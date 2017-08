Business report: Cresc la loc accizele la carburanti, bancile isi deduc 30% din creantele cesionate, terenurile agricole nelucrate se suprataxeaza; Statul nu a luat niciun ban de pe urma imperiului construit de Popoviciu, desi l-a lasat sa-i foloseasca terenul; Ce s-a ales din emblemele comunismului

Cresc la loc accizele la carburanti, bancile isi deduc 30% din creantele cesionate, terenurile agricole nelucrate se suprataxeaza. Guvernul a initiat in aceasta saptamana legislatia necesara modificarii fiscalitatii, in fata problemelor cu deficitul bugetar si cu plata angajamentelor politice - surprinzand, astfel, mediul de afaceri prin fiscalitatea reactiva si haotica generata de lipsa de perspectiva. Unele din masuri sunt, de fapt o revenire asupra deciziilor coalitiei de guvernare, asa cum s-a intamplat si in cazul pensiilor speciale si a cumului salariu-pensie. Astfel, Ministerul Finantelor a pus marti in dezbatere un proiect de OUG de modificare a Codului Fiscal, care prevede cresterea accizei la carburanti, cu aproape 23% la asa zisa "benzina fara plumb", pana la 2.035,40 lei / 1.000 de litri, si cu aproape 25% la motorina, pana la 1.897,08 lei / 1.000 de litri. Masura cresterii accizelor la carburanti survine dupa ce, de la 1 ianuarie 2017, a fost eliminata asa numita supraacciza de 7 eurocenti/litru, introdusa in 2014. Prevederea privind cresterea accizelor este sigura din modificari care urmeaza sa se aplice de la 1 septembrie 2017, scrie Curs de Guvernare .



Statul nu a luat niciun ban de pe urma imperiului construit de Popoviciu, desi l-a lasat sa-i foloseasca terenul. Omul de afaceri Gabriel Puiu Popoviciu a fost condamnat definitiv miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani inchisoare in dosarul "Ferma Baneasa". Pentru recuperarea prejudiciulu, in procesul disjuns din acest dosar penal s-a constituit parte civila Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din Bucuresti, potrivit rectorului Sorin Cimpeanu. Terenurile unde se afla acum mall-ul Baneasa, complex rezidential si ambasada SUA, au fost aportate in 2001 de catre USAMV in parteneriatul cu Baneasa Investments.

In timp ce multe din numele mari ale economiei pre-1990 au disparut sau isi traiesc ultimele zile in anonimat, altele au reusit sa se adapteze la noile realitati si prospera, luptand de la egal la egal cu gigantii continentului. Pe platforma IMGB din Bucuresti lucrau in 1989 circa 13.000 de persoane. La orele la care se intra sau se iesea de la serviciu tramvaiele si garniturile de metrou se umpleau pana la refuz. Dupa caderea regimului Ceausescu, o parte din fabrica a fost privatizata catre grupul norvegian Aker Kvaerner, in timp ce alte sectii si departamente au fost transformate in societati comerciale mai mici care au fost preluate de diverse firme ori s-au inchis. "S-au vandut multe echipamente si utilaje, fie ca atare, fie la fier vechi. Fiecare a incercat sa obtina cat mai mult pentru el si nu a interesat pe nimeni ca, daca avea un management profesionist si daca ar fi fost restructurata in mod inteligent, IMGB ar fi putut supravietui decent", spune bucuresteanul Nelu T., un fost angajat al uzinei, acum pensionar. Cea mai importanta parte a intreprinderii de masini grele care inca rezista este cea preluata de un grup coreean. Doosan IMGB SA a terminat anul trecut cu o cifra de afaceri de 302 milioane de lei, o pierdere de opt milioane de lei si 446 de angajati, noteaza Capital Institutiile financiare au platit guvernului american, ca urmare a neregulilor si faptelor penale depistate de autoritati si procurori in urma marii crize din 2008, amenzi de peste 150 de miliarde de dolari. Pragul a fost depasit luna trecuta, dar suma paleste in raport cu pierderile economice provocate in SUA de prabusirea pietei creditelor subprime. Criza financiara din 2007-2009 a provocat un an pierdut pentru economia americana. Pierderile economice (de productie) au fost estimate, in 2013, de Government Accountability Office, la 13.000 de miliarde de dolari, echivalentul Produsului Intern Brut pe un an. Institutia a calculat ca populatia detinatoare de locuinte a suferit de asemenea pierderi "pe hartie" de 9.100 de miliarde de dolari in urma prabusirii preturilor la case. La toate aceste ase adauga pierderi economice asociate numarului mult mai mare de prescrieri de ipoteci (case pierdute in favoarea bancilor dupa ce proprietarii n-au mai putut sau n-au mai vrut sa-si plateasca creditele) si de cresterea somajului. Lasand la o parte economia reala, criza a pus probleme grave si in plan fiscal, informeaza Economica Segmentul cumparatorilor care achizitioneaza o proprietate rezidentiala pentru a o da spre inchiriere (buy-to-let) a inregistrat o crestere accelerata in ultima perioada, iar locuintele noi bucurestene care ofera cele mai mari randamente in acest sens sunt situate in noile poluri de birouri, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara Premier Estate Management. 15% din cumparatori se inscriu in segmentul investitorilor, care le achizitioneaza spre inchiriere. "Cu randamente care pot sa depaseasca 7% pe an si o piata a chiriilor intr-o constanta dinamica, achizitia spre inchiriere a devenit o alternativa la plasarea banilor in depozite bancare sau fonduri de pensii, fiind considerata o investitie mai sigura si mai profitabila", spune Andreea Comsa, CEO al Premier Estate Management. Randamentul investitiei buy-to-let reprezinta valoarea chiriei primite, exprimata ca procent din valoarea proprietatii, fie inainte sau dupa deducerea costurilor de inchiriere, reparatii, asigurare a proprietatii etc. Randamentele variaza, in functie de tipul de proprietate, localizare, conditiile de piata si calitatea chiriasului, conform NewMoney Companiile romanesti de electronice si-au extins treptat afacerile la nivel european astfel incat o buna parte din venituri provin din exporturi, iar cele de software sunt deja prezente la nivel global. "Business-urile autohtone nu gandesc la scara larga, daca ajung la nivel national ele se multumesc cu atat si nu este normal", declara intr-un interviu pentru Capital Florin Talpes, CEO Bitdefender. Fara indoiala compania romaneasca producatoare de solutii de securitate este cea mai cunoscuta la nivel mondial si cu cea mai mare extindere. Este ceva normal sa mergi intr-un magazin de profil din Statele Unite, China sau Australia si sa gasesti o cutie cu solutia de securitate Bitdefender pe raft. "Cutiile sunt din ce in ce mai mici, iar in curand vor disparea pentru ca retailul este in scadere, iar distributia ramane tot mai mult pe online", potrivit Mihaelei Paun, director de marketing si vanzari la Bitdefender. Cu o retea mondiala de 500 de milioane de utilizatori, compania romaneasca are cea mai mare infrastructura de livrare a securitatii din lume. Efectuand 11 miliarde de interogari de securitate pe zi, Bitdefender detecteaza, anticipeaza si ia masuri pentru a neutraliza chiar si cele mai recente pericole oriunde in lume in numai trei secunde, potrivit Capital