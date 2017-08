Business report: Capital Economics: Perioada de aur a cresterii economice solide din Europa Centrala si de Est se apropie de final; Plan de rezerva pentru autostrada Sibiu - Pitesti; Gestiunea dezastruoasa a unei cresteri economice spectaculoasa: in loc de consolidare, indatorare

Majoritatea economiilor din Europa Centrala si de Est (ECE) au depasit estimarile de crestere in trimestrul doi din 2017, ca urmare a consumului "robust", dar si a recuperarilor din constructii. Este de asteptat ca ritmurile de crestere sa-si atinga maximele in trimestrul urmator, urmand apoi sa-si piarda din viteza in acest an si in 2018, potrivit unui raport Capital Economics, emis miercuri. "Perioada de aur a cresterii economice solide din Europa Centrala si de Est (ECE) va ajunge curand la final. Nivelul de varf va fi atins probabil in trimestrul trei din 2017 deoarece ratele ridicate ale dobanzilor si ale inflatiei - cuplate cu masuri de inasprire a politicii fiscale -incep sa afecteze cererea pe plan intern", spune economistul Liam Carson, de la capital Economics, citat de Curs de Guvernare. Aproape trei sferturi (74%) dintre utilizatorii romani de internet, cu varste intre 16 si 74 de ani, interactioneaza prin intermediul retelelor de socializare, fapt care plaseaza Romania pe locul 9 in Uniunea Europeana (UE) pe acest segment, releva o cercetare de specialitate, data publicitatii miercuri. Procentul celor care acceseaza retelele de socializare depaseste media europeana, care se situeaza la 63%. Potrivit cercetarii Perceptum, alte activitati preferate ale romanilor in mediul online sunt convorbirile prin intermediul aplicatiilor de tipul Whatsapp Voice Call si video-chat-ul. La polul opus, cel mai putin utilizate, se afla serviciile bancare si documentarea online, precizeaza Capital. Contul curent al balantei de plati a inregistrat pe primul semestru al acestui an un deficit de 2.745 milioane euro, cu 40% mai mare decat in aceeasi perioada din 2016. Aceasta contraperformanta a fost consemnata pe fondul unui avans economic de 5,9% brut (+5,7% ajustat sezonier). Ceea ce ridica intrebarea cui ii foloseste, de fapt, stimularea consumului prin cresterea exagerata a veniturilor unei parti a populatiei. Pe fondul majorarii cu aproape 15% a salariilor si inca inainte de atingerea aceleiasi cote de majorare a pensiilor (survenita de la 1 iulie 2017, prin adaugarea unei majorari de 9% la cea de 5% deja aplicata la inceputul anului in curs), productia interna nu a putut tine pasul cu cererea sporita iar o buna parte din beneficiile potentiale ale banilor acordati in plus s-au indreptat catre tarile din care facem importuri, scrie Curs de Guvernare Grupul cu activitati in industria imobiliara Mantor, controlat de trei oameni de afaceri spanioli, va investi 6 milioane de euro intr-un ansamblu rezidential situat in zona Baneasa din Bucuresti, pe Bulevardul Erou Iancu Nicolae. Ansamblul rezidential Trastevere, cu 54 de apartamente, este primul proiect dezvoltat de Mantor pe plan local si a primit recent aprobarea pentru Planul Urbanistic Zonal. "Pasul urmator este sa depunem documentatia pentru autorizatia de constructie, ca sa putem incepe lucrarile si sa finalizam proiectul in vara anului 2018, asa cum am planificat", a spus Tomas Manjon (foto), co-fondator al Mantor Group. In afara de Manjon, ceilalti doi spanioli care controleaza Mantor sunt Diego Stuyck si David Tortosa. Ansamblul rezidential se va intinde pe o suprafata de aproximativ 6.000 mp, noteaza NewMoney Dupa ce anul trecut a marcat o premiera prin repararea in regie proprie a autostrazii demolate, Compania de Drumuri ar putea finaliza anul acesta prin forte proprii, dar si cu sprijinul Institutului Geologic, studiul de fezabilitate pentru Sibiu - Pitesti. Asta daca Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, va rezilia contractul cu asocierea care se ocupa de revizuirea studiului. Luni 14 august, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, s-a declarat dezamagit de firma care a elaborat studiul de fezabilitate pentru autostrada Sibiu - Pitesti, pentru ca a intarziat predarea ultimelor sectiuni, respectiv doi si trei, relateaza Economica. Un nou motor pentru Honda Civic a fost anuntat de compania nipona cu disponibilitate din martie 2018. Este vorba despre un propulsor diesel de 1,6 litri i-DTEC. Noul motor produce 120 CP si un cuplu de 300 Nm si poate accelera de zero la 100 km/h in 10.4 secunde. De la jumatatea anului 2018 va fi oferita si o cutie de viteze automata cu noua rapoarte pentru acest propulsor. Toate versiunile de caroserie Honda Civic vor putea fi comandate cu aceasta motorizare noua. In acest moment Honda Civic poate fi comandata cu doua propulsoare: 1.0 129CP i-VTEC si 1.5 182CP i-VTEC . Preturile pentru piata din Romania ale noului Civic incep de la 18.500 euro, arata Auto-Bild Consumul national de energie electrica a crescut in prima jumatate a anului, iar cea mai mare parte a cresterii a fost sustinuta de productia din termocentrale, care pare ca devin din ce in ce mai importante pentru asigurarea echilibrului energetic. Consumul intern de energie electrica a crescut cu 3,04% in prima jumatate a anului, potrivit ultimelor date publicate de Transelectrica. Prodcutia a crescut, in aceeasi perioada, cu 4,54%. Romania a fost exportator net de energie, ba chiar exporturile au crescut cu 9,3%, in timp ce importurile au consemnat o scadere de 12%. De unde a venit energia? Pe scurt, in principal din termocentrale, mai putin din hidrocentrale, iar turbinele eoliene au ajuns sa produca la fel de mult ca cele doua reactoare de la Cernavoda, conform Economica