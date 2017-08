Business report: ASF angajeaza firma de actuariat pentru calculul tarifelor de referinta pentru RCA din 6 in 6 luni; Constructorul autostrazii demolate incaseaza inca 22,47 milioane euro; Ce spune Radet vecinilor celor care cer sa se debranseze: Riscati explozii in bloc si veti plati mai mult daca vecinul pune centrala

Autoritatea de Supravegehre Financiara (ASF) a aprobat normele privind metodologia de calcul a tarifelor de referinta pentru asigurarea obligatorie RCA. Conform legii, tarifele de referinta trebuie calculate de o terta firma. Dupa cum ne-au declarat surse din piata asigurarilor, ASF va demara o procedura de selectie pentru a angaja o firma independenta. Potrivit legii, tarifele de referinta trebuie calculate din sase in sase luni in functie de indicatorii de dauna, in special, aprobate de ASF si publicate apoi pentru a putea fi consultate de totii actorii din piata implicati in proces. Dupa aprobarea acestora, Autoritatea va demara un proces de selectie pentru a angaja o firma care sa se ocupe cu calculul tarifelor de referinta, conform procedurii stabilite prin normele metodologice. Tarifele de referinta se calculeaza din sase in sase luni. Nu poate fi vorba despre o prelungire a contractului cu firma Milliman, deoarece in cazul acestei societati de consultanta multe dintre proceduri erau tinute secrete, iar ASF isi doreste transparenta totala, potrivit Economica Chiar daca statul roman a achitat 99,7% din valoarea contractului autostrazii demolate, respectiv, 602,5 milioane lei, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere achita penalitati italienilor de la Salini Impergilo, constructorul lotului 3 din autostrada Orastie-Sibiu. Conform Registrului operatiunilor generatoare de obligatii de plata al Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Salini Impergilo SPA Milano-Sucursala Faget a inregistrat trei facturi, in valoare totala de 101,1 milioane lei, pentru proiectarea si executia autostrazii Orastie-Sibiu, Lot 3 km 43+855-65+965. Celei trei facturi au fost inregistrate la Registrul CNAIR in data de 17 august, prima factura are o valoare de 66,5 milioane lei, a doua 32,8 milioane lei, iar cea de-a treia factura este de 1,66 milioane lei. Mai exact, Salini Impregilo, constructorul lotului 3 din autostrada Orastie-Sibiu, a luat toti banii pe o lucrare neterminata si a cerut in plus inca 101,1 milioane lei. Dupa rezilierea contractului, italienii de la Salini Impregilo au cerut despagubiri de 22 milioane de euro, avocatii acestora s-au adresat Curtii de Arbitraj Comercial International de la Paris, iar arbitrii au dat castig companiei italiene, noteaza Capital Debransarea de la Radet presupune obligatoriu acordul vecinilor din bloc. Radet Bucuresti a pus la dispozitia celor care vor sa de debranseze un formular de acord, pe care este nevoie de semnatura vecinilor, in care debranasarea vecinului este prezentata ca fiind riscanta si costisitoare pentru el. Regia Autonoma de Distributie a Energiei Termice din Bucuresti (RADET), care asigura alimentarea cu energie termica in regim centralizat pentru circa 560.000 de apartamente din Bucuresti le cere celor care vor sa se debranseze sa obtina acordul vecinilor. Obligatia acestui acord, fara de care debransarea nu este posibila, este o cerinta stipulata de lege, deci solicitarea nu are nimic neobisnuit, insa inedit este modul in care Radet a inteles sa aplice legea. Printre alte acte solicitate pentru debransare, pe site-ul Radet este prezentat si un astfel de formular-tip, pe care solictantul cererii de debrasare trebuie sa il prezinte vecinilor pentru ca acestia, daca sunt de acord, sa il semneze. Oamenilor li se spune ca debransarea vecinilor este riscanta pentru ei, ca poate aparea risc de explozie si ca, daca un vecin se debranseaza, cel de langa el va plati mai mult, scrie Economica CTP, cel mai mare dezvoltator si administrator de parcuri industriale si logistice premium din Romania si Europa Centrala si de Est, a anuntat ca investeste trei milioane de euro in modernizarea sistemului de iluminare din CTPark Bucharest West, pentru a reduce consumul de energie. Investitia de 3 milioane de euro va duce la o scadere cu 30% a consumului de energie, economisire considerata de reprezentantii CTP drept "un enorm avantaj pentru chiriasi". De asemenea, spatiile beneficiaza de sisteme de ventilatie de ultima generatie, echipamente speciale de aer conditionat si sisteme de impermeabilizare care cresc eficienta energetica a cladirilor. Totodata, compania se pregateste sa obtina certificarea BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) pentru parcul logistic CTPark Bucharest West. "Certificarea internationala BREEAM va reflecta normele de sustenabilitate peste nivelul actual al pietei dupa care sunt construite depozitele CTP", anunta compania, informeaza NewMoney ANAF, prin Directia Generala Executari Silite Cazuri Speciale, a organizat joi prima licitatie pentru vanzarea a 6 dintre cele 14 bunuri imobile sechestrate, situate in Bucuresti, si care apartin debitorului Dorin Cocos. Suma totala obtinuta depaseste 8 milioane de lei. Licitatia a fost organizata in vederea recuperarii creantelor bugetare provenite din savarsirea de infractiuni, pentru punerea in executare a hotararii judecatoresti definitive pronuntate in materie penala nr. 258/24.03.2016, definitiva prin Decizia penala nr. 162/03.10.2016, pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul penal nr. 1191/1/2015, se arata intr-un comunicat transmis de Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala (ANAF). In conformitate cu prevederile art. 252 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in cel mult 5 zile de la data adjudecarii, adjudecatarul este obligat sa plateasca pretul, in lei, in numerar la o unitate a Trezoreriei Statului sau prin decontare bancara. "Totodata precizam ca in zilele de 22 august a.c., orele 13.30-15.00 si 24 august a.c., orele 13.00-15.00 sunt programate licitatii pentru valorificarea celorlalte bunuri imobile sechestrate, din acelasi dosar", mentioneaza comunicatul citat, conform Capital BMW Group, Intel si Mobileye au anuntat semnarea unui memorandum cu Fiat Chrysler Automobiles (FCA) prin care acesta isi exprima intentia de a fi primul constructor auto care li se alatura in dezvoltarea platformei revolutionare de condus autonom, lidera in domeniu, pentru utilizare globala. Partenerii de dezvoltare intentioneaza sa isi valorifice reciproc punctele forte, capacitatile si resursele individuale pentru a imbunatati tehnologia platformei, pentru a spori eficienta dezvoltarii si pentru a reduce timpul de lansare pe piata. Un avantaj pentru a realiza acest lucru va fi colocarea inginerilor in Germania, precum si in alte locatii. FCA va aduce inginerie si alte resurse tehnice si competenta pentru cooperare, precum si volumele semnificative de vanzari, acoperirea geografica si experienta de lunga durata in America de Nord. In iulie 2016, BMW Group, Intel si Mobileye au anuntat ca vor coopera astfel incat automobilele autonome sa devina realitate, colaborand pentru ca solutiile de condus automatizat (nivelul 3) si condus autonom (nivelul 4/5) sa intre in productie pana in 2021, potrivit Auto-Bild