Business report: Cum pregateste BNR limitarea indatorarii romanilor; Suferinta business-ului romanesc: avem cel mai mic numar de firme cu crestere rapida din Europa Continentala; Dobanda fixa a ajuns o varianta mai buna la creditul de casa decat cea variabila, din cauza cresterii ROBOR

158.000 de companii din Uniunea Europeana erau clasificate, in anul 2015, drept firme cu un ritm ridicat de crestere, potrivit datelor Eurostat. Acestea sunt definite ca firme cu cel putin 10 angajati care au crescut numarul de salariati de la an la an cu cel putin 10%, timp de cel putin trei ani, ele jucand un rol destul de important in asigurarea cresterii economice a unui stat si in crearea de locuri de munca. La nivelul UE, cele 185.000 de companii au 13,5 milioane de angajati si reprezinta 10% din numarul total de companii pe care le numpara economia Uniunii Europene. Din pacate pentru Romania, din cele 185.000 de astfel de companii active in cele 28 de state membre ale UE, doar 1.169 erau in Romania, la nivelul anului 2015. Ele aveau doar 177.000 de salariati si reprezentau doar 2,25% din numarul total de companii din Romania cu cel putin 10 angajati, informeaza Economica.net Banca Nationala a Romaniei (BNR) este ingrijorata de indatorarea romanilor si a decis sa puna bancile sa faca teste de stres pentru a vedea ce efect ar avea o limitare a gradului de indatorare la 55% din venituri, urmand ca in primavara sa decida daca implementeaza aceasta masura. Potrivit unor surse dintr-o banca, BNR ar fi trimis o adresa prin care le sugereaza institutiilor financiare sa limiteze la 55% din venituri gradul de indatorare al clientilor persoane fizice dupa ce fac propriile analize, ca urmare a recomandarilor Comitetului National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM). Potrivit surselor din BNR, bancile decid ce tip de test de stres vor sa faca. De exemplu, ele pot analiza ce se intampla daca unui roman ii scad veniturile cu 10% sau daca se majoreaza dobanda cu 2% si daca mai poate sa mai plateasca in situatiile acestea. Daca el nu mai poate, bancile ii pot spune ca nu se califica pentru un credit, anunta Adevarul In cea mai mare parte, hotelurile de pe litoralul romanesc au anuntat ca vor mentine anul viitor tarifele la nivelul celor de anul acesta sau, cel mult, vor exista cresteri de peste 10% in cazul acelora care nu le-au modificat in ultimii doi-trei ani, a declarat, pentru News.ro, directorul general al agentiei de turism Litoralul Romanesc.ro, Ionut Nedea. "Sunt totusi hotelieri care vor majora tarifele cu peste 10%, insa acestia sunt in special cei care au mentinut tarifele nemodificate in ultimii doi-trei ani", a adaugat el. In ceea ce priveste bilantul pentru acest an, Ionut Nedea afirma ca a fost un an bun, care s-a incadrat in linia ascendenta inregistrata in ultimii zece ani, scrie Profit.ro Apare dobanda fixa pe 30 de ani. Cresterea indicelui Robor la trei si la sase luni a transformat dobanzile fixe la creditele ipotecare in cea mai buna oferta a pietei. La unele banci care practica dobanzi fixe pe o perioada de 5, 7 si 10 ani dobanda fixa este de 4,1% sau 4,8%, in timp ce o dobanda variabila pentru un credit luat in octombrie la care se calculeaza Robor-ul din ultima zi lucratoare a lunii septembrie avem dobanzi variabile de 4,29% sau 4,83%, la aceleasi banci care practica dobanzile fixe. La ora actuala exista patru banci care acorda credite cu dobanda fixa introductorie la creditele ipotecare: BCR, cu dobanda fixa pe 5 sau 10 ani, Bancpost, cu dobanda fixa pe aceeasi perioada, Raiffeisen Bank cu dobanda fixa pe 7 ani si BRD care are un produs, creditul Habitat, cu dobanda fixa pe 30 de ani. Teoretic, costurile unui credit cu dobanda fixa sunt mai mari pentru client decat cele ale unui imprumut cu dobanda variabila. Intotdeauna clientul care apeleaza la creditul cu dobanda fixa trebuie sa fie atent la marja adaugata de banca dupa expirarea perioadei de credit cu dobanda fixa, anunta Economica.net Peste 6.800 firme vor fi premiate, marti, 24 octombrie 2017, in cadrul celei de-a 25-a editii a Topului Firmelor din Bucuresti, realizat de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB). Cele mai multe companii premiate de Camera bucuresteana activeaza in domeniul serviciilor (2.348 firme, 34% din total), fiind urmate de firmele din domeniul comertului (1.923 de companii, 28% din total) si de cele cu profil industrial (1.396 firme, 20% din total). De asemenea, CCIB va premia anul acesta 407 companii ce activeaza in constructii, respectiv 6% din totalul companiilor laureate, pe 21 de clase de activitate. In clasamentul intocmit de Camera bucuresteana, o pondere de 6% revine domeniului cercetare, dezvoltare si inovare (respectiv 390 entitati premiate), turismului un procentaj de 4%, respectiv 242 de firme laureate, iar agriculturii, silviculturii si pescuitului, 2% (134 de companii), scrie Capital