Business report: Obsesia guvernului pentru Pilonul II de pensii: o comparatie a comisioanelor de administrare; Petrom a ajuns sa importe masiv titei pentru rafinaria de la Brazi, care mergea exclusiv cu petrol romanesc;

Acuzatiile ministrului de Finante Ionut Misa la adresa administratorilor Pilonului II de pensii, formulate la finele saptamanii trecute configureaza ideea ca guvernul incepe sa faca o adevarata obsesie pentru pensiile private. Ultima iesire publica a ministrului pe aceasta tema reprezinta al treilea avertisment in mai putin de 2 luni: Prima oara a vorbit acelasi ministru despre desfiintarea Pilonului II in chiar ziua investirii guvernului. Apoi au urmat atacurile ministrului Muncii, care a anuntat controale ale ASF la fondurile de pensii, dupa ce l-a instalt pe fostul sot in functia de control al Autoritatii. Cel de-al treilea act il reprezinta acuzatiile punctuale ale ministrului Finantelor: Administratorii de pensii iar 2,5% comisioane, bani care ar trebui sa se duca "in pensiile romanilor". cursdeguvernare.ro prezinta, mai jos, o situatie comparativa a comisioanelor fondurilor de pensii din mai multe tari europene - pentru o mai buna apreciere a mecanismelor de administrare a acestora. Ramane ca viitorul sa ne dezvaluie adevaratele intentii din spatele declaratiilor ultimelor saptamani privind pensiile private, scrie Curs de Guvernare OMV Petrom, singurul producator semnificativ de petrol din Romania, a ajuns sa recurga la importuri pentru a alimenta rafinaria din tara, care, in mod traditional, folosea doar petrol autohton. Declinul productiei este de neoprit. OMV Petrom a importat circa 400.000 de tone de titei in prima jumatate a acestui an, pentru a alimenta rafinaria Petrobrazi, a declarat Mariana Gheorghe, CEO al companiei. "In ciuda eforturilor noastre, productia scade, si uneori suntem nevoiti sa importam titei, pe care e bine sa le faci printr-o firma de trading", a declarat Mariana Gheorghe, raspuzand la o intrebare legate de banii platiti de companie catre OMV Supply and Trading Limited, divizia de trading a grupului OMV, adica 693 de milioane de lei, in prima jumatate a anului. "Am importat 400.000 de tone de titei in sase luni ale anului, pentru a compensa lipsa de titei de la divizia noastra de upstream in conditiile in care rafinaria noastra a avut p crestere de capacitate" a spus Mariana Gheorghe, noteaza Economica Usurinta cu care firmele apeleaza la metoda insolventei este unul dintre obstacolele structurale care stau in fata cresterii mai accelerate a creditarii, potrivit analizei unui grup de economisti coordonati de Valentin Lazea, publicata in cele mai recenta editie a Caietelor de studii ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR). "In practica, s-a constatat ca legislatia privind insolventa din Romania a permis prea usor ca grupuri de interese care controleaza o firma sau care sunt controlate de o firma sa poata sa declare insolventa, dezavantajand alte grupuri de creditori, printre care si bancile", se spune in studiul "Intermedierea financiara: probleme si posibile solutii". Astfel ca rata de recuperare de catre creditori ca urmare a intrarii unei firme in insolventa este cea mai mica in Romania (29,2%), fata de 56,3% in Republica Ceha, 54,5% in Polonia, 53,6% in Slovacia, 38,8% in Ungaria si fata de 31,7% in Bulgaria, , conform datelor Bancii Mondiale, citate de studiul mentionat, potrivit Curs de Guvernare Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc a anuntat deblocarea proiectului constructiei lotului 4 de autostrada, Lugoj-Deva. "Liliecii din pestera sunt o scuza pentru blocarea proiectului constructiei unui lot de autostrada intre Lugoj si Deva. Am fost sa vad daca sunt lilieci, nu am gasit nici macar un liliac. Nu se poate sa nu construim acea portiune de autostrada de aproape trei ani, se presupune ca exista lilieci. A fost nevoie sa merg personal pe santier sa cer tuturor partilor implicate sa rezolve aceasta problema. Lucrurile taraganeaza din 2014, in 2 saptamani se deblocheaza proiectul, se reia lucru pe autostrada blocata de lilieci. Multumesc reprezentatilor Ministerului Mediului, care au reactionat rapid si au inteles ca nu exista niciun motiv pentru a bloca in continuare lucrarile", ne-a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc. Dupa trei ani de intarzieri, Ministerul Mediului s-a gandit ca trebuie sa verifice daca exista lilieci. O echipa din cadrul Ministerului Mediului a intrat in pestera cu lilieci, de pe traseul Autostrazii Lugoj - Deva, Echipa condusa de Adriana Croitoru, director al Compartimentului de Biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului a intrat in "Pestera - Tunel" de la Soimus pentru a vedea daca exista lilieci in interior, conform Capital Jumatate dintre calatorii romani isi planifica vacanta prin intermediul site-urilor dedicate calatoriilor, conform unui studiu realizat de momondo, motor de cautare a ofertelor de calatorie. O mare parte dintre romanii care iau din ce in ce mai mult ca reper site-urile specializate de calatorie au varsta cuprinsa intre 36 si 55 de ani (54% dintre acestia), fiind urmati de cei cu varsta de pana la 65 de ani (53%) si de 40% dintre tinerii intre 18 si 22 de ani. Potrivit studiului momondo realizat in randul a circa 25.000 de respondenti din 23 de tari, in medie 45% dintre calatori cauta inspiratie pentru vacanta de la prieteni sau familie, 39% de pe site-urile de calatorie si 24% iau decizii din informatiile primite din retelele sociale si, in egala masura, prin agentiile de turism. Calatorii romani consulta in aceeasi masura parerile familiei sau colegilor (54%) despre vacanta asa cum cauta inspiratie in online, pe site-urile de calatorii (50%), informeaza NewMoney Dubla impunere fiscala practicata incepand cu 2009 la care sunt obligate fabricile de medicamente din Romania este singura cauza pentru care dispar medicamentele fabricate in Romania, iar industria farmaceutica din tara pierde competitivitate la export, in ciuda investitiilor facute in ultimii 15 de ani. Primer avertizeaza ca fabricile de medicamente din tara sunt fortate de 8 ani sa plateasca, pe langa impozitul pe profit de 16% si un impozit pe cifra de afaceri, sub forma obligatiei de plata tip 'clawback', care a ajuns, incepand cu 2015, sa depaseasca valoarea impozitului pe profit. 'Aceasta dubla impunere fiscala, care a trecut in anumite trimestre de 40%, este discriminatoare si impovaratoare pentru agentii industriali din acest sector economic si reprezinta motivul pentru care membrii Primer au ajuns sa fabrice medicamente care nu au rentabilitate economica, existand pierderi care trec de 10%. Astfel, din cele peste 1.000 de medicamente care fac obiectul dublei impuneri fiscale si care costa in marea lor majoritate mai putin de 25 Ron in farmacie sau in spital, cel putin 200 sunt nerentabile, din cauza suprataxarii aplicate in contextul celui mai mic pret din UE, noteaza Capital Vine mini-vacanta de Sfanta Maria si mai tot romanul cu dor de duca va ajunge la mare pentru cateva zile in care sa fuga de canicula. Problema este ca drumul principal spre mare va fi urmat de toata lumea, asa ca foarte posibil sa apara si ambuteiaje. Mai jos va prezentam toate rutele alternative pe care le puteti lua in functie de locul in care mergeti. Spre litoralul bulgaresc Daca mergeti la Albena, Nessebar sau Nisipurile de Aur, Autostrada Soarelui nu este poate cea mai buna alternativa, cel putin nu pana la capatul ei, la Agigea. Ruta 1: Daca veniti "din tara" sau Bucuresti, o alternativa este pe ruta Giurgiu - Ruse - Shumen - Varna. Pana la Giurgiu drumul este foarte bun si se poate ajunge din Bucuresti in maximum 40 de minute. Singura problema ar putea aparea la vama, la vigneta. Dar de acolo aveti drum liber spre Shumen, de unde incepe autostrada dintre acest oras si Varna. Va trebui sa treceti si prin Razgrad, potrivit Auto-Bild