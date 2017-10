Business report: Sabotajul creativ: Expropierile pentru autostrazi se reiau de la 0: s-a schimbat numele ministrului; De ce mutarea contributiilor e o manevra riscanta: Matematica schimbarii; Misa: Mecanismului platilor defalcate de TVA va stopa fraudele

Aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA va aduce pe picior de egalitate contribuabilii, prin eliminarea concurentei neloiale, a declarat, luni, ministrul Finantelor Publice, Ionut Misa, la "Ora Guvernului", in Parlament. Acesta a mentionat ca proiectul nu vizeaza majorari de impozite si taxe, nu stabileste modificarea conditiilor, termenelor si procedurilor referitoare la obligatiile de raportare, potrivit Capital Viramentele din fondul de pensii publice catre fondurile private de pensii obligatorii ar putea fi corelate cu rata de plata a contributiilor de asigurari sociale, a declarat luni vicepremierul Marcel Ciolacu. "Momentan Pilonul 2 ramane obligatoriu. Am identificat o singura problema. Transferul de bani de la pilonul 1 la pilonul 2 este acum de 100%. Transferul ar trebui sa fie egal cu rata de colectare a contributiilor de asigurari sociale, care este acum de 80-85%", a spus Ciolacu, potrivit Economica.net Eventualele schimbari se vor face in Parlament. Este o neregula sesizata de Executiv. Fondurile de pensii incaseaza de la stat parte din contributiile sociale ale angajatilor din Romania la un randament de 100% al colectarii, in conditiile in care statul le incaseaza la un randament de 85%. Este o neregula sesizata de Executiv, a declarat vicepremierul Ciolacu, pentru Capital Cea mai importanta modificare in cazul transferului contributiilor consta in schimbarea sumei de bani in raport cu care se face impozitarea. Prin mutarea integrala a taxelor in seama angajatului, referinta creste de la 100% la 121,5% sau chiar 122,75% ( cel putin) daca angajatorul este de buna credinta si nu profita de schimbarea modalitatii de taxare pentru a-si mai scadea costurile. Astfel, exprimarile procentuale de tipul scaderii nivelului contributiilor de la 39,25% la 35%, vehiculate in mass-media, sufera de pe urma schimbarii reperului de raportare. Fara de care, procentajele mentionate, desi adevarate, nu permit o comparatie corecta si sunt chiar de natura a induce in eroare auditoriul, scrie cursdeguvernare.ro. Companiile din industria auto vor sa angajeze cateva mii de oameni, dar au dificultati mari in a gasi angajatii de care au nevoie, astfel ca tot mai multe prefera sa-si pregateasca intern personalul.Grupul german Leoni, de exemplu, cauta 750 de angajati pentru fabricile de cablaje detinute in Romania. Totodata, subsidiarele locale ale japonezilor de la Takata vor 550 de oameni care sa produca volane, centuri de siguranta si saci pentru airbaguri la unitatile din Arad si Sibiu, scrie New Money In ziua in care vicepremierul Marcel Ciolacu a anuntat deblocarea proiectelor de infrastructura si receptia a cel putin 150 de noi km de autostrada in 2018, Asociatia Pro Infrastructura anunta ca toate procedurile de expropriere lansate de Ministerul Transporturilor "au fost intoarse la pasul 0 de pe circuitul de avizare interministerial". Motivul: s-a schimbat numele ministrului. Circuitul de avizare interministeriala al exproprierilor ajunge sa aiba 24 de pasi birocratici, iar asociatia considera ca reluarea procedurii va aduce o amanare de cel putin 2 luni si jumatate, potrivit cursdeguvernare.ro Lupta de brevet intre Apple si Samsung este adusa din nou in instanta. Procesul, care dureaza de mai bine de cinci ani, a fost initial solutionat in 2012. Atunci, o instanta a ordonat ca Samsung sa plateasca Apple cu peste un miliard de dolari pentru daune aduse. Aceasta cifra a fost micsorata de-a lungul anilor de negocieri si apeluri. In prezent e de circa 400 de milioane de dolari. Un recurs din partea sud-coreenilor inseamna insa ca va fi reevaluata decizia intr-un nou proces, potrivit Playtech Ivatherm, brandul cosmopolit de dermatocosmetice, creat de antreprenoarea Rucsandra Hurezeanu si al carui ingredient-vedeta este apa termala de la Herculane, porneste ofensiva la export catre noi piete din Orientul Mijlociu. Si nu numai. Piata dermatocosmeticelor din Romania a ajuns la circa 40 de milioane de euro, iar mai bine de jumatate din acest segment este adjudecat de sase branduri: cinci franceze (Vichy, La Roche Possay, Avene, Bioderma sau Ducray) si unul romanesc (Ivatherm), potrivit New Money