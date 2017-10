Business Report: 4 semne ca split TVA nu poate fi aplicat; Romania nu-si mai poate asigura necesarul de electricitate in orele de varf de consum, daca nu bate vantul. Importuri masive; Creste numarul turistilor care viziteaza Romania. Ce locuri prefera si cati bani cheltuie strainii

Aproape 1,9 milioane de turisti straini au viᅡziᅡtat Romania in primele opt luni ale acestui an, in crestere cu 12,3% fata de aceeasi periᅡoada a anului trecut, arata datele Institutului National de Statistica, iar majoritatea, aproximativ 1,4 milioane, provin din Uniunea Euroᅡpeana. In termeni de comparatie, vecinii de la sud de Dunare, bulgarii, stau mult mai bine la acest capitol, avand in vedere ca au reusit sa atraga in acelasi interval, ianuarie-august 2017, peste 5 milioane de turisti straini, potrivit portalului de stiri bulgar novinite.com. Chiar daca nu se contureaza (inca) ca o destinatie de vacanta propriu-zisa, Romania atrage din ce in ce mai multi turisti care vin aici pentru afaceri, congrese, conferinte, cursuri, targuri si expozitii si mai putin pentru vacante. Astfel, anul trecut, 58,5% din cele aproape 2,5 milioane de persoane care au vizitat Romania au venit aici in scopuri de business, motiv pentru care Bucurestiul, principalul pol economic al tarii, a atras anul trecut peste un milion de turisti straini, in crestere cu peste 112.000 fata de anul precedent, fiind urmat de Brasov (179.000) si Sibiu (143.000). De altfel, turistii straini petrec in Romania destul de putin timp, in medie de circa 1,9 zile, potrivit datelor din primele sapte luni ale acestui an, scrie NewMoney 1. Adaptarea sistemelor IT si a proceselor de incasari si plati dureaza - Adaptarea la cerintele sistemului de plata defalcata a TVA mareste timpul de lucru al departamentului financiar, in functie de complexitatea operatiunilor. Pana la finalul perioadei de tranzitie, aplicarea sistemului necesita multa munca suplimentara si poate creste riscul de eroare (acest risc e direct proportional cu numarul de plati si incasari). De exemplu, facturile primite de la furnizorii care aplica plata defalcata a TVA sunt extrase si platite manual, in prezent. Erorile sunt sanctionate aspru, astfel ca e nevoie de multa atentie. 2. Trezoreria nu e pregatita - E nevoie de imbunatatiri si de online banking - Tranzactiile prin contul de trezorerie necesita prezenta fizica la sediul trezoreriilor, deoarece functionalitatile online promise nu sunt disponibile. Colegii nostri au fost martorii unor situatii suprinzatoare, in timp ce asteptau la coada la sediile trezoreriei (in loc sa rezolve totul online in 5 minute): nu puteau fi eliberate extrase de cont sau nu a putut fi acceptata depunerea de numerar de catre un contribuabil. Motivul invocat a fost similar cu cel invocat si de contribuabili: trezoreriile nu sunt pregatite. Citeste mai mult pe Capital Romania a ajuns sa importe aproape in fiecare zi energie electrica in varfurile de consum de seara, potrivit datelor Transelectrica. Practic, in lipsa aportului turbinelor eoliene, o sursa prin definitie imprevizibila, productia de electricitate nu mai poate acoperi consumul in orele de varf, de seara. Productia nationala de energie electrica a ajuns sa fie adesea insuficienta in momentele de varf de consum, si, pentru ca acesta sa poata fi asigurat, este nevoie de importuri, mai ales in conditiile in care nu bate suficient de tare vantul iar productia de electricitate a turbinelor eoliene scade. Aceasta este concluzia pentru oricine arunca o privire asupra datelor Transelectrica, cel putin de la inceputul acestei luni pana azi. Aproape in fiecare zi, in orele de seara, cand este varf de consum, Sistemul Energetic National apeleaza la importuri, potrivit Economica.net Cei mai importanti jucatori de pe piata de distributie IT se asteapta la o consolidare in urmatorii ani, Romania fiind una dintre cele mai interesante tari din acest punct de vedere din Europa Centrala si de Est. Piata locala de distributie IT este dominata de Netᅡwork One Distribution (NOD), companie detinuta de omul de afaceri Iulian Stanciu, care este si actionar eMAG. NOD are o cota estimata la 20% si a avut o cifra de afaceri de 221 milioane de euro in 2016. Urmatorii trei distribuitori in top sunt ELKO, ABC Data si Asbis, care au aproximativ 50% din piata, iar restul este impartit de zeci de alte firme mai mici nisate pe anumite segmente. Aceasta piata este extrem de ofertanta pentru jucatorii din regiune, iar in urmatorii trei ani am putea avea un alt lider, relateaza Capital Romania incepe sa prezinte tot mai multe semnale de avertizare pentru analiza economica pe termen scurt fundamentata de Eurostat, cu valori situate semnificativ in afara unor evolutii echilibrate. Cele mai recente date nu sunt de natura sa linisteasca potentialii investitori si sa imbunatateasca ratingul de tara, in pofida cresterii economice care a atins in trimestrul II nivelul de 6%. Precizam ca Eurostat ofera o selectie a indicatorilor macroeconomici de cel mai mare interes pentru modul in care se vad tarile membre. Acesti indicatori sunt standardizati si armonizati pentru comparabilitate intre tari la nivelul Uniunii Europene (Principal European Economic Indicators (PEEIs in lb. engleza). Din start, arata tot mai alarmant cresterea sustinuta a costului fortei de munca, situata cu mult peste nivelul avansului economic si in continua accelerare. De retinut, media prezentata in statistica europeana nu discerne si un fenomen tot mai pronuntat, redistribuirea remunerarii muncii in favoarea unor majorari exagerate in sectorul de stat fata de sectorul privat, unde media din industria prelucratoare a coborat sub 90% din cea nationala, anunta curs de guvernare Guvernul le-a cerut sa plateasca dividende speciale, din rezervele acumulate in ᅡanii anteriori. Acum, companiile enerᅡgeᅡtiᅡce de stat cauta finantari bancare si se pregatesc sa taie din investitii. Transgaz Medias, de exemplu, a transferat catre bugetul de stat 545,5 milioane de lei din profitul obᅡtiᅡnut anul trecut. Acum insa, statul cere alte 171 de milioane de lei, din care peste 100 de milioane de lei ar urma sa revina actionarului majoritar, Ministerului Economiei, afectand astfel investitiile planiᅡficate de companie. Iar acestea nu au nici pe departe o vaᅡloare neglijabila. Pe termen mediu, compania are nevoie de imprumuturi de circa 650 de milioane de euro pentru investitii. Chiar si in conditiile nedistribuirii rezerᅡvelor sub forma de dividende, gradul de indatorare al Transgaz poate ajunge pana in 2020 la cote ridicate, reprezentand de 4-5 ori nivelul EBITDA (Profitul inainte de dobanzi, impozite, depreciere si amortiᅡzare), atentioneaza Bogdan Iliescu, admiᅡnistrator Transgaz. Doar pentru anul viitor, cheltuielile cu investitiile sunt estimate la 1,5 miliarde de lei, suma la care se adauga alte 700 de milioane de lei destinate proᅡiectelor strategice, neincluse in bugetul de venituri si cheltuieli, informeaza NewMoney