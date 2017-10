Business Report: Adevarul despre taxa de solidaritate de 2% ; BCR revizuieste in crestere la 6,1% avansul economic din 2017, dar se asteapta la masuri de corectie fiscala cu impact negativ in 2018; Guvernul se joaca cu salariile noastre: uite banii, nu sunt banii

Primul an de guvernare al PSD a fost intr-adevar o "topaiala fiscal-bugetara", daca ne uitam la toate masurile care au fost fie luate, fie "discutate si uitate", fie modificate din temelii fata de forma initiala.Guvernul PSD a castigat mandatul cu o miscare revolutionara de imagine, prin care anunta majorari colosale de salarii, mai ales pentru medici si profesori, prin legea salarizarii unitare. A trecut apoi, cand s-a vazut la conducere, la majorarea salariilor parlamentarilor si primarilor prin aceasta lege, lasandu-i pe profesori si pe medici sa astepte pana la anul. Si asta numai ca sa vina ulterior cu ideea mutarii contributiilor de la angajator la angajat, prin care vor fi anulate complet cresterile salariale promise. Si, ca sa faca fata tuturor cheltuielilor nesabuite la care s-a mai angajat, anunta, pe langa majorarea accizei la benzina, un nou bir: "taxa de solidaritate", despre care spune insa ca nu e o taxa noua, ci doar "aceeasi Marie cu alta palarie", potrivit Adevarul Taxa de solidaritate nu e o taxa noua, ci una veche, transimte Ministrul Finantelor. Partial adevarat, partial fals. Vechea taxa impusa angajatorilor era de opt ori mai mica, iar problema Finantelor era ca nu putea folosi banii colectati in ce scop dorea. Acum, daca va schimba legea, va putea, iar sumele despre care vorbim sunt de cel putin 2,5 miliarde de lei in fiecare an. Contributia se plateste la bugetul de stat si se datoreaza de catre angajatori la fondul brut de salarii, fiind destinata alimentarii Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale si asigurarii necesarului pentru plata prestatiilor din domeniul asigurarilor sociale de care beneficiaza salariatii, cum ar fi indemnizatiile pentru somaj, indemnizatiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de munca si boli profesionale. Nivelul contributiei este stabilit astfel incat sa asigure necesarul pentru plata prestatiilor sociale de care beneficiaza salariatii, scrie Economica.net BCR, parte a grupului Erste, a revizuit pentru a treia oara incepand cu luna iunie prognoza de crestere economica pe 2017. Ultima estimare arata un avans de 6,1% al produsului intern brut in acest an, fata de estimarea de 5,5% din august, 5,1% in iunie si 4,3% anterior. Economistii BCR Cercetare pun rectificarea datelor privind avansul PIB pe seama unei productii agricole peste asteptari, care va avea o contributie importanta la avansul economic. Factori de crestere mai mare a economiei sunt si vanzarile accelerate din comertul cu amanuntul si a serviciilor prestate populatiei, precum si imbunatatirea perspectivei in industrie. BCR estimeaza ca economia nu va mai mentine acelasi ritm si anul viitor, in conditiile in care Guvernul este presat pe partea de deficit sa stranga mai multi bani la buget, ceea ce inseamna fie reducerea cheltuielilor, fie taxe si impozite mai mari, noteaza Profit.ro ING Bank, unul dintre cei mai mari jucatori de pe piata locala de servicii bancare si financiare, a inchiriat 20.000 de metri patrati in viitorul proiect de birouri Blue Rose Office Park pe care dezvoltatorul Portland Trust il ridica pe Bulevardul Expozitiei din nordul Capitalei. 2.000 de angajati vor fi relocati in noul proiect, in principal din actualul sediu al ING Bank, cladirea Crystal Tower din zona Victoriei. Tranzactia de inchiriere, una dintre cele mai mari anuntate in ultima perioada, a fost intermediata de compania de consultanta imobiliara CBRE. Practic, ING a inchiriat aproximativ 50% din suprafata totala a viitorului proiect de birouri Blue Rose, care va include trei cladiri: una de 8.000 de metri patrati, una de 14.000 de metri patrati, respectiv un al treilea imobil de 20.000 de metri patrati (care va fi ocupat de banca de origine olandeza), anunta NewMoney Dupa 20 de ani petrecuti in Statele Unite, John Marino nu a stat mult pe ganduri cand a aflat de intrarea Subway pe piata romaneasca. Acum, la cinci ani de la deschiderea primei francize, a inaugurat un nou restaurant, iar pentru viitor intrevede o dezvoltare sustinuta. La inceputul acestei luni, prin firma Better Brands pe care o conduce, John Marino, care detine si calitatea de presedintele al Board-ului National Subway FAF in Romania, a deschis cel de-al doilea restaurant Subway, in urma unei investitii de peste 120.000 de euro. Cu acest nou restaurant, Better Brands ajunge la o investitie de aproximativ jumatate de milion de euro in conceptul Subway. Planurile companiei prevad si alte deschideri pe termen mediu, dar si continuarea de investitii semnificative pe segmentul de livrari la birou sau domiciliu si catering pentru companii si evenimente de orice marime, scrie Capital Jumbo, cel mai mare retailer de jucarii din Grecia, ia in considerare emiterea unor obligatiuni convertibile pentru a obtine pana la 250 de milioane de euro, in vederea finantarii expansiunii internationale, a anuntat joi publicatia Kathimerini, transmite Reuters. In pofida celor sapte ani de austeritate din Grecia, Jumbo a avut rezultate financiare peste estimari datorita produselor sale cu costuri scazute si a cresterii rapid a operatiunilor din Romania si Bulgaria. Jumbo va folosi castigurile obtinute din emisiunea de obligatiuni convertibile pentru a-si finanta expansiunea in Romania si pentru a-si majora detinerile de numerar, a anuntat presedintele Apostolos Vakakis, potrivit Economica.net