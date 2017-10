Business report: Atentie la legislatia FFW: 4 legi esentiale - scoase din dezbatere publica si programate la legiferare pana la Craciun; De ce a renuntat Soros la o avere de 18 miliarde de euro; Dacia se pregateste de un nou record de vanzari in Europa

In lista enuntata de Liviu Dragnea se regasesc: Legea de infiintare a Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii; Legea Parteneriatului Public Privat; Legea achizitiilor; Legile Justitiei. Prin trecerea acestor proiecte pe agenda Parlamentului si fixarea unui termen atat de scut la legiferare, coalitia elimina practic procedura dezbaterii publice - obligatorie in cazul unor Hotarari de Guvern. De mentionat ca toate cele 4 structuri legislative au un mare impact atat in societate cat si in economie, ele urmand sa influenteze decisiv, multi ani de-acum incolo, domeniile pe care le reglementeaza, scrie cursdeguvernare.ro Investitorul si filantropul George Soros a transferat 18 miliarde de dolari din averea pe care o detine catre fundatiile sale. Intreaga avere a lui Soros este estimata la 24,6 miliarde de dolari. Transferul fondurilor a fost relatat initial de The Wall Street Journal, iar un oficial al fundatiilor miliardarului a transmis prin mail catre CNN ca miscarea "reflecta un proces continuu de transfer al activelor, care a fost in derulare de mai multi ani". Fundatiile pentru o Societate Deschisa au filiale in mai mult de 100 de tari, potrivit site-ului organizatiei. Soros, in varsta de 87 de ani, "intentioneaza sa lase marea majoritate a bogatiei sale in Fundatiile pentru o Societate Deschisa", a mai spus oficialul, potrivit New Money Paguba produsa de Omnia Turism este cea mai mare de dupa revolutie, in conditiile in care agentia a vandut pachete de aproximativ 7,5 milioane de euro pentru anul 2018 unui numar de 8.500 de clienti, iar pentru perioada 17 octombrie - 31 decembrie 2017 au mai fost incasati 433.000 de euro de la 202 turisti, a declarat, miercuri, ministrul Turismului, Mircea Titus Dobre, potrivit Capital Din suma mentionata, 7,4 milioane de euro se poate trece deja la pierderi, reiese din analiza ministerului Turismului. "Cred ca este cea mai mare paguba realizata de o agentie de turism de dupa Revolutie incoace. Este un lucru grav, cu toate ca din punctul de vedere al activitatii totul functiona perfect. O lista a agentiilor de turism care se considera pagubite de Omnia Turism circula pe internet. Ele au achizitionat pachete de vacante, iar acum se vad in imposibilitatea de a-si achita obligatiile fata de destinatarii finali - turistii - deoarece firma lui George Negru nu a virat banii catre hotelurile din strainatate sau catre companiile aeriene, scrie si Adevarul Romania a aparut din nou la coada UE din perspectiva ratei de risc la saracie si excludere sociala, cu 38,8% din populatie ( aproape 8 milioane de persoane), penultimul loc dupa Bulgaria, care in statistica intocmita de Eurostat figiureaza cu o proportie de 40,4%. In relittate.. La noi, venitul median national echivalent disponibil dupa transferurile sociale a fost dat de institutia europeana ca fiind 10.884 lei/an, de unde reperul de saracie si excludere social pentru un adult a ajuns la 6.530 de lei pe an sau 503 lei/luna (sub venitul minim garantat de 520 lei!) iar pentru o familie compusa din doi adulti si doi copii mai mici de 14 ani la 13.714 lei/an sau 1.143 lei/luna, potrivit cursdeguvernare.ro. Ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, a discutat la Washington despre o finantare a autostrazii Ploiesti-Brasov de catre Banca Mondiala. "Banca si-a declarat sprijinul, urmand sa demareze deja prima misiune tehnica incepand cu data de 30 octombrie 2017. Un alt punct important al discutiei s-a referit la implicarea activa a specialistilor BM, impreuna cu alte institutii financiare internationale, in privinta celor 8 spitale regionale pe care autoritatile romane le considera o prioritate pentru cetateni", potrivit Agerpres Dacia va vinde in acest an in Europa mai multe masini decat in 2016, cel mai bun an din istoria marcii romanesti. Cum anul trecut Dacia a vandut in Europa peste 420.000 de masini, din totalul global de aproape 590.000, este extrem de probabil ca acest nivel sa fie depasit pana la finele anului in curs. Cel mai vandut model al marcii este Sandero. La Mioveni au fost produse 231.560 de masini, iar restul in Maroc, potrivit New Money.