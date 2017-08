Business report: Ministrul Transporturilor: In 2016, nu s-a finalizat niciun tronson de autostrada. 90 km ar putea deveni functionali in 2017; Cele mai scumpe cartiere din Romania sunt in Cluj, Bucuresti si Timisoara. Pretul unei locuinte intr-un asemenea cartier; Ne sufocam de rable. Peste 350.700 de autoturisme second-hand au fost inmatriculate in primele 7 luni

Productia de energie eletrica a Romgaz a fost de 0,999 TWh, in primul semestru al acestui an, de aproape doua ori mai mare decat in primul semestru al anului trecut, cand a fost de doar 0,52 TWh, potrivit rezultatelor financiare ale companiei. "Cresterea cantitatii de energie electrica produsa este in stransa legatura cu temperaturile scazute in perioada rece, motiv pentru care in Semestrul I 2017 a functionat un grup energetic de 200 MW", spune Romgaz. Romgaz a preluat centrala Iernut in anul 2013 de la Electrocentrale Bucuresti, in contul unei datorii de 653 de milioane de lei. Centrala utilizeaza drept combustibil gazele naturale, avand sase grupuri, cu o putere instalata totala de 800 MW, iar grupurile, nu toate functionale si azi, au fost construite in anii '60, informeaza Economica 'Suntem constienti de cresterea preturilor de pe Piata pentru Ziua Urmatoare si de pe Piata de echilibrare pentru electricitate si cred ca reflecta niste evolutii specifice ale pietei, unde vedem niste companii de trading care au intrat in insolventa, circumstante specifice privind vremea, o capacitate scazuta pe hidro, (...) iar aceasta combinatie duce la aceste preturi. Noi trebuie sa introducem aceste cresteri de preturi in calculele noastre pentru consumatorii finali. Cred ca reglementatorii si alte autoritati competente, precum Consiliul Concurentei, ar trebui sa monitorizeze piata foarte indeaproape si sa se gandeasca la mecanisme adecvate si specifice pentru a preveni astfel de evolutii. Cand comparam alte piete din Europa de Est, evolutia pe care am vazut-o in primele doua trimestre in Romania a fost exceptionala. O extraordinara evolutie pe care nu am vazut-o comparativ cu alte piete, in ultimul timp', a spus Marc Spieker, directorul financiar al grupului german E.ON SE, citat de Capital. Industria auto moderna impune, de cele mai multe ori, nevoia de compromis. Un model nou trebuie sa tina cont de ceea ce spun inginerii despre siguranta la impact, despre solutiile tehnice ce pot fi alese in functie de buget sau de caracteristici care fac o masina sa se vanda, astfel incat, la final, produsul se departeaza de ideea de baza. Aceste aspecte sunt cu mult mai importante atunci cand vorbim despre un roadster, care fara valorile clasice se transforma intr-un cabriolet fara suflet. Toate acestea palesc in fata subiectului principal al acestui test. Mazda MX-5 RF reprezinta versiunea cu acoperis rigid a roadsterului japonez si completeaza gama alaturi de modelul cu acoperis textil. Pentru a satisface nevoia de mentinere a greutatii la un nivel cat mai mic, inginerii niponi au reusit sa creeze un acoperis care cantareste doar 45 kg si se rabateaza complet in numai 13 secunde, scrie Auto-Bild Cartierele de top din Romania se gasesc in centrul Clujului, zona de centru si de nord a Bucurestiului si in Timisoara. Cluj-Napoca se afla pe primul loc in vanzarile de locuinte cu 1.530 de euro pe metru patrat, urmat de Bucuresti cu 1.500 de euro/mp si Timisoara cu 1.080 de euro/mp, potrivit Mediafax. In zona centrala din Cluj-Napoca, cele mai scumpe locuinte depasesc scorul de 1.530 de euro pe metru patrat. Acesta este orasul cu cel mai mare nivel al preturilor cerute din Romania pe metru patrat util, respective 1.330 de euro. Zona centrala inregistreaza printre cele mai mari scumpiri trimestriale, de 3,8% in primul trimestru din 2017 si de 6% in al doilea trimestru din 2017. Astfel, un apartament de 50 mp poate ajunge in Cluj la suma de 70-80.000 de euro. In Bucuresti, apartamentele din cartierele din centru si din nord, ajung la pretul de 1.500 de euro pe metru patrat util, apropiindu-se. In zone ca Aviatorilor si Kiseleff, metrul patrat util costa 2.670 de euro, anunta Capital. Inmatricularile de autoturisme second-hand au ajuns, in Romania, in primele sapte luni ale anului, la 350.780 de unitati, in crestere cu 69,21% fata de aceeasi perioada din 2016, cand s-au inregistrat 207.306 unitati, reiese din statistica Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV). Numarul inmatricularilor de masini rulate este, astfel, de peste sapte ori mai mare decat in cazul autoturismelor noi inregistrate in circulatie, transmite Agerpres. Cele mai multe autoturisme rulate inmatriculate au fost din gama Volkswagen (76.935 unitati, +69,01% fata de primele sapte luni din anul anterior), urmata de Opel (37.247 unitati, +41,05%), Ford (29.532 unitati, +60,79%), Audi (25.720 unitati, +105,04%), BMW (25.741 unitati, +106,08%), Mercedes-Benz (14.840 unitati, +136,53%), Renault (13.312 unitati, +103,67%), Skoda (11.868 unitati, +48,82%), Peugeot (6.660 unitati, +100,06%) si Seat (5.517 unitati, +70,86%), relateaza Romania Libera. Statul nu a finalizat in 2016 niciun tronson de autostrada dintre cele aflate in executie, a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, care a precizat ca in 2017 ar putea deveni functionali 90 km, daca nu vor mai fi probleme, raspunzand unei interpelari adresate de deputatul PMP Eugen Tomac, scrie Mediafax. "In anul 2016, nu a fost finalizat niciun tronson de autostrada din cele aflate in executie. (...) Mentionam ca din cei 99,569 km de autostrada vor deveni functionali 90 de km (in anul 2017-n.r.), iar realizarea acestora este posibila sub rezerva solutionarii in termenul estimat a tuturor problemelor existente in contractele respective (finalizarea procedurilor de evaluare mediu, finalizarea procedurilor de expropriere a terenurilor suplimentare, obtinerea tuturor avizelor si acordurilor necesare emiterii autorizatiilor de constructii)", a declarat ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, raspunzand unei interpelari adresate de presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, citat de Mediafax si de Economica