este ocupat de judetul Timis (5,24%), urmat de Cluj (4,96%), Prahova (3,98%), Arges (3,8%), Iasi (3,54%) si Brasov cu 3,25%. Dupa acest pluton al "fruntaselor", pe lista urmeaza cateva judete cu ponderi intre 2,2 si 2% (Bacau, Dolj si Hunedoara). La coada clasamentului se situeaza judetele Tulcea (0,16%), Mehedinti (0,34%) si Salaj (0,35%). Media sejurului este 4,4 zile pentru turistii bucuresteni si 5,2 zile pentru ceilalti. Sunt bucuresteni care vin chiar si de cinci ori pe an la mare, in timp ce, in general, turistii din tara ajung o singura data pe an pe litoral. Cei mai multi dintre bucurestenii care vin la mare sunt tineri, cu varste cuprinse intre 25 si 44 de ani si prefera nordul statiunii Mamaia, cu hoteluri de calitate superioara si, implicit, mai scumpe. Tarifele din jumatatea de nord a statiunii Mamaia, incepand cu zona Cazino, sunt mai mari cu cel putin 15% fata de cele din sudul statiunii si cu pana la 30% peste cele din sudul litoralului, mai arata studiul, relateaza Capital.