Business report: Reintroducerea supraaccizei la carburanti: riscurile mari versus rezultatele bugetare incerte; Autostrada Comarnic - Brasov: licitatia pentru studiul de fezabilitate, ingropata definitiv; Romania a importat in 2017 mai multe produse alimentare decat in 1989

La inceputul anului in curs, a fost eliminate supraacciza de 7 eurocenti pe litru inclusa in acciza totala. Simultan, nivelul TVA a scazut cu un punct procentual, de la 20% la 19%, ceea ce a dus la ieftinirea unui litru de carburant cu circa 50 de bani. Revenirea la nivelul de accizare din 2016 ar duce la o crestere de circa 45 de bani a pretului pe litrul de carburant. De retinut ca Romania se afla inainte de eliminarea supraccizei de 7 eurocenti si de reducerea TVA la un nivel de circa 1,10 - 1,12 euro pe litru atat la benzina cat si la motorina, ceea ce ne plasa ( cu fluctuatii de la o luna la alta) undeva pe locurile 8 - 11 intre statele UE, adica sub media UE. Situatia la zi: la momentul actual, potrivit datelor oficiale publicate de Comisia Europeana pe 31 iulie 2017, ne aflam pe locul 2 in clasamentul tarilor cu cea mai ieftina benzina, cu 1,00451 euro/litru ( dupa Bulgaria) si pe locul 5 la motorina, cu 0,99351 euro/litru ( dupa Luxemburg, Letonia, Bulgaria si Lituania), scrie Curs de Guvernare. Segmentul cumparatorilor care achizitioneaza o proprietate rezidentiala pentru a o da spre inchiriere (buy-to-let) a inregistrat o crestere accelerata in ultima perioada, iar locuintele noi bucurestene care ofera cele mai mari randamente in acest sens sunt situate in noile poluri de birouri, potrivit unei analize a companiei de consultanta imobiliara Premier Estate Management. 15% din cumparatori se inscriu in segmentul investitorilor, care le achizitioneaza spre inchiriere. "Cu randamente care pot sa depaseasca 7% pe an si o piata a chiriilor intr-o constanta dinamica, achizitia spre inchiriere a devenit o alternativa la plasarea banilor in depozite bancare sau fonduri de pensii, fiind considerata o investitie mai sigura si mai profitabila", spune Andreea Comsa, CEO al Premier Estate Management, citata de NewMoney. Compania de Drumuri a pus oficial cruce licitatiei pentru revizuirea studiului de fezabilitate a loturilor de mijloc din autostrada Comarnic - Brasov, lansata acum doi ani. Soarta acestui contract fusese pecetluita inca de anul trecut, cand firma castigatoare nu s-a inteles la bani cu fostul Guvern. Raportul de anulare a licitatiei pentru revizuirea studiului de fezabilitate al autostrazii Comarnic- Brasov a fost aprobat pe 26 iulie 2017, sustin surse ale Asociatiei Pro Infrastructura. Contactat de catre Economica , Alin Serbanescu, purtatorul de cuvant al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a confirmat informatia.In prima jumatate a anului 2017, alimente in valoare de 3,2 miliarde de euro au fost importate in Romania, cu toate ca anul acesta este fructuos din punct de vedere agricol. Fata de 2008, suma importata anul acesta este dubla si nu a mai fost consemnata dupa 1989. In anul 2008, anul "de varf" al economiei, importurile agroalimentare din primul semestru insumau 1,6 miliarde de euro. Ele au crescut constant, trecand pragul de doua miliarde de euro in prima jumatate a anului 2013 si ajungand la 2,9 miliarde de euro in aceeasi perioada din 2016. Institutrul National de Statistica a publicat miercuri date conform carora exporturile agroalimentare ale Romaniei in primul semestru din 2017 au fost de doar 2,1 miliarde de euro, rezultand un decalaj fata de importuri de 1,1 miliarde de euro, un alt record istoric, potrivit Capital. Majoritatea (59%) persoanelor care pleaca in concediu prefera vacantele in care se odihnesc, doar 35% aleg sa cutreiere cat mai mult in zona in care au ajuns, iar 6% nu sunt inca hotarati, arata un sondaj realizat in 17 tari de compania de cercetare de piata GfK. Barbatii sunt cu putin mai comozi in alegerile lor decat femeile: 60% prefera o vacanta relaxanta, fata de 58% din femei care fac aceeasi alegere. In cazul concediilor active insa nu exista diferente. Atat barbatii, cat si femeile aleg acest tip de vacanta in proportie de 35%. Prezenta copiilor sau a adolescentilor in familie influenteaza aceste preferinte. Circa doua treimi (62%) din familiile cu copii sub 12 ani aleg vacantele relaxante, in timp ce doar 57% din cele in care exista adolescenti merg in concediu sa se odihneasca, arata NewMoney. Mazda lanseaza primul motor pe benzina din lume care foloseste aprinderea prin compresie, in interiorul sau amestecul de aer si combustibil aprinzandu-se spontan prin compresia pistonului. Metoda noua de combustie, denumita Spark Controlled Compression Ignition, a surmontat doua probleme care impiedicau comercializarea motoarelor pe benzina cu aprindere prin compresie: maximizarea zonei in care aprinderea prin compresie este posibila si obtinere unei tranzitii usoare intre aprindere cu scanteie si cea prin compresie. Noua tehnologie va implementata din 2019 pe motoarele SKYACTIV-X. Aceasta noua metoda de combustie patentata combina avantajele motoarelor pe benzina si diesel pentru a obtine performante de mediu, putere si acceleratie remarcabile, anunta Auto-Bild. Programul 'Prima casa' a avut un rol modest din punct de vedere social, analiza caracteristicilor debitorilor dupa venit aratand o utilizare limitata a programului de catre debitorii cu venituri reduse, similara situatiei existente in cazul creditelor ipotecare standard, se spune intr-un caiet de studii realizat de Valentin Lazea, economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR). 'Din punct de vedere social, programul 'Prima casa' a avut un rol modest. Astfel, analiza caracteristicilor debitorilor dupa venit arata insa o utilizare limitata a programului de catre debitorii cu venituri reduse, similara situatiei existente in cazul creditelor ipotecare standard. Singurul aspect social pe care acest program il asigura este un acces mai mare al persoanelor tinere la achizitionarea unei locuinte, ponderea debitorilor cu varste de pana in 35 de ani fiind mai mare in acest caz', se arata in studiu, conform Economica.