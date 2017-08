Business report: Analistii financiar-bancari se asteapta ca dobanzile sa creasca de la sfarsitul acestui an; Evolutia preturilor la locuinte in primul semestru: Continua scumpirile; Furtuna pe piata energiei si in buzunarele consumatorilor

Grupul Electrica, distribuitorul si furnizorul de energie la care statul are cea mai mare participatie, a fost la un pas de a inregistra pierdere in primul semstru al anului, din cauza costurilor mai mari cu achizitia de energie electrica, generate de cresterea preturilor de pe bursa de energie, care au atins recorduri absolute in iarna. Grupul Electrica, care asigura distributia si furnizarea in regim reglementat in trei dintre cele opt zone de distributia din Romania a raportat o scadere a profitului de 97% in primele sase luni ale anului, pana la 8,16 milioane de lei, potrivit raportului trimis de companie catre Bursa de Valori Bucuresti. Principalul motiv: a fost obligata sa cumpere energie electrica pentru clientii sai la preturi mai mari, in conditiile in care preturile de pe piata au explodat, iar asta a produs cheltuieli suplimentare de 200 de milioane de lei, scrie Economica 2017 incepe sa arate ca unul dintre cei mai "prosti" ani pentru consumatorii de energie electrica. Factura, foarte posibil, va creste in total cu 15% fata de 2016. Este un procent de scumpire foarte mare, care anuleaza toate ieftinirile din precedentii trei ani. In acelasi timp, este un an foarte bun pentru producatorii de energie, care realizeaza profituri istorice din conjuctura de piata. Scumpirea exploziva a energiei de pe piata spot este deja cunoscuta de toata lumea interesata de fenomenul business. Preturile au ajuns, recent, chiar si la 150 de euro/MWh, de trei ori mai mult decat in aceeasi perioada a anilor trecuti. Spre comparatie, pe piata PCCB a contractelor bilaterale pe termen lung, doar rar sunt tranzactii la peste 45 de euro/MWh. Dar pentru ca nu toti furnizorii s-au asigurat din timp, pentru predictibilitate, cu energie mai ieftina de pe PCCB, acum dau navala pe spot, anunta Capital. Au fost sau nu manipulati mii de investitori atunci cand un ministru a anuntat desfiintarea fondurilor de pensii private? Autoritatile spun ca nu. Cei afectati s-ar putea sa aiba insa o alta parere. Frica si lacomia sunt fortele care "misca" pietele de capital. Se intampla si la Bucuresti, unde declaratii mai putin inspirate s-au tradus prin pierderi pentru cei "slabi cu nervii", dar si prin castiguri pentru investitorii care si-au ajustat asteptarile legate de mesajele autoritatilor. Dupa ce declaratiile ministrului Finantelor, Ionut Misa, privind desfiintarea fondurilor de pensii private au dus la o scadere puternica a celor mai multe actiuni listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), ancheta reglementatorului a ajuns la concluzia ca spusele sale nu au constituit o manipulare a pietei de capital, relateaza NewMoney Pe cat de atipic este designul exterior al lui Honda HR-V, pe atat de comoda e convietuirea cotidiana cu acest vehicul greu de categorisit in segmentul SUV/MPV compact. Infatisarea exotica a lui HR-V ar putea genera un prim sentiment de reticenta in perceptia europeana conformista. Totusi, cateva minute de interactiune cu masina se vor dovedi suficiente pentru ca orice tensiune sa dispara. La bord, toate indicatiile si toate comenzile sunt mai degraba traditionale, fiind lesne de identificat. Nu am gasit niciun compromis ergonomic in conceptul postului de conducere. Display-ul de pe consola centrala e usor lizibil, chiar daca rezolutia si cromatica sa nu sunt dintre cele mai impresionante, arata Auto-Bild. Pretul locuintelor din Romania continua sa creasca usor in fiecare trimestru, potrivit celui mai recent raport realizat de Eurobank Property Services (EPS). Indicatorul care urmareste evolutia preturilor a inregistrat o crestere de 8,3% in trimestrul al doilea al acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut. Preturile au crescut cu doar 1% fata de indicatorul din primul trimestru al acestui an, potrivit EPS. Variatia anuala pozitiva a indicelui national vine coroborata cu o crestere medie a preturilor de 1,5% pe an in ultimii cinci ani, dar si cu trendurile ascendente inregistrate la nivel regional, fapt care evidentiaza revenirea pietei. Astfel, indicele preturilor din Bucuresti a prezentat o crestere de aproape 0,7% in trimestrul al doilea din 2017, in timp ce pentru zona Bucuresti Centru cresterea trimestriala a fost de 1%, potrivit Capital Compania aeriana Tarom a inregistrat pierderi de apropae patru ori mai mari in prima jumatate din acest an comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut, arata datele financiare. Astfel, Tarom avea la sfarsitul lunii iunie pierderi de peste 104 milioane de lei, fata de 28,6 milioane de lei la sfarsitul primelor sase luni din 2016. "Din punct de vedere economic, Tarom se relanseaza, astfel incat prognoza economica pentru Tarom este practic ca la sfarstiul anului sa inchida pe zero, nicio pierdere", declara ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, la receptia primului avion nou, in luna mai a acestui an. Iar bugetul de venituri si cheltuieli, pus in dezbatere de Ministerul Transporturilor luna trecuta, arata ca 2017 va fi un an tot cu pieredere pentru Tarom. Compania estimeaza ca va inregistra in acest an pierderi in valoare de 41,2 milioane lei, conform Economica. Analistii se asteapta ca inflatia, dar si dobanzile sa creasca intr-un ritm ceva mai accelerat ca urmare a modificarilor fiscale implementate sau anuntate (majorarea accizei la combustibil), precum si a celor de politica salariala (cresterea salariului minim, distribuirea contributiilor sociale), reiese dintr-un sondaj publicat luni de Asociatia Analistilor Financiar-Bancari din Romania (AAFBR). "Raspunsurile oferite plaseaza inflatia anuala la finalul anului curent la 2,13%, respectiv 3,3% anul urmator, marginal peste ultimele proiectii ale BNR, respectiv 1,9% pentru finalul anului curent si 3,2% pentru finalul anului 2018 (acestea din urma nu includ impactul majorarii accizei pe combustibil care va intra in vigoare incepand cu luna septembrie 2017￯, se arata in sondajul realizat de AAFBR in randul membrilor sai, precizeaza NewMoney.