Business report: Un alt fel de retail. Brandless, compania care vinde numai produse fara nume, la doar 3 dolari; Lege speciala pentru apa minerala. Producatorilor de apa "de izvor" si "de masa" li se impun contracte de concesiune, redevente si taxe de exploatare; Criza din Golf: Bancile trebuie sa isi adapteze modul in care-si gestioneaza lichiditatile

Brandurile ne sunt familiare, dar de cele mai multe ori sunt scumpe. Un nou retailer intra pe piata cu promisiunea de a vinde clientilor sai numai produse fara nume, acestia urmand sa faca economii semnificative. Numele retailerului exprima exact ideea pe care este construita afacerea " Brandless (Fara brand). Iar promisiunea pe care o face este sa vanda doar produse al caror pret maxim sa fie 3 dolari. Intre produsele pe care le vinde Brandless se gasesc de la cutite de bucatarie si ulei de masline, pana la servetele si crema de fata. Cofondatorii afacerii - Tina Sharkey si Ido Leffler " au strans 50 de milioane de dolari de la investitori, inainte de a lansa magazinul online. Sharkey spune ca a creat Brandless pentru a-i ajuta pe cumparatori sa evite costurile pe care le implica notorietatea unei mari companii si a brandurilor sale. Ea a inventat chiar si un termen care sa defineasca aceste costuri, si anume "BrandTax" (taxa pe brand). Toata marfa comercializata de Brandless vine de la producatori independenti, care se concentreaza pe produse naturale si organice, la preturi accesibile, anunta InCont.ro Guvernul vrea sa scoata apele minerale din legea generala a minelor si a elaborat un proiect de lege a resurselor hidrotermale care prevede, printre altele, majorarea cu peste 67% fata de nivelul actual a taxei anuale pe suprafata de explorare a acestor resurse si cu 34% a taxelor de prospectiune si de exploatare a acestora. In plus, producatorii asa-numitelor "ape de izvor" si "ape de masa", adica ai tipurilor de apa potabila imbuteliata neincluse pe lista oficiala aprobata de Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) cu cele 68 de ape minerale naturale carbogazoase sau plate recunoscute in Romania, vor fi obligati sa incheie contracte de concesiune cu ANRM si sa plateasca redevente si taxe de exploatare la bugetul de stat. De asemenea, se introduce si pentru apele de izvor exigenta recunoasterii oficiale a acestora de catre ANRM, in baza une documentatii tehnice, la fel ca pentru apele minerale naturale, relateaza Profit.ro Pachete de actiuni consistente de actiuni ale producatorului de instalatii industriale AAGES au fost cumparate de un partener din Germania care are ca tinta o partcipatie de 10% din actiunile companiei. Systec Group a achizitionat in oferta publica si in piata secundara, ultimul transfer important fiind achizitia a 1,6% din actiunile companiei de la actionarul majoritar Gabor Molnar. Interes major din Germania pentru compania a AAGES din Targu Mures, listata la inceputul acestei veri la Bursa de Valori Bucuresti. Societatea Systec Finance GmbH si admnistratorul acesteia, Dr. Frank Kampmann au achizitionat aproximativ 7% din titlurile societatii, iar tinta lor este pentru o detinere de 10%, au declarat pentru Profit.ro surse apropiate tranzactiei. Systec Group este partener de afaceri cu AAGES si si-a exprimat interesul pentru o detinere in cadrul societatii. Compania miza pe achizitia pachetului in cadrul ofertei publice, insa nu s-a indestulat in cadrul operatiunii de piata si nici dupa listare, lichiditatea pe emitent fiind destul de mica, noteaza profit.ro Preturile mici ale energiei si cheltuielile guvernamentale mai reduse in regiune au pus presiune pe oportunitatile de imprumut, estimeaza Coface in raportul sau economic, precizand ca in ciuda conditiilor comerciale actuale, Consiliului de Cooperare din Golf (GCC) va inregistra o crestere solida a imprumuturilor, de 4,9% in 2017. Tensiunile politico-economice din zona Golfului si-au pus puternic amprenta asupra modului in care bancile acorda imprumuturi, acestea fiind extrem de selective in acordara finantarilor in 2017 si 2018. Stagnarea preturilor mici ale petrolului afecteaza conditiile de lichiditate in tarile Consiliului de Cooperare din Golf (GCC), considera Coface, estimand ca acest lucru incetineste veniturile fiscale guvernamentale, restrange lichiditatile in sectorul bancar, creste costurile finantarii si diminueza cresterea economica (2,1% in 2017). In opina specialistilor, mai multe restrictii asupra subventiilor guvernamentale ar exacerba incetinirea cresterii depozitelor, relateaza Adevarul Luna iunie 2017 a fost a treia luna consecutiva in care Romania a inregistrat cel mai mare declin anualizat al lucrarilor de constructii din Uniunea Europeana, minus 6,3%, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat). De asemenea, Romania si Slovacia au fost singurele state membre UE in care lucrarile de constructii au scazut in luna iunie 2017, comparativ cu aceeasi luna a anului trecut. La nivelul Uniunii Europene, lucrarile de constructii au inregistrat un avans anual de 3,6%, iar in zona euro au crescut cu 3,4%. Statele membre UE, in care lucrarile de constructii au inregistrat cel mai puternic avans anual, au fost: Ungaria (27,2%), Slovenia (21,2%) si Suedia (17,3%). In schimb, in luna iunie 2017, comparativ cu mai 2017, lucrarile de constructii au scazut cu 0,5% in zona euro si cu 0,2% in Uniunea Europeana, ca urmare a scaderilor inregistrate in state mari, precum Germania (-1%, Franta (-0,7%) si Marea Britanie (-0,2%). Romania se situeaza in randul statelor membre in care lucrarile de constructii au crescut de la o luna la alta, cu un avans de 0,5%. Cele mai mari cresteri lunare ale lucrarilor de constructii s-au inregistrat in Slovenia, de 12,1%, Spania si Slovacia - ambele cu o crestere de 2,2%, si Polonia (+2,1%), anunta Economica.net Waze a fost integrat in Android Auto astfel ca nu mai e nevoie pentru cei care au masinile dotate cu sistemul de la Google sa foloseasca telefonul separat pentru a fi la curent cu evolutia traficului. Metoda de conectare la Android Auto ramane cea clasica prin cablu si prin folosirea comenzii vocale "OK, Google" utilizatorul poate introduce o adresa. Waze va functiona similar cu versiunea de pe smartphone, iar avantajul este ca ecranul va avea dimensiuni mai mari in functie de ce sistem are utilizatorul pe masina, scrie Auto Bild