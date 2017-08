Business report: Comisia Europeana - set de solutii pentru evaziunea TVA. Nicio recomandare nu se refera la Split TVA; Prea saraci sau zgarciti? De ce nu pot fi construite autostrazi in parteneriat public-privat in Romania; Marius Dunca: "Garantez ca Bucurestiul va gazdui meciuri la EURO 2020"

Chiar in perioada in care guvernul pregateste mecanismul Split TVA, Comisia Europeana a elaborat un studiu cu recomandari concrete prin care Statul Roman poate reduce fenomenul evazionist in domeniul TVA si prin care poate creste gradul de colectare a acestui tip de impozit fara a-i impovara pe antreprenorii. Propunerile Comisiei Europene vizeaza simplificarea, cresterea conformarii si reducerea fraudei de TVA, dar fara sanctionarea firmelor corecte. Evaziunea pe zona de TVA reprezinta intre 3-4% din PIB. Astfel, Romania ar trebui sa implementeze masurile incluse in pachetul de actiuni elaborat de Comisia Europeana, care includ : Eliminarea obstacolelor privind TVA in comertul online in interiorul pietei unice; Simplificarea mecanismului de TVA pentru IMM-uri, in special in ceea ce priveste mecanismul de rambursare, avand in vedere ca acestea suporta costuri mari privind rambursarea de TVA raportat la puterea lor financiara. Imbunatatirea cooperarii intre statele membre si cu cele din afara Uniunii, noteaza Curs de Guvernare Guvernul reia ideea parteneriatului public-privat pentru constructia de autostrazi, pentru ca nu le poate realiza pe toate cu banii de la buget si de la UE. Unii specialisti apreciaza ca este o idee bine-venita si ca romanii ar plati 3-5 euro taxa pentru o autostrada montana. Altii spun ca Romania nu are capacitate administrativa pentru a gestiona astfel de proiecte si, din cauza ca soferiii se vor ingramadi tot pe drum national doar sa nu plateasca taxa, investitorii nu-si vor putea recupera banii. Executivul a finalizat proiectul de lege privind Parteneriatul Public - Privat (PPP), iar la inceputul lunii septembrie va fi trimis la Parlament pentru dezbateri, a anuntat luni Calin Popescu-Tariceanu, presedintele Senatului Romaniei. Construirea de autostrazi in parteneriat public-privat este o idee buna in cazul obiectivelor care nu beneficiaza de finantare europeana, considera Gheorghe Boeru, presedintele companiei de proiectare Romair Consulting. Acesta este de acord cu ultima versiune a legii parteneriatului public-privat, in alcatuirea careia a si transmis un punct de vedere, potrivit Economica Ministrul Tineretului si Sportului, Marius Dunca, sustine ca, desi unele proiecte sunt in intarziere, Romania nu va pierde dreptul de a organiza cele patru meciuri de la EURO 2020. In acelasi timp, anunta o serie de proiecte care au drept scop sprijinirea sportului de masa. Chiar daca toata infrastructura necesara organizarii de meciuri la Campionatul European de Fotbal are sanse mici sa fie terminata, ministrul Marius Dunca este optimist. Reconstructia stadioanelor Giulesti, Ghencea, Arcul de Triumf si Stefan cel Mare are sanse destul de mari sa se finalizeze la timp si va costa 123,2 milioane euro. Daca nu se finalizeaza lucrarile de metrou pana la aeroportul Henri Coanda, autoritatile iau in calcul inchiderea unei benzi de circulatie pe perioada derularii partidelor din cadrul Campionatului European. Marius Dunca este nemultimit de constructia anumitor baze sportive care nu indeplinesc standardele internationale si a tras un semnal de alarma in privinta importantei construirii unei sali Polivalente in Capitala. In interviul acordat Capital, ministrul mai anunta si pregatirea unui Master Plan in care sa fie inventariate toate bazele Ministerul Tineretului si Sportului, scrie Capital Pensiile speciale ale civililor si militarilor au costat bugetul de stat peste 714 milioane de euro in prima jumatate a anului 2017, arata datele transmise pentru economica.net de catre cele patru Case de Pensii care le platesc. Mai putin de 160.000 de oameni au incasat in luna iunie pensie speciala. Guvernul a decis sa aduca o serie de schimbari nesubstantiale la legile care reglementeaza acordarea pensiilor speciale. Pensiile speciale nu vor mai creste ori de cate ori se majoreaza salariile celor incadrati in functiile din care s-au pensionat beneficiarii de pensii de serviciu. Pensiile speciale vor fi indexate doar cu rata medie a inflatiei, indicator definitiv, stabilit la data de 1 ianuarie a fiecarui an. Pana acum, pensiile speciale au fost indexate cu 100% din rata inflatiei, la care se adauga 50% din cresterea reala a castigului salarial mediu brut realizat. Valoarea neta a pensiei de serviciu nu va mai depasi media soldelor sau salariilor nete cuprinse in baza de calcul a pensiei. "Precizam ca niciuna dintre pensiile speciale aflate in plata nu va fi micsorata ca urmare a adoptarii prezentei ordonante de urgenta", a declarat ministrul Muncii vineri, 4 august, conform Economica Masura trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat este ori absurda ori geniala. Nu pot gasi o pozitie de mijloc intre aceste doua extreme. Ma voi explica prin argumentele de mai jos. Considerente teoretice. Angajatul este detinatorul fortei de munca, devenita in economia de piata factor de productie impreuna cu resursele ( naturale, minerale, informatice) si capitalul. Desfasurarea actului productiv necesita existenta unui mediu economic capabil sa valorifice capitalul, proces fara de care detinatorul capitalului, adica amgajatorul, nu s-ar implica. Conform principiilor economiei de piata, motivarea angajatorului este data de obtinerea profitului, adica de posibilitatea valorificarii superioare a sumelor investite. In acest scop, angajatorul se sprijina pe doua elemente esentiale. Primul este echilibrarea raportului dintre munca si capital in sensul stabilirii unor principii si valori de retribuire a muncii prin negocierea unor contracte de munca reciproc acceptate . Al doilea este raportul dintre propriile interese si interesele generale ale statului unde activeaza prin functionarea unui mediu economic bazat pe o legislatie fiscala reciproc avantajoasa, informeaza Capital Politia Romana a primit resurse noi in lupta impotriva vitezomanilor. Astfel, politistii au fost dotati cu 50 de noi aparate radar performante, de tip LTI 20-20 TruCAM, informeaza Capital. Acestea sunt tip pistol, au camera video HD, GPS si pot detecta de la distanta trasaturile masinii, numarul de inmatriculare, dar si trasaturile faciale ale soferilor. Noile aparate radar ale Politiei Romane pot depista masini de la 1 kilometru distanta, iar abaterea maxima tolerata este de +/- 2 km pentru viteze de pana la 100 km/h. In prezent, politistii folosesc 639 de radare mobile. Saptamana trecuta s-a anuntat ca vor fi utilizate camerele de roviniete drept radare fixe. Aici este lista cu pozitia celor 74 de camere fixe pentru rovinete, potrivit Auto-Bild