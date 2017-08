Business report: Fondul Suveran de Investitii poate amana trecerea Romaniei de la statutul de piata periferica la cel de piata emergenta; Patru poduri noi ale prieteniei peste Dunare, catre bulgari; Ultima jucarie a autoritatilor de toate felurile: cine preseaza pretul energiei

Proiectul legii de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI) prevede exceptarea acestuia de la aplicarea legilor accelerarii privatizarii, care includeau si metoda listarii la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) ale unor companii precum Hidroelectrica, Aeroporturi Bucuresti, Adminitratia Porturilor Maritime si altele. Intre timp, companiile mentionate au fost incluse in proiectul de portofoliu al FSDI, colosul prin care statul va administra cele 27 de pachete de actiuni pe care le-ar putea detine la tot atatea companii, potrivit unui proiect de portofoliu neconfirmat oficial. "Instrainarea de catre FSDI, a unor actiuni sau alte active aflate in proprietatea sa ori in proprietatea societatilor in care FSDI detine capital, nu este supusa prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si nici prevederilor Legii nr.137/2002 privind unele masuri pentru accelerarea privatizarii" - spune proiectul legii de infiintare a FSDI, la Articolul 7, scrie Curs de Guvernare Premierul Mihai Tudose a discutat saptamana aceasta cu ambasadorul Chinei despre o noua conexiune cu sudul Europei, o autostrada Bucuresti - Sofia. In trecut, s-a mai evocat posibilitatea construirii de noi poduri peste Dunare, patru la numar, catre Bulgaria, cu un pret estimat la aproape 870 milioane de euro. Un prim proiect discutat de premier in cursul intrevederii cu oficialul chinez a fost constructia unui pod suspendat peste Dunare, la Braila, cuprins in Master Planul General de Transport al Romaniei si pentru care a fost lansat deja anuntul de licitatie. Alte proiecte de infrastructura mentionate de Tudose se refera la constructia unei autostrazi Bucuresti-Sofia sau constructia unei retele de transport feroviar de mare viteza, pe perna magnetica, dezvoltata in comun de Romania, Bulgaria, Serbia si, eventual, Grecia, dupa modelul celor deja functionale in China. Acestea nu sunt insa primele proiecte transfrontaliere pe care Romania le-ar putea realiza cu vecinii de la sud de Dunare, noteaza Economica Pretul energiei electrice s-a apropia saptamana trecuta de un maximum inexplicabil, in conditiile in care autoritatile nu doar ca sunt spectatoare, dar par sa fie parte in mecanismul de scumpire. Astfel, pretul la care s-a tranzactionat pe 3 august energia electrica a fost de 3 ori mai mare decat cu un an in urma, cand conditiile necesare productiei erau similare, ajungand astfel la 570lei/MWh. Explicatia autoritatilor este ca acesta e pretul pe piata de spot (PZU - piata din ziua urmatoare - piata secundara), si nu ce pe piata contractelor directe. De la aceasta realitate, pornesc explicatiile, rau prevestitoare pentru toamna si iarna care urmeaza : In luna iunie, reglementatorul ANRE a amanat licitatiile pe piata centralizata pentru serviciu universal, potrivit Curs de Guvernare Mutarea CAS si CASS de la angajator la angajat, de anul viitor, va schimba total filosofia in ceea ce priveste impozitarea salarizarii. Mai exact, salariul brut de astazi va suporta o povara fiscala mai mare, micsorand net-ul. Revista Capital va prezinta scenariile discutate de Ministerul de Finante astfel incat sa nu afecteze leafa romanilor care lucreaza la privat si care castiga peste salariul minim pe economie. De anul viitor, contributiile sociale vor fi datorate exclusiv de angajat, cu retinere la sursa, iar plata efectiva va fi in sarcina angajatorului. Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a precizat ca, in paralel, vor mai intra in vigoare alte doua masuri, respectiv reducerea contributiilor de la 39,2% la 35% si scaderea impozitului pe venit de la 16% la 10%. Ca sa fie mai clar mecanismul actual si cel care se va aplica de anul viitor, e nevoie de un exemplu. La un salariu brut de 3.000 de lei, astazi este impozitat atat angajatorul (total 23%) cat si angajatul (16,5% total contributii plus 16% impozit pe venit), conform Capital Retailerul de bricolaj Dedeman, controlat de fratii Paval din Bacau, a renuntat la achizitia primelor trei cladiri de birouri AFI Park ale israelienilor de la AFI Europe, la scurt timp dupa ce a anuntat ca nu va merge mai departe nici cu preluarea cladirilor 4 si 5 din parcul de afaceri. "Dupa informarea de acum cateva zile prin care Dedeman si-a exprimat intentia de a nu continua discutiile pentru achizitionarea cladirilor AFI Park 4 & 5, care nu faceau in fapt obiectul unui acord cu caracter obligatoriu, ambele parti au hotarat sa inceteze aceasta tranzactie si deopotriva sa nu procedeze la finalizarea intelegerii de transfer al cladirilor AFI Park 1-3, astfel ca AFI Europe va continua sa opereze toate cladirile din parcul de business ca un complex de birouri unitar. In urma discutiilor dintre cele doua parti, s-a stabilit de comun acord incetarea intelegerii", au aratat reprezentantii AFI, informeaza NewMoney Statul la cozi nu e de azi sau de ieri. Are radacini adanci in anii comunismului sau chiar si inaintea lui. Fara doar si poate statul la cozi poate fi catalogat sport national la romani, indiferent ca vorbim de plata facturilor, de eliberarea unor acte, de taxa de pod de la Fetesti sau de promotiile din magazine. Da, se sta la coada pentru orice. Si acum, la atatia ani de la caderea comunismului, acest comportament nu a fost uitat. Avem instrumente prin care poate fi evitat, doar ca nu se doreste. Sa luam ca exemplu cea mai banala taxa - cea de la podul Fetesti de pe Autostrada Soarelui. Nu stium cum se face ca romanii tot la ghereta stau sa plateasca, chiar daca exista variante de plata in doi timpi si trei miscari. Ca unele mai dau rateuri, am inteles, dar prefer sa o achit prin SMS sau benzinarie decat la bariera. Timpul este pretios, mai ales acum cand parca fuge si avem impresia ca nu ne mai ajunge o intreaga zi pentru a rezolva toate problemele. Totul tine de cum ne gestionam timpul si cat de eficienti suntem, potrivit Capital Dupa ce ne-a chinuit cativa ani la rand cu restituirea banilor pe taxe, acum statul s-a gandit si la noi. Astfel ca, Guvernul a adoptat o ordonanta de urgenta privind restituirea sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule. Partea proasta este ca nu o face din vreun respect pentru cetatean, ci pentru ca este amenintat si el, la randul lui, de "fratele mai mare", UE. Actul normativ are in vedere necesitatea armonizarii legislatiei nationale cu hotararile Curtii de Justitie a Uniunii Europene si evitarea posibilei declansari a unei actiuni in constatarea neindeplinirii obligatiilor de stat membru al Uniunii Europene. Aceasta ordonanta reglementeaza restituirea, la cerere, a sumelor reprezentand taxa speciala pentru autoturisme si autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si timbrul de mediu pentru autovehicule, noteaza Auto-Bild