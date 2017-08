Business report: Fenomen ingrijorator: Romania are printre cei mai multi tineri care stau degeaba din Europa, iar numarul lor tot creste; Peste 23.300 de locuri de munca vacante, la nivel national; Vanare de vant: mai este cineva interesat sa investeasca in energia eoliana romaneasca?

Romania este printre statele europene cu cei mai multi tineri care nu urmeaza studii, dar nici nu muncesc, potrivit datelor Eurostat. Iar numarul lor creste. Oficiul European de Statistica a prezentat rezultatele unei cercetari, pe grupa de varsta 20-24 de ani, a ocuparii tinerilor in toate statele membre. Statistica a vizat procentul tinerilor, din aceasta categorie de varsta care nu urmeaza vreo forma de invatanant, nu sunt cuprinsi in vreun program de training si nu au nici o slujba. Practic, a tinerilor care stau degeaba. La nivelul intregului bloc europen, procentul acestor tineri era, in 2016 de 16,7% din totalul tinerilor din aceasta grupa de varsta. Nivel care s-a mentinut constant in ultimii 10 ani, la nivelul UE. Insa discrepantele dintre tari sunt enorme, iar evolutiile nu sunt simetrice, conform Economica Cele mai multe locuri de munca vacante sunt in Bucuresti (4.106), Prahova (2.124), Dolj (1.423), iar cele mai putine in judetele Giurgiu (60), Bacau (29) si Mehedinti (12). Conform ANOFM, la nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: muncitor necalificat in industria confectiilor (1.389), lucrator comercial (1.167), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.127), lacatus mecanic (1.028), agent de securitate (997), manipulant marfuri (824), vanzator (691), confectioner-asamblor articole din textile (683), muncitor necalificat la demolarea cladirilor, captuseli zidarie, placi mozaic, faianta, gresie, parchet (596), sofer autocamion/masina de mare tonaj (554), anunta Capital Piata second-hand din Germania va fi in curand saturata de masini diesel rascumparate de principalii producatori auto detinuti de Volkswagen Group, Daimler AG si BMW Group. Se estimeaza ca mai mult de 1,3 milioane de germani vor accepta ofertele de trade-in puse la bataie pentru retragerea din circulatie a masinilor cu motoare diesel poluante Euro 1 - Euro 4. Producatorii auto germani se grabesc sa imbunatateasca imaginea patata a motoarelor diesel, oferind stimulente pentru schimbarea masinilor cu motoare poluante cu altele noi. Miscarea este in masura sa determine o febra a cumpararii de masini noi cel putin la fel de incinsa ca si cea generata de stimulentele guvernamentale din timpul crizei economice din 2008, scrie Auto-Bild Zeci de parcuri eoliene din Romania au fost scoase la vanzare, dupa ce industria a trecut de la investitii de miliarde de euro la pierderi masive. Potentialii cumparatori sunt putini si rezervati, iar motivele nu sunt neaparat o surpriza. Povestea energiei din vant a inceput tarziu in Romania - prima turbina a fost montata in 2004, si nu in Dobrogea (care avea sa devina "patria eolienelor"), ci in Prahova. Era o turbina second-hand, de mica putere. Anticipand avantajele energiilor regenerabile, autoritatile aveau sa propuna in 2008 o schema de ajutor destinata investitorilor - producatorii primesc certificate verzi, furnizorii sunt obligati sa cumpere aceste certificate, transferand costurile mai departe, catre consumatori. De la aceasta schema de subventionare, cea mai generoasa din Europa, dar si extrem de complicata, a inceput cresterea spectaculoasa a industriei, relateaza NewMoney Societatea Energetica Electrica a incheiat primul semestru al acestui an cu un profit net consolidat de 8,167 milioane lei, in scadere cu 97,6% fata de cel din perioada similara din 2016, conform unui comunicat al companiei. Profitul operational al grupului a totalizat 17,7 milioane lei, ceea ce reprezinta, dupa excluderea efectului venitului exceptional obtinut din deconsolidarea companiei Servicii Energetice Moldova, in suma de 74 milioane lei, inregistrata in primul semestru din 2016, o scadere cu 308,7 milioane lei, fata de aceeasi perioada a anului precedent, informeaza Economica. Atunci cand copacii nu-ti mai spun nimic, artistii ii imbraca in cele mai intense culori. Asa, soaptele lor ajung din nou la tine. Daca strabati in aceasta perioada Transalpina, vei avea surpriza sa descoperi nu doar peisaje care-ti taie respiratia (doar te afli pe cea mai inalta sosea din Romania!), ci si o padure care nu seamana cu nimic din ce ai vazut pana acum si care pare desprinsa mai degraba din universul lui Tim Burton decat din Romania reala. Undeva, intre Horezu si Targu-Jiu, la Baia de Fier, trunchiurile copacilor nu mai sunt gri, ci imbracate in cele mai intense nuante de verde, albastru, violet, alb, galben si rosu. O padure fantastica, in care te-ai astepta sa-i intalnesti pe Alice, Palarierul Nebun sau Motanul Cheshire, dar in care nu vei da decat peste sute de copaci falnici pictati de mana unui om, noteaza NewMoney Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) si Consiliul Concurentei vor face schimb de informatii si date cu privire la comportamentul participantilor la piata de energie electrica, potrivit unui comunicat de presa al reglementatorului. Mai mult, atunci cand apare o situatie ce necesita interventia celor doua institutii, acestea se vor consulta in privinta demersurilor ce urmeaza a fi intreprinse. Astfel, in zilele de 8 si 10 august 2017, la sediul ANRE, au avut loc intalniri intre experti si membri ai conducerii ANRE si Consiliului Concurentei. La intalnirea din 8 august, au participat domnul Niculae Havrilet, presedintele Autoritatii, si Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, care au decis constituirea unui grup de lucru format din experti din cadrul celor doua institutii, care sa se intalneasca cu regularitate, mai reiese din comunicat, potrivit Capital