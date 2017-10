Taxa de solidaritate de 2%: Ministerul Finantelor vrea sa schimbe legea pentru ca in prezent nu poate cheltui cum vrea banii din acest fond excedentar (economica.net)

Taxa actuala de 0,25% este detinata platii creantelor salariale in caz de insolvente. In 2016, acest Fond a colectat 316,52 milioane lei, au declarat pentru economica.net ai Agentiei Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Din acesti bani, statul a cheltuit pentru angajatii firmelor aflate in insolventa 29,46 milioane lei, respectiv sub 10% din sumele incasate.Fondul a avut excedent ultimii trei ani, dar statul nu poate cheltui banii cum vrea.Economica.net noteaza ca anul trecut Curtea de Conturi a recomandat modificarea legii pentru a permite utilizarea excedentului inregistrat pentru a acoperi, spre exemplu, un eventual deficit la bugetul asigurarilor pentru somaj.Potrivit sursei citate, prin majorarea taxei de la 0,25% la 2% statul ar putea colecta cel putin 2,5 miliarde de lei.